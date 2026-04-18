Uderzą ulewy i burze. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia
Pogoda w najbliższych godzinach wyraźnie się pogorszy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi burzami. W części kraju obowiązują alerty drugiego stopnia.
Gdzie będzie najgorzej
Najpoważniejsze ostrzeżenia obejmują województwa dolnośląskie, lubuskie oraz część Wielkopolski. Tam prognozowane są silne opady, które mogą przynieść od 40 do 50 mm deszczu, a lokalnie nawet do 60 mm.
Synoptycy nie wykluczają także burz, które mogą dodatkowo pogorszyć sytuację. Alerty obowiązują od niedzieli od godziny 15 do poniedziałku do godziny 15.
Kolejne regiony z ostrzeżeniami
Słabsze, ale wciąż poważne ostrzeżenia wydano dla części województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu złotowskiego w Wielkopolsce. Tam również spodziewane są intensywne opady, choć nieco mniejsze – do około 30–40 mm, miejscami do 50 mm.
Nie tylko deszcz. Uderzą też przymrozki
To jednak nie koniec problemów. IMGW ostrzega także przed spadkiem temperatury w południowo-wschodniej Polsce.
Alerty pierwszego stopnia obowiązują w części Małopolski oraz na Podkarpaciu. W nocy temperatura może spaść do minus 2 stopni, a przy gruncie nawet do minus 5 stopni. Ostrzeżenia będą aktualne od późnych godzin wieczornych do niedzielnego poranka.
Kiedy pogoda się załamie
Najsilniejsze opady mają pojawić się w niedzielny wieczór oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek. To wtedy możliwe są lokalne podtopienia i utrudnienia na drogach.
W ciągu dnia w niedzielę dominować będzie duże zachmurzenie. Na zachodzie kraju deszcz pojawi się wcześniej i będzie momentami intensywny.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz wyjazd lub podróż, warto to dobrze przemyśleć. Intensywne opady mogą pogorszyć widoczność i wydłużyć czas przejazdu. W miastach możliwe są zalane ulice i utrudnienia w komunikacji.
Z kolei mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni zabezpieczyć rośliny i przygotować się na spadki temperatury w nocy.
Krótko mówiąc – spokojna, wiosenna pogoda się kończy. Nadchodzi moment, kiedy warto mieć pod ręką parasol i zerkać na prognozy częściej niż zwykle.
