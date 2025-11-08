Tylko do 30 listopada! Rodzice mogą stracić pieniądze. Nie przegap terminu
To już ostatni moment, by złożyć wniosek o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Ministerstwo Rodziny przypomina, że termin mija 30 listopada, a spóźnialscy stracą prawo do wsparcia na ten rok szkolny. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez PUE ZUS, aplikację mZUS, Emp@tię lub bankowość internetową.
Resort rodziny apeluje do Polaków: czas na złożenie wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”, znanego jako 300 plus, nieubłaganie dobiega końca. Ci, którzy nie złożą dokumentów do 30 listopada, stracą prawo do wsparcia finansowego na ten rok szkolny. To ostatnia szansa, by otrzymać 300 złotych na wyprawkę szkolną dla dziecka.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że termin ten jest ostateczny i nie będzie przedłużony. Wnioski przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który od 2021 roku odpowiada za realizację programu.
Dla kogo jest 300 plus?
Program „Dobry Start” obejmuje wszystkie dzieci uczące się w szkołach, niezależnie od dochodu rodziny. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Co ważne, pieniądze przyznawane są raz w roku i nie trzeba ich rozliczać.
Wsparcie obejmuje uczniów szkół podstawowych, średnich, zawodowych, a także policealnych i dla dorosłych. Nie dotyczy natomiast dzieci uczęszczających do przedszkoli i tzw. zerówek, ani studentów.
W przypadku opieki naprzemiennej, oboje rodzice mogą ubiegać się o połowę świadczenia, czyli po 150 złotych. Wniosek może też złożyć pełnoletni uczeń, który sam się utrzymuje – np. w przypadku śmierci rodziców lub przyznanych alimentów.
Wnioski tylko elektronicznie
Nie da się już złożyć wniosku o 300 plus w urzędzie ani w formie papierowej. Od kilku lat proces ten jest całkowicie cyfrowy. Dokumenty można przesłać jedynie przez internet – za pośrednictwem:
- aplikacji mobilnej mZUS,
- portalu PUE ZUS,
- systemu Emp@tia Ministerstwa Rodziny,
- lub przez bankowość elektroniczną większości banków.
ZUS przypomina, że brak profilu na Platformie Usług Elektronicznych może opóźnić rozpatrzenie wniosku, dlatego warto założyć go z wyprzedzeniem. Wypłata świadczenia trafia wyłącznie na konto bankowe wskazane przez rodzica lub opiekuna.
Nie zwlekaj do ostatniej chwili
Jak podkreśla resort rodziny, wciąż są tysiące rodzin, które nie złożyły wniosku o świadczenie. – Apelujemy, by nie czekać do ostatnich dni. System działa w trybie elektronicznym, a nadmiar zgłoszeń w ostatnich godzinach listopada może powodować opóźnienia – przypomina ministerstwo.
Rodzice, którzy złożą dokumenty do końca listopada, otrzymają świadczenie z opóźnieniem, ale bez utraty prawa do pieniędzy. Ci, którzy przegapią termin, nie dostaną wsparcia na obecny rok szkolny.
Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy dziecko po 30 listopada uzyska orzeczenie o niepełnosprawności – wtedy wniosek można złożyć później, również elektronicznie.
300 zł dla każdego ucznia
Program „Dobry Start” od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To jedno z nielicznych świadczeń w Polsce, które nie jest uzależnione od dochodów. Pieniądze z 300 plus można przeznaczyć na zakup podręczników, przyborów szkolnych czy ubrań dla dziecka.
Z danych ZUS wynika, że każdego roku z programu korzysta kilka milionów rodzin. Wnioski składane latem zwykle gwarantują wypłatę do końca września, jednak ci, którzy zrobili to później, otrzymują środki w kolejnych tygodniach.
Co się stanie po 30 listopada?
Po upływie terminu nie będzie już możliwości złożenia wniosku o świadczenie na bieżący rok szkolny. Każda rodzina, która przegapi ten moment, będzie musiała czekać aż do przyszłorocznego naboru, który ruszy 1 lipca 2026 r.
Resort rodziny podkreśla, że program „Dobry Start” pozostaje ważnym elementem polityki społecznej państwa – ma wspierać edukację, wyrównywać szanse i odciążać rodzinne budżety na początku roku szkolnego.
