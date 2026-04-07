Tylko w środę w Biedronce rusza promocja, która przyciągnie tłumy. Klienci ruszą do sklepów po darmowe produkty
Już w środę, 8 kwietnia, w sklepach Biedronka startuje akcja promocyjna, która może wywołać prawdziwe oblężenie. Sieć przygotowała oferty typu „gratis”, które od miesięcy cieszą się największym zainteresowaniem klientów.
Największe hity promocji – nawet połowa zakupów za darmo
Wśród najgłośniejszych ofert znalazły się promocje „1+1 gratis” oraz „2+2 gratis”. To oznacza, że przy zakupie określonej liczby produktów część z nich klienci otrzymają bez dodatkowych kosztów.
Na szczególną uwagę zasługują:
- kiełbasa śląska – przy zakupie dwóch opakowań jedno wychodzi w cenie promocyjnej, znacząco niższej niż standardowa,
- serki Almette – promocja „2+2 gratis”, czyli połowa produktów bezpłatnie,
- produkty Bref – również w ofercie „2+2 gratis”,
- passaty pomidorowe Culineo – kolejna akcja „2+2 gratis”, idealna dla osób robiących zapasy.
Warunki promocji – nie dla wszystkich
Warto zwrócić uwagę, że część ofert jest dostępna wyłącznie dla osób korzystających z aplikacji lub karty lojalnościowej sklepu. Dodatkowo obowiązują limity dzienne, co oznacza, że nie będzie można kupić dowolnej liczby produktów w promocyjnej cenie.
To ważna informacja, bo przy tak atrakcyjnych ofertach produkty mogą znikać z półek bardzo szybko.
Dlaczego te promocje wywołują tłumy
Oferty typu „gratis” działają najmocniej na decyzje zakupowe klientów. Realna oszczędność sięga nawet 50 procent, co w obecnych czasach ma ogromne znaczenie dla domowego budżetu.
Dodatkowo promocje są ograniczone czasowo – tylko jeden dzień. To powoduje efekt pilności i sprawia, że wiele osób decyduje się na szybkie zakupy.
Jeśli planujesz zakupy, warto wybrać się do sklepu wcześniej. Najlepsze produkty mogą zniknąć już w pierwszych godzinach po otwarciu.
Dobrym rozwiązaniem jest także przygotowanie listy zakupów i sprawdzenie, które promocje wymagają aplikacji. Dzięki temu unikniesz rozczarowania przy kasie.
To również dobry moment na uzupełnienie zapasów produktów, które mają dłuższy termin ważności.
