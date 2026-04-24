Udało się! Historyczny finał streama. Padła granica 30 milionów złotych
To była prawdziwa walka z czasem i emocjami. Jeszcze kilka minut przed końcem brakowało setek tysięcy złotych. Widzowie jednak nie odpuścili ani na chwilę.
I stało się.
Tuż przed zakończeniem transmisji padł historyczny wynik. Udało się zebrać aż 30 milionów złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters. To jeden z największych tego typu wyników w polskim internecie.
Końcówka była absolutnie szalona. Wpłaty spływały lawinowo, a czat dosłownie eksplodował. Widzowie mobilizowali się nawzajem, a każda kolejna sekunda przynosiła kolejne tysiące złotych.
Jeszcze o 23:50 brakowało około 300 tys. zł i wydawało się, że czasu może nie wystarczyć. Zostało wtedy tylko 10 minut. Ostatecznie jednak społeczność pokazała swoją siłę.
Stream Łatwoganga przejdzie do historii nie tylko ze względu na długość czy zasięgi, ale przede wszystkim dzięki efektowi. 30 milionów złotych to realna pomoc dla osób walczących z nowotworami.
To dowód na jedno – internet potrafi robić wielkie rzeczy.
