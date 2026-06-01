Tysiące Polaków mogą stracić szansę na to świadczenie. Wiele osób nie składa wniosku
Blisko 2 tysiące złotych miesięcznie może otrzymać osoba, której ZUS przyzna rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po marcowej waloryzacji minimalne świadczenie wzrosło do 1978,49 zł brutto. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że o rentę mogą ubiegać się nie tylko pacjenci z najcięższymi schorzeniami. Kluczowe znaczenie mają stan zdrowia, wpływ choroby na możliwość wykonywania pracy oraz spełnienie wymogów dotyczących stażu ubezpieczeniowego.
Nawet 1978 zł miesięcznie z ZUS. Przy tych schorzeniach można otrzymać świadczenie
Kto może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które z powodu stanu zdrowia utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej. ZUS rozróżnia dwa rodzaje niezdolności – całkowitą oraz częściową.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza brak możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy, natomiast częściowa dotyczy osób, które nie mogą pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.
O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS. To on ocenia stan zdrowia, stopień ograniczeń oraz możliwość dalszej aktywności zawodowej lub przekwalifikowania.
Nie wystarczy choroba. Liczy się także staż ubezpieczeniowy
Samo schorzenie nie gwarantuje otrzymania świadczenia. Osoba ubiegająca się o rentę musi spełnić również wymagania dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych.
W przypadku osób, które ukończyły 30 lat, konieczne jest wykazanie co najmniej 5 lat stażu ubezpieczeniowego przypadającego w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy.
Przepisy przewidują jednak wyjątki dla osób z długim stażem pracy i całkowitą niezdolnością do pracy.
Tyle wynosi renta po waloryzacji w 2026 roku
Od 1 marca 2026 roku obowiązują wyższe kwoty świadczeń wypłacanych przez ZUS.
Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi obecnie 1978,49 zł brutto miesięcznie.
W przypadku częściowej niezdolności do pracy minimalne świadczenie wynosi 1483,87 zł brutto.
Ostateczna wysokość renty zależy jednak od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego, zgromadzonych składek oraz przebiegu zatrudnienia.
Przy jakich chorobach ZUS najczęściej przyznaje rentę?
Wiele osób błędnie zakłada, że renta przysługuje wyłącznie przy ciężkich nowotworach lub schorzeniach kardiologicznych. W praktyce lista jest znacznie dłuższa.
Najczęściej uwzględniane są:
• choroby układu krążenia,
• choroby układu nerwowego,
• choroby układu oddechowego,
• schorzenia narządu wzroku,
• depresja, schizofrenia i inne zaburzenia psychiczne,
• przewlekłe choroby układu ruchu,
• choroby kostno-stawowe i mięśniowe,
• choroby skóry,
• choroby zakaźne i pasożytnicze,
• nowotwory złośliwe.
Kluczowe znaczenie ma jednak nie sama diagnoza, ale stopień zaawansowania choroby oraz jej wpływ na możliwość wykonywania pracy zawodowej.
Osobne zasady dla chorób zawodowych
ZUS przyznaje świadczenia także osobom cierpiącym na choroby zawodowe związane z wykonywaną pracą.
Do najczęściej stwierdzanych należą pylica płuc, uszkodzenia narządu głosu, częściowa utrata słuchu, choroby skóry oraz schorzenia układu ruchu.
W takich przypadkach również konieczne jest przeprowadzenie postępowania orzeczniczego i udokumentowanie wpływu choroby na zdolność do pracy.
Jak złożyć wniosek?
Osoba ubiegająca się o rentę musi złożyć odpowiedni wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.
Następnie sprawa trafia do lekarza orzecznika. Jeśli decyzja będzie niekorzystna, możliwe jest wniesienie sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS.
Co to oznacza dla Ciebie?
• Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi obecnie 1978,49 zł brutto.
• O świadczenie mogą ubiegać się osoby cierpiące na wiele różnych schorzeń, nie tylko najcięższe choroby.
• Kluczowe znaczenie mają orzeczenie lekarza ZUS oraz odpowiedni staż ubezpieczeniowy.
• Sama diagnoza nie przesądza o przyznaniu świadczenia – liczy się wpływ choroby na możliwość wykonywania pracy.
