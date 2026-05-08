Tylko do soboty wieczorem! Biedronka rozdaje gratisy. Klienci ruszyli na zakupy
W sklepach Biedronka trwa krótka, ale bardzo intensywna akcja promocyjna. Wystarczy karta lub aplikacja Moja Biedronka, żeby zgarnąć produkty za darmo i mocno obniżyć rachunek. Czas jednak ucieka – promocje kończą się już 9 maja wieczorem.
Na półkach pojawiło się sporo ofert typu „kup więcej, zapłać mniej”. Największe zainteresowanie budzą akcje, w których jeden produkt dostajemy gratis. Klienci chętnie sięgają po masło, sery czy mięso, bo przy zakupie dwóch sztuk druga trafia do koszyka bez dodatkowej opłaty.
Podobnie wygląda sytuacja z chemią gospodarczą. Kapsułki do zmywarki czy proszki do prania również objęto promocjami, które pozwalają realnie zaoszczędzić. W wielu przypadkach obowiązuje jednak zasada, że gratisowy jest najtańszy produkt z zestawu.
Na tym się nie kończy. W sklepach można znaleźć też promocje „2+1 gratis” i „3+1 gratis”. Obejmują m.in. wędliny, nabiał, lody czy bakalie. To okazja dla tych, którzy chcą zrobić większe zakupy na zapas.
Sieć dorzuciła też klasyczne obniżki cen. Tańsze są świeże produkty, jak mięso czy owoce, ale też artykuły codziennego użytku. W niektórych przypadkach rabaty sięgają nawet 50 proc., ale często trzeba spełnić dodatkowe warunki, np. kupić kilka sztuk.
Są też promocje na cały paragon. Przy większych zakupach można dostać rabat kilkudziesięciu złotych albo voucher do wykorzystania przy kolejnej wizycie. To rozwiązanie, które szczególnie przyciąga klientów robiących większe zakupy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakupy, to jest moment, żeby zrobić je taniej. Trzeba jednak uważać na szczegóły promocji – limity na kartę, konieczność kupienia kilku sztuk czy wybór konkretnych produktów.
Najważniejsze jest jedno: bez karty lub aplikacji Moja Biedronka większość tych ofert po prostu nie zadziała.
A czasu nie ma dużo. Promocje obowiązują tylko do soboty wieczorem. Potem znikną z półek równie szybko, jak się pojawiły.
