Tylko w środę 18 lutego. Specjalna Środa w Biedronce i mocne 1+1 gratis. Sprawdź, co możesz kupić dużo taniej
Biedronka uruchamia jednodniową akcję „Specjalna Środa w Mojej Biedronce”. Promocje obowiązują wyłącznie 18 lutego i obejmują zarówno mięso, jak i kawę. Część ofert jest limitowana i dostępna do wyczerpania zapasów.
To akcja, która trwa tylko jeden dzień.
Co się zmienia w środę
Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs została przeceniona o 45 proc. Cena spadła z 21,99 zł za kilogram do 11,99 zł za kilogram.
Oferta dostępna jest w sklepach bez lady tradycyjnej. Produkty są dostępne do wyczerpania zapasów.
Drugą mocną propozycją jest kawa mielona MK Café Crema 250 g w promocji 1+1 gratis. Przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją każda ze sztuk wychodzi po 11,50 zł. Cena regularna bez promocji to 22,99 zł za opakowanie.
Limit dzienny wynosi 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.
Jakie są warunki
Promocje obowiązują tylko 18 lutego. Aby skorzystać z oferty na kawę, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Obowiązują limity ilościowe, a produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. W praktyce oznacza to, że w części sklepów mogą zniknąć jeszcze tego samego dnia.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, środa może być dobrym momentem na uzupełnienie zapasów mięsa i kawy w niższej cenie.
Przy maksymalnym wykorzystaniu limitu na kawę realna oszczędność jest wyraźna. Podobnie w przypadku mięsa, gdzie różnica względem ceny sprzed obniżki wynosi 10 zł na każdym kilogramie.
Warto jednak pamiętać, że to akcja jednodniowa. Odkładanie zakupów na później oznacza powrót do regularnych cen.
Specjalna Środa w Biedronce przypada 18 lutego i obejmuje m.in. karkówkę wieprzową taniej o 45 proc. oraz kawę MK Café Crema w promocji 1+1 gratis.
Oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo. Jeśli chcesz skorzystać, zaplanuj wizytę w sklepie właśnie tego dnia i pamiętaj o karcie Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.