Tysiące domów w Polsce bez prądu i ciepła po ataku zimy! Śnieg zerwał linie wysokiego napięcia na Pomorzu.
Mieszkańcy północnej Polski przeżywają trudne chwile w sobotę 14 lutego 2026 roku. Intensywne opady ciężkiego i mokrego śniegu doprowadziły do masowych awarii sieci elektroenergetycznej. Sytuacja jest poważna ponieważ bez zasilania pozostają tysiące gospodarstw domowych a prognozy meteorologiczne na najbliższe godziny nie zapowiadają szybkiej poprawy aury. Służby techniczne pracują w terenie od świtu starając się przywrócić energię do domów i zakładów pracy.
Śnieżna pułapka na pomorskich wsiach
Atak zimy który uderzył w region 14 lutego 2026 roku charakteryzuje się opadami specyficznego rodzaju śniegu. Jest on bardzo wilgotny i lepki co sprawia że błyskawicznie osiada na gałęziach drzew oraz na liniach wysokiego napięcia. Pod wpływem ogromnego ciężaru białe czapy stają się zabójcze dla infrastruktury. Drzewa rosnące w pobliżu tras przesyłowych łamią się jak zapałki spadając bezpośrednio na przewody i niszcząc izolatory oraz słupy.
Portal Business Insider podaje że najtrudniejsza sytuacja występuje w powiatach bytowskim oraz kartuskim i wejherowskim. To właśnie tam sieć napowietrzna jest najbardziej rozbudowana i podatna na uszkodzenia wywołane przez zjawisko tak zwanej sadzi mokrej. Z danych operatora wynika że bez prądu pozostaje obecnie ponad 3,4 tysiąca odbiorców. Dla wielu rodzin oznacza to nie tylko brak światła ale przede wszystkim brak ogrzewania bo większość nowoczesnych kotłów na pellet czy gaz wymaga zasilania elektrycznego do pracy pompek i sterowników.
Energetycy brodzą w zaspach aby naprawić zerwane przewody
Pracownicy pogotowia energetycznego z grupy Energa Operator są w pełnej mobilizacji od wczesnych godzin porannych 14 lutego 2026 roku. Praca w takich warunkach jest skrajnie niebezpieczna i wyczerpująca. Technicy muszą często porzucać swoje pojazdy i docierać do miejsc awarii pieszo brodząc w głębokim śniegu ze specjalistycznym sprzętem. Naprawa jednej zerwanej linii w lesie może trwać kilka godzin a zgłoszenia o kolejnych uszkodzeniach napływają bez przerwy.
Wszystkie dostępne ekipy techniczne są w terenie a do pomocy ściągane są dodatkowe brygady z sąsiednich regionów które nie zostały tak silnie dotknięte przez śnieżyce informują przedstawiciele dystrybutora energii. Stabilność sieci w 2026 roku zależy od szybkości usuwania powalonych drzew co przy nieustającym opadzie jest syzyfową pracą. Służby apelują do mieszkańców aby pod żadnym pozorem nie podchodzili do leżących na ziemi przewodów ponieważ mogą one wciąż znajdować się pod napięciem co grozi śmiercią na miejscu.
Zimne kaloryfery i brak wody czyli skutki braku zasilania na wsiach
Dla wielu miejscowości na Pomorzu brak energii elektrycznej 14 lutego 2026 roku to paraliż całego gospodarstwa. W domach jednorodzinnych wyposażonych w hydrofory brak prądu oznacza natychmiastowe odcięcie dostaw wody pitnej. Największym wyzwaniem jest jednak utrzymanie temperatury wewnątrz budynków gdy termometry na zewnątrz wskazują wartości ujemne. Wiele osób próbuje ratować się kominkami ale te nie zawsze są w stanie ogrzać wszystkie pomieszczenia.
Samorządy lokalne 14 lutego 2026 roku monitorują sytuację osób starszych i schorowanych które mogą potrzebować pomocy w zapewnieniu ciepłego posiłku lub opieki medycznej. Jeśli awaria nie zostanie usunięta do wieczora konieczne może być uruchomienie agregatów prądotwórczych w punktach kryzysowych takich jak remizy strażackie czy świetlice wiejskie. Stabilność dostaw energii w 2026 roku staje się kluczowym elementem poczucia bezpieczeństwa obywateli zwłaszcza w regionach o dużym zalesieniu.
Jak przetrwać nagłą awarię prądu w środku zimy
Gdy Twoja okolica zostanie odcięta od sieci 14 lutego 2026 roku warto pamiętać o kilku zasadach które pomogą przetrwać ten trudny czas:
Miej zawsze pod ręką naładowany powerbank oraz latarkę z zapasem baterii ponieważ korzystanie z telefonu jako źródła światła błyskawicznie go rozładuje.
Zamknij drzwi do pomieszczeń w których nie przebywasz aby skumulować ciepło w jednym wybranym pokoju co pozwoli na dłuższe utrzymanie komfortowej temperatury.
Nie otwieraj lodówki i zamrażarki bez wyraźnej potrzeby bo nowoczesne urządzenia potrafią utrzymać bezpieczną temperaturę dla żywności nawet przez 24 godziny o ile pozostają zamknięte.
Jeśli korzystasz z agregatu prądotwórczego pamiętaj aby nigdy nie uruchamiać go wewnątrz domu ani w garażu połączonym z częścią mieszkalną ze względu na ryzyko śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.
Odłącz od gniazdek wrażliwe urządzenia elektroniczne takie jak telewizory czy komputery bo w momencie przywracania zasilania w 2026 roku mogą wystąpić nagłe skoki napięcia które trwale uszkodzą Twój sprzęt.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.