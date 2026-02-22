Tylko w poniedziałek 23.02. Gigantyczna promocja w Biedronce. Te produkty mogą zniknąć w kilka godzin
Biedronka przygotowała jednodniową akcję promocyjną, która wystartuje w poniedziałek 23 lutego. W ofercie znalazły się produkty spożywcze i chemia domowa w mechanizmie 1+1 gratis oraz 2+2 gratis. Część ofert dostępna jest wyłącznie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
To promocja ograniczona do jednego dnia.
Ser 2+2 gratis
Ser żółty w plastrach Rycki Edam Exclusive 135 g objęty jest akcją 2+2 gratis. Oznacza to, że przy zakupie czterech opakowań cena za każde wynosi 3,10 zł.
Cena regularna bez promocji to 6,19 zł za opakowanie. Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Kiełbasy 1+1 gratis
Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie marki Kraina Wędlin objęte są promocją 1+1 gratis.
Tańszy produkt otrzymasz gratis. Limit wynosi 2 sztuki, w tym 1 gratis, na kartę Moja Biedronka.
Persil 1+1 gratis
Proszek do prania Persil, 1,65 kg, dostępny jest w ofercie 1+1 gratis. Cena promocyjna za opakowanie wynosi 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
Cena bez promocji to 47,99 zł za sztukę. Limit dzienny to 4 sztuki na kartę.
Bułeczki 1+1 gratis
Bułeczki śniadaniowe Pano 400 g również objęte są akcją 1+1 gratis. Cena po promocji to 5,25 zł.
Limit dzienny to 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.
Dlaczego ta promocja przyciągnie klientów
Mechanizmy 1+1 oraz 2+2 gratis przy podstawowych produktach spożywczych i chemii domowej zwykle powodują duże zainteresowanie. Szczególnie w przypadku artykułów, które wiele osób kupuje regularnie.
Promocja obowiązuje tylko w poniedziałek 23 lutego i do wyczerpania zapasów. Oznacza to, że w części sklepów produkty mogą zniknąć już w pierwszej połowie dnia.
Co to oznacza dla klientów
Aby skorzystać z większości ofert, konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązują limity ilościowe.
Osoby planujące większe zakupy mogą realnie obniżyć rachunek, ale kluczowe będzie szybkie pojawienie się w sklepie.
