Tysiące Polaków nie wyleci na zaplanowane urlopy. Jest oficjalny komunikat
Polskie Linie Lotnicze LOT wydały oficjalny komunikat o natychmiastowym wstrzymaniu rejsów pasażerskich do najpopularniejszych destynacji na Bliskim Wschodzie. Decyzja ta, podyktowana niezwykle niestabilną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną w tamtym regionie świata, krzyżuje plany wyjazdowe tysiącom obywateli, którzy wykupili bilety na wczesnowiosenne wakacje lub podróże biznesowe. Do jakich dokładnie krajów nie polecą w najbliższych tygodniach samoloty z biało-czerwoną szachownicą na ogonie, z jakimi problemami muszą zmierzyć się uziemieni podróżni i jakie dokładnie procedury zwrotu kosztów uruchomił przewoźnik?
Eskalacja konfliktu zamyka przestrzeń powietrzną. Które kierunki znikają z tablicy odlotów?
Dla wielu osób wczesna wiosna to idealny moment na ucieczkę przed chłodem i zaplanowanie wypoczynku w znacznie cieplejszych rejonach globu. Niestety, globalna polityka po raz kolejny brutalnie ingeruje w plany zwykłych ludzi. Zgodnie z najnowszym komunikatem opublikowanym przez narodowego przewoźnika w poniedziałek 16 marca 2026 roku, ze względów bezpieczeństwa konieczne było natychmiastowe cięcie siatki połączeń. Zmiany obejmują 4 kluczowe porty lotnicze, do których regularnie latały polskie maszyny, przewożąc każdego tygodnia setki pasażerów spragnionych słońca lub załatwiających ważne kontrakty handlowe.
Harmonogram zawieszeń prezentuje się niezwykle rygorystycznie i nie pozostawia żadnego marginesu błędu. Loty do i z popularnego Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostają całkowicie wstrzymane do 28 marca. Rejsy obsługujące kierunek do stolicy Arabii Saudyjskiej, czyli Rijadu, nie odbędą się co najmniej do 24 marca. Znacznie dłuższa przerwa dotyczy lotów do Tel Awiwu w Izraelu – tutaj maszyny nie wystartują aż do 18 kwietnia. Z kolei połączenia z Bejrutem w Libanie zostają wykreślone z rozkładu w okresie od 31 marca do 30 kwietnia. Dla pasażerów oznacza to konieczność błyskawicznej zmiany planów i poszukiwania skomplikowanych tras alternatywnych u zagranicznych przewoźników, o ile ci również nie zdecydują się na podobne kroki zapobiegawcze.
Bezpieczeństwo ponad wszystko. Wytyczne unijnych agencji lotniczych
Przedstawiciele przewoźnika jasno i stanowczo tłumaczą, że decyzje operacyjne o tak potężnym ciężarze finansowym i wizerunkowym nigdy nie są podejmowane pochopnie. Głównym i całkowicie bezdyskusyjnym powodem uziemienia maszyn na tych konkretnych trasach jest eskalacja działań militarnych z udziałem Stanów Zjednoczonych i Izraela na terytorium Iranu. W takich warunkach cywilny ruch lotniczy staje się niezwykle ryzykowny, a przypadkowe zestrzelenie samolotu pasażerskiego to scenariusz, którego nikt w branży nie chce ponownie przerabiać.
Firma w swoim oświadczeniu mocno akcentuje, że działa w 100 procentach zgodnie z restrykcyjnymi rekomendacjami wydawanymi przez Agencję Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego. To właśnie ta instytucja na bieżąco analizuje ryzyko w przestrzeniach powietrznych na całym świecie i wydaje dyrektywy dla europejskich linii. Kiedy strefa konfliktu zbrojnego zaczyna zagrażać korytarzom cywilnym, procedury bezpieczeństwa bezwzględnie nakazują anulowanie rejsów, nawet jeśli oznacza to konieczność wypłaty potężnych odszkodowań i radzenia sobie z gigantycznym niezadowoleniem klientów uwięzionych w halach odlotów.
Procedura ratunkowa dla pasażerów. Jak zmienić bilet i odzyskać pieniądze?
Nagłe odwołanie lotu to dla każdego podróżnego potężny stres. Z myślą o osobach, których plany legły w gruzach, uruchomiono specjalne procedury ułatwiające zarządzanie rezerwacjami. Zmiany nie dotyczą wyłącznie 4 całkowicie zawieszonych kierunków. Przewoźnik poinformował, że specjalne warunki elastyczności obejmą również pasażerów posiadających bilety do innych miast w tamtym regionie oraz w Azji. Na liście znalazły się między innymi Seul, Tokio, Delhi, Taszkent, Astana, Kair, Larnaka, Erywań oraz Baku. To potężne udogodnienie dla osób, które boją się latać w pobliżu rejonów zapalnych, nawet jeśli ich docelowe lotnisko pozostaje oficjalnie otwarte.
Zasady korzystania z bezpłatnej zmiany rezerwacji są precyzyjnie określone w regulaminie. Z opcji tej mogą skorzystać wyłącznie klienci, którzy nabyli swoje dokumenty podróży najpóźniej do 28 lutego 2026 roku. Dodatkowo, pierwotnie zaplanowana data wylotu musi mieścić się w wąskim przedziale czasowym pomiędzy 28 lutego 2026 roku a 31 marca 2026 roku włącznie. Istnieje jeszcze 1, czysto techniczny warunek – cała procedura dotyczy wyłącznie biletów, których 13 cyfrowy numer rozpoczyna się od prefiksu 080. Spełnienie tych 3 kryteriów daje pasażerowi pełne prawo do bezkosztowego przebukowania lotu na inny, bezpieczny termin w ramach okresu ważności zakupionego biletu, całkowicie omijając standardowe tabele opłat manipulacyjnych.
Twarde prawo unijne. Kiedy należy Ci się dodatkowa rekompensata?
Wielu uziemionych turystów zadaje sobie w takich momentach niezwykle ważne pytanie: co z moim prawem do wysokiego odszkodowania? Europejskie przepisy, a dokładnie unijne rozporządzenie 261 z 2004 roku, potrafią gwarantować pasażerom wypłaty rzędu 250, 400, a nawet 600 euro za nagłe odwołanie rejsu. Wymaga to jednak głębszego zrozumienia specyfiki przepisów. Zgodnie z unijnym prawem, linie lotnicze są całkowicie zwolnione z obowiązku wypłaty ryczałtowych odszkodowań gotówkowych w sytuacji, gdy odwołanie lotu nastąpiło z powodu tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było w żaden sposób uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.
Wojna, destabilizacja polityczna, zbrojna ofensywa militarna czy odgórne zamknięcie przestrzeni powietrznej przez organy państwowe to klasyczne, wręcz podręcznikowe przykłady siły wyższej. Oznacza to, że jeśli Twój lot do Tel Awiwu lub Dubaju został anulowany na podstawie komunikatu z 16 marca, przewoźnik odda Ci 100 procent wartości biletu lub zaoferuje lot alternatywny, ale absolutnie nie wypłaci Ci tych dodatkowych 400 czy 600 euro rekompensaty za straty moralne. Linie lotnicze nie ponoszą bowiem żadnej odpowiedzialności za działania zbrojne obcych państw na arenie międzynarodowej.
Co to oznacza dla Ciebie? Ochrona portfela i trudne decyzje urlopowe
Komunikaty o zawieszaniu lotów w kluczowych węzłach przesiadkowych na Bliskim Wschodzie mają gigantyczny wpływ na cały rynek turystyczny. Co to oznacza dla Ciebie w perspektywie najbliższych tygodni? Jeśli planowałeś egzotyczne wakacje, musisz błyskawicznie zweryfikować status swojej rezerwacji, sprawdzając podany na bilecie 13 cyfrowy numer. Zadzwoń na infolinię przewoźnika lub skontaktuj się ze swoim biurem podróży. Pamiętaj, że infolinie w takich dniach przeżywają prawdziwe oblężenie, a czas oczekiwania na połączenie z konsultantem może wynosić nawet 2 lub 3 godziny. Najszybszą metodą jest często użycie dedykowanego formularza na oficjalnej stronie internetowej lub panelu zarządzania rezerwacją w aplikacji mobilnej.
Po 2, jeśli Twój lot został odwołany, a Ty opłaciłeś już bezzwrotne rezerwacje hoteli, apartamentów czy wynajem samochodu na miejscu, natychmiast wyciągnij z szuflady polisę ubezpieczeniową. Sprawdź dokładnie, czy zakres Twojego ubezpieczenia turystycznego pokrywa koszty rezygnacji z wycieczki spowodowane działaniami wojennymi w kraju docelowym. Wiele najtańszych, podstawowych polis wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego. To brutalna lekcja pokazująca, że przed planowaniem podróży w niespokojne rejony świata, warto zainwestować kilkadziesiąt złotych więcej w tak zwaną klauzulę aktów terroru i działań wojennych, która jako jedyna stanowi realną tarczę chroniącą Twoje oszczędności życia w przypadku globalnego kryzysu.
