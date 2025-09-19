Tylko do jutra! Specjalna oferta dla klientów. Miłośnicy owoców będą zachwyceni

19 września 2025 17:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Aldi rusza z nową sezonową ofertą, która przyciągnie uwagę miłośników świeżych, polskich produktów. Sieć przygotowała specjalną promocję, dostępną tylko przez kilka dni, zachęcając klientów do sięgania po lokalne owoce w niższych cenach.

Fot. Pixabay

Aldi kusi klientów sezonową ofertą

Polacy coraz chętniej sięgają po lokalne produkty, a sieci handlowe odpowiadają na te oczekiwania. Aldi przygotowało specjalną akcję promującą świeże polskie truskawki, które przez ograniczony czas można kupić w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Akcja obowiązywała od poniedziałku 15 września do soboty 20 września i obejmuje wszystkie sklepy sieci w Polsce. Na plakatach promocyjnych Aldi podkreśla, że to produkt krajowy – oznaczony wyraźnie jako „Produkt Polski” – co dodatkowo zachęca klientów do wyboru rodzimych owoców.

Truskawki w opakowaniach 500 g dostępne są w obniżonej cenie – sieć informuje o rabacie wynoszącym aż 33 proc. To oznacza, że w ramach promocji klienci zapłacą mniej niż zwykle, co w dobie rosnących cen żywności jest szczególnie istotne.

Promocja cieszy się dużym zainteresowaniem – zastrzeżono jednak, że obowiązuje wyłącznie do wyczerpania zapasów, a dostępność może różnić się pomiędzy sklepami. Aldi wyraźnie stawia na strategie przyciągania klientów poprzez atrakcyjne oferty sezonowe, które jednocześnie promują polskich producentów.

