Tysiące seniorów dostaje zaniżone emerytury. Jeden brakujący dokument może obniżyć świadczenie
Wielu polskich emerytów co miesiąc sprawdza swoje świadczenia z niepokojem. Dla części z nich kwoty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą być niższe, niż powinny. Powód bywa zaskakujący – brak dokumentów potwierdzających wysokość zarobków sprzed 1999 roku.
Bez tych danych ZUS często przyjmuje minimalne wynagrodzenie lub nawet zerową podstawę składek, co znacząco obniża wysokość emerytury.
Dlaczego stare zarobki mają dziś tak duże znaczenie
Problemy wielu seniorów mają swoje źródło w reformie emerytalnej z 1999 roku. Wtedy wprowadzono nowy system, w którym bardzo ważną rolę odgrywa tzw. kapitał początkowy.
To hipotetyczna wartość składek, które pracownik wpłacałby do systemu przed 1999 rokiem, gdyby obowiązywały dzisiejsze zasady. Aby ją obliczyć, ZUS musi znać wysokość wynagrodzenia z tamtych lat.
Problem polega na tym, że przed reformą nie prowadzono indywidualnych kont składkowych w obecnej formie. Dokumentację płacową przechowywali pracodawcy.
Lata 90. przyniosły jednak masowe likwidacje zakładów pracy, prywatyzacje i upadłości firm. W wielu przypadkach archiwa z listami płac po prostu zniknęły.
Jak brak dokumentów obniża emeryturę
Jeżeli ZUS nie posiada danych o zarobkach z konkretnych lat, urzędnik musi przyjąć minimalne wartości lub brak wynagrodzenia.
W praktyce oznacza to znacznie niższy kapitał początkowy, a tym samym niższe świadczenie emerytalne.
Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że wystarczy jeden dokument potwierdzający rzeczywiste zarobki, aby emerytura została ponownie przeliczona.
Jakie dokumenty są najważniejsze
Najbardziej istotnym dokumentem potwierdzającym wynagrodzenie jest formularz Rp-7, czyli zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.
Jeśli zakład pracy już nie istnieje, zdobycie takiego dokumentu może być trudniejsze, ale nadal jest możliwe.
Dużą wartość mają również inne dokumenty, takie jak:
stara legitymacja ubezpieczeniowa z wpisanymi zarobkami,
paski wynagrodzeń,
umowy o pracę zawierające konkretne stawki wynagrodzenia,
inne dokumenty potwierdzające wysokość pensji.
Dla ZUS są to pełnoprawne dowody, które mogą zmienić sposób wyliczenia świadczenia.
Gdzie szukać dokumentów z dawnych zakładów pracy
Dokumentacja zlikwidowanych firm często trafiała do różnych instytucji. Może znajdować się między innymi:
u następcy prawnego przedsiębiorstwa,
w Archiwach Państwowych,
w prywatnych firmach przechowujących dokumentację pracowniczą,
u syndyka, jeśli firma ogłosiła upadłość.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia także specjalną bazę zlikwidowanych zakładów pracy, która pomaga ustalić, gdzie mogą znajdować się archiwa danej firmy.
Kiedy można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury
Nie istnieje termin, po którym taka możliwość wygasa. Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego można złożyć w każdej chwili – nawet wiele lat po przejściu na emeryturę.
Po dostarczeniu nowych dokumentów ZUS przeliczy świadczenie. Wyższa emerytura będzie wypłacana od miesiąca złożenia wniosku.
Dlatego eksperci podkreślają, że warto zrobić to jak najszybciej.
Co to oznacza dla seniorów
Dla wielu emerytów oznacza to realną szansę na wyższe świadczenie. Czasem wystarczy odnalezienie jednego dokumentu z dawnych lat pracy, aby miesięczna emerytura wzrosła nawet o kilkaset złotych.
Dlatego osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, powinny sprawdzić swoją decyzję o kapitale początkowym i upewnić się, czy wszystkie lata pracy zostały prawidłowo udokumentowane.
Brak dokumentów potwierdzających zarobki sprzed 1999 roku może powodować zaniżenie emerytury dla tysięcy seniorów w Polsce. Jeśli ZUS nie posiada pełnych danych, przyjmuje minimalne wartości wynagrodzenia. Dostarczenie odpowiednich dokumentów pozwala jednak ponownie przeliczyć świadczenie i zwiększyć jego wysokość. Dlatego warto sprawdzić swoje archiwa i nie odkładać tej sprawy na później.
