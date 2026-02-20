Tysiące osób dostaje pisma z urzędu. Sprawdź, czy to może dotyczyć także Ciebie
Polskie urzędy skarbowe rozpoczęły bezprecedensową operację odzyskiwania należności podatkowych z lat 2007–2008. Do skrzynek pocztowych blisko 19 000 obywateli trafiają właśnie wezwania do zapłaty zaległego podatku od sprzedaży nieruchomości, a kwoty żądane przez fiskusa – wraz z narosłymi przez niemal dwie dekady odsetkami – sięgają nawet 250 000 złotych. To efekt tzw. pułapki ulgi meldunkowej, która mimo korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wciąż pozostaje „finansowym wyrokiem” dla wielu rodzin.
Problem dotyczy osób, które sprzedały dom lub mieszkanie przed upływem pięciu lat od zakupu, będąc przekonanym, że sam fakt zameldowania w lokalu przez rok zwalnia ich z 19-procentowej daniny. Urzędnicy stoją jednak na stanowisku, że brak jednego, formalnego oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi przekreśla prawo do zwolnienia. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że Trybunał Konstytucyjny uznał ten wymóg za niezgodny z ustawą zasadniczą, ale ze względu na brak oficjalnej publikacji wyroku, skarbówka kontynuuje egzekucje.
Ulga meldunkowa: Jeden papier wart 200 tysięcy złotych
W latach 2007–2008 przepisy pozwalały uniknąć podatku, jeśli właściciel był zameldowany w zbywanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy.
Błąd formalny: Tysiące osób spełniło warunek meldunku, ale nie złożyło dodatkowego oświadczenia w terminie 14 dni od sprzedaży.Brak wzoru dokumentu: Ministerstwo Finansów nigdy nie przygotowało oficjalnego druku takiego oświadczenia, co wprowadziło podatników w błąd.Działanie na ostatnią chwilę: Urzędy skarbowe często wszczynały postępowania tuż przed terminem przedawnienia, co pozwoliło na doliczenie gigantycznych odsetek.Status prawny 2026: Wyrok TK z lipca 2025 r. potwierdził rację obywateli, jednak jego niepublikowanie blokuje możliwość wznowienia spraw i odzyskania pieniędzy.
19% podatku od sprzedaży – jak to wygląda w 2026 roku?
Choć sprawa ulgi meldunkowej dotyczy przeszłości, ogólne zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości pozostają surowe.
KategoriaZasada opodatkowania w 2026 r.Stawka podatku19% od dochodu (różnica między ceną sprzedaży a zakupu)Okres ochronny5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego nabyciaWyjątek (Spadek)5 lat liczy się od daty nabycia przez spadkodawcęZwolnienie (Ulga)Przeznaczenie całości środków na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat
Rzecznik Praw Obywatelskich wkracza do akcji
Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, w lutym 2026 roku ponownie zaapelował do Ministerstwa Finansów o systemowe rozwiązanie problemu „ofiar ulgi meldunkowej”.
- Ochrona przed klinczem: RPO podkreśla, że obywatele nie mogą ponosić konsekwencji sporu o publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
- Postulaty RPO: Rzecznik domaga się wstrzymania egzekucji oraz uchwalenia tzw. ustawy naprawczej, która pozwoliłaby na umorzenie niesłusznych długów.
- Dramaty ludzkie: W aktach RPO znajdują się historie emerytów, którzy musieli zaciągnąć pożyczki na ponad 100 tys. zł, by spłacić podatek za mieszkanie, w którym faktycznie mieszkali.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.