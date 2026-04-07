Tysiące sklepów mogą stanąć. Napięcie rośnie także w Warszawie
Konflikt w sieci Dino Polska wchodzi w decydującą fazę. Po nieudanych rozmowach związkowcy zapowiadają możliwość ogólnopolskiego strajku, a pracownicy mówią o braku reakcji ze strony zarządu. Napięcie rośnie, a sytuacja może wkrótce wpłynąć na funkcjonowanie tysięcy sklepów w całym kraju.
Sytuacja w jednej z największych sieci handlowych w Polsce staje się coraz bardziej napięta. Mediacje między zarządem Dino Polska a przedstawicielami pracowników zakończyły się bez porozumienia. Związkowcy mówią wprost o braku dialogu i zapowiadają możliwe protesty na szeroką skalę.
Co się zmienia?
Spotkanie mediacyjne, które odbyło się 7 kwietnia, miało przynieść przełom w sporze dotyczącym warunków pracy i płac. Zamiast tego, jak relacjonują przedstawiciele strony społecznej, rozmowy nie przyniosły żadnych konkretnych ustaleń.
Związkowcy twierdzą, że przedstawili swoje postulaty, ale nie doczekali się odpowiedzi ze strony zarządu. To – ich zdaniem – pogłębiło konflikt i doprowadziło do radykalizacji nastrojów.
Fakty i tło sprawy
Spór trwa od kilku miesięcy. Przedstawiciele pracowników domagają się m.in. podwyżek wynagrodzeń o 900 zł, uruchomienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwiększenia liczby pracowników w sklepach.
Dodatkowym punktem zapalnym jest brak dostępu do dokumentów dotyczących regulaminu pracy i wynagradzania. Związkowcy podkreślają, że od listopada bezskutecznie starają się o wgląd w te materiały.
Ich zdaniem szczególnie niepokojąca jest kwestia funduszu socjalnego, który – zgodnie z przepisami – powinien funkcjonować w firmach zatrudniających powyżej 50 osób. W związku z podejrzeniami naruszeń sprawa została zgłoszona do prokuratury.
Widmo ogólnopolskiego strajku
W obliczu braku postępów w rozmowach związki zawodowe zapowiadają możliwość strajku ostrzegawczego. Taki protest nie wymaga wcześniejszego referendum, co oznacza, że może zostać zorganizowany w krótkim czasie.
Skala potencjalnych działań może być duża. Sieć Dino posiada ponad 3 tysiące sklepów w całej Polsce i zatrudnia ponad 50 tysięcy pracowników.
Związkowcy wskazują również na wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która miała wykryć ponad tysiąc nieprawidłowości. Według strony społecznej to potwierdza, że problemy mają charakter systemowy.
Sprawa zwolnionej kierowniczki
Dodatkowym elementem konfliktu jest sytuacja byłej kierowniczki jednego ze sklepów, która została zwolniona dyscyplinarnie. Kobieta nie zgadza się z decyzją pracodawcy i skierowała sprawę do sądu pracy.
Jej udział w rozmowach ze związkami miał wywołać napięcia. Sama zainteresowana podkreśla, że walczy nie tylko o swoje prawa, ale także o sytuację innych pracowników.
Sprawa ta stała się symbolem szerszego sporu i – zdaniem związkowców – pokazuje relacje między pracownikami a zarządem.
Co to oznacza dla klientów i pracowników
Jeśli dojdzie do protestów, mogą one wpłynąć na funkcjonowanie sklepów w całym kraju. Możliwe są utrudnienia w pracy placówek, a w skrajnym scenariuszu czasowe zamknięcia części z nich.
Najbliższe tygodnie będą kluczowe. Kolejne spotkanie zaplanowano na 27 kwietnia, ale już teraz widać, że napięcie nie maleje.
Dla pracowników oznacza to okres niepewności, a dla klientów – potencjalne zmiany w dostępności usług. Wszystko zależy od tego, czy strony zdecydują się wrócić do realnego dialogu.
