Tylko 31 października gigantyczna promocja w Aldi. Ludzie będą wynosić produkt całymi koszami. Można robić zapasy na święta dla całej rodziny
Wystarczy kupić 2 opakowania, żeby cena kilograma kawy spadła z 69,99 zł do około 35 zł. Dostajemy więc dwa produkty za 70 zł oszczędzając niemal drugie tyle. Aldi zapowiedziało jednodniową promocję na kawę ziarnistą Eduscho Family. Skorzystać z niej będzie można wyłącznie 31 października. Jest też ograniczenie, o którym łatwo zapomnieć: limit wynosi 2 opakowania na klienta. Jeżeli chcecie kupić więcej najlepiej zabrać kogoś z rodziny.
Kawa jest jednym z produktów, przy których przecena może oznaczać sporą różnicę na paragonie, zwłaszcza gdy kupuje się kilogramowe paczki do ekspresu. Regularna cena opakowania nie wydaje się szczególnie niska, dlatego dopiero sposób rozliczenia sobotniej akcji zmienia rachunek. Jedna paczka kosztuje 69,99 zł, a druga zostaje doliczona w ramach oferty „1+1 gratis”. W efekcie za łączną wagę 2 kg klient zapłaci tyle, ile bez promocji wydałby na 1 kg. Trzeba jednak pamiętać o dacie, bo ta konkretna obniżka nie obowiązuje przez cały tydzień.
69,99 zł za 2 kilogramy kawy Eduscho. Tyle wynosi rzeczywista oszczędność
W gazetce Aldi na ostatnie dni października pojawiła się kawa ziarnista Eduscho Family w opakowaniach po 1 kg. Zasada jest prosta: do koszyka trzeba włożyć 2 paczki objęte akcją, a przy kasie zapłacić łącznie 69,99 zł. Gdyby kupić je po cenie regularnej wynoszącej 69,99 zł za sztukę, rachunek wyniósłby 139,98 zł. Różnica to dokładnie 69,99 zł. Oznacza to obniżkę kosztu zakupu 2 opakowań o połowę w stosunku do wskazanej ceny regularnej. Średnia cena jednej paczki wynosi 34,995 zł, czyli po zaokrągleniu około 35 zł. Tyle samo wychodzi za kilogram, ponieważ każda paczka waży właśnie 1 kg.
Nie należy jednak mylić ceny średniej z ceną pojedynczego produktu. Hasło „1+1 gratis” nie oznacza, że w sobotę będzie można wejść do Aldi, wziąć tylko 1 kilogram Eduscho i zapłacić 35 zł. Korzyść wynika z zakupu pary opakowań. Kto potrzebuje tylko 1 paczki, powinien liczyć się z regularną ceną wskazaną w gazetce. Warto też sprawdzić oznaczenie na półce, ponieważ promocja dotyczy określonej kawy, a nie automatycznie wszystkich produktów marki Eduscho. W sklepie mogą znajdować się zarówno inne odmiany kawy ziarnistej, jak i wersje mielone, których nie obejmuje ta sama akcja.
Promocja tylko 31 października. Aldi ustaliło limit 2 opakowań na klienta
Najważniejszą informacją poza ceną jest termin. Akcja została zaplanowana wyłącznie na sobotę 31 października 2026 roku, czyli dzień poprzedzający Wszystkich Świętych. Choć gazetka przedstawia również oferty dostępne od czwartku, w przypadku Eduscho Family wyraźnie wskazano sobotę. Zakup 2 opakowań w piątek nie daje więc podstaw do oczekiwania tego samego rabatu. Klienci, którzy chcą skorzystać z promocji, muszą uwzględnić zarówno jednodniowy termin, jak i dostępność towaru w wybranej placówce.
Sieć przewidziała limit 2 sztuk na klienta w ramach akcji. W praktyce odpowiada to dokładnie jednej parze, za którą płaci się 69,99 zł. Nie jest to promocja pozwalająca jednej osobie kupić kilka zestawów po 2 kilogramy na tych samych warunkach. Zasady dotyczą liczby opakowań, nie liczby kilogramów naliczanych osobno. Dla kupujących oznacza to, że nie ma sensu zakładać większego zapasu po obniżonej cenie bez sprawdzenia ograniczeń opisanych w gazetce i przy produkcie. Jak przy każdej jednodniowej akcji, dostępność konkretnego towaru może się różnić pomiędzy sklepami.
Dwa kilogramy kawy w domu. Kiedy zakup ma sens, a kiedy promocja tylko zwiększa rachunek
Przy kawie ziarnistej dużą zaletą oferty jest to, że produkt nie musi zostać wykorzystany natychmiast po zakupie. Osoba, która codziennie przygotowuje kawę w ekspresie automatycznym, może zużywać kilogram znacznie szybciej niż ktoś pijący jedną filiżankę co kilka dni. Dla przykładu przy założeniu 10 g ziaren na jedną porcję z 1 kg otrzymamy około 100 porcji, a z 2 kg około 200. To wyłącznie przeliczenie ilości ziaren, bo rzeczywiste zużycie zależy od ustawień młynka, wielkości napoju i receptury. Gospodarstwo, w którym codziennie przygotowuje się 4 takie kawy, zużyłoby teoretycznie 2 kg w około 50 dni. Przy jednej porcji dziennie ten sam zapas wystarczyłby na znacznie dłużej.
Przed kupieniem drugiej paczki warto więc sprawdzić, ile kawy jest jeszcze w domu i czy odpowiada nam smak konkretnego produktu. Dwa kilogramy ulubionych ziaren w dobrej cenie mogą być rozsądnym zakupem, natomiast 2 kilogramy kawy wybranej wyłącznie ze względu na rabat niekoniecznie przyniosą oszczędność. Po otwarciu opakowania kawa stopniowo traci świeżość i aromat. Nieotwarte paczki należy przechowywać zgodnie ze wskazówkami producenta, z dala od wilgoci i wysokiej temperatury, a po otwarciu ograniczać kontakt ziaren z powietrzem. Data minimalnej trwałości na opakowaniu także ma znaczenie przy planowaniu większych zapasów.
Warszawa: sobotnie zakupy w przeddzień Wszystkich Świętych
W Warszawie promocja wypada w szczególnym terminie. 31 października to ostatnia sobota przed 1 listopada, kiedy wiele rodzin łączy zwykłe zakupy z przygotowaniami do odwiedzenia grobów bliskich. W rejonach dużych cmentarzy, między innymi Powązek i Cmentarza Bródnowskiego, miasto zapowiada w tym czasie działania porządkowe i zmiany organizacji ruchu. Nie oznacza to, że sklepy Aldi przy cmentarzach zostały objęte odrębnymi zasadami promocji. Cena i limit wynikają z ogólnopolskiej gazetki, a kwestie dojazdu i godzin otwarcia trzeba sprawdzić dla konkretnej placówki.
Planując zakupy na sobotę, lepiej nie zakładać, że wszystkie sklepy będą czynne do identycznej godziny. W okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych sieci handlowe mogą wprowadzać zmienione godziny pracy, ale informacje o danym punkcie najlepiej zweryfikować przed wyjazdem. W niedzielę 1 listopada przypada ustawowe święto, co dodatkowo zwiększa znaczenie sobotnich zakupów spożywczych. Osoby jadące na cmentarz i planujące po drodze kupić kawę mogą oszczędzić sobie niepotrzebnego kursu, sprawdzając wcześniej lokalizację sklepu, godziny otwarcia oraz warunki gazetkowej oferty.
Jak skorzystać z promocji i nie zapłacić więcej, niż planowano?
Przy kasie najistotniejsze są 3 rzeczy: właściwy produkt, 2 opakowania i data zakupu. Promocja dotyczy kawy ziarnistej Eduscho Family po 1 kg, a nie dowolnych paczek kawy dostępnych w Aldi. Oba opakowania trzeba kupić w ramach jednej transakcji, aby skorzystać z zasady „1+1 gratis”. Po naliczeniu rabatu paragon powinien pokazywać łączną kwotę 69,99 zł za 2 kilogramowe paczki, pod warunkiem że nie ma innych produktów w tym rozliczeniu. Jeżeli rabat nie zostanie naliczony, najlepiej wyjaśnić sprawę jeszcze w sklepie, porównując paragon z oznaczeniem oferty i warunkami gazetki.
Na podjęcie decyzji jest czas do 31 października, ponieważ oferta została ogłoszona wyłącznie na ten dzień.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.