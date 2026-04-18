Uderzą ulewy i burze. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia

18 kwietnia 2026 20:31 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pogoda w najbliższych godzinach wyraźnie się pogorszy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi burzami. W części kraju obowiązują alerty drugiego stopnia.

Fot. Warszawa w Pigułce / Pixabay

Gdzie będzie najgorzej

Najpoważniejsze ostrzeżenia obejmują województwa dolnośląskie, lubuskie oraz część Wielkopolski. Tam prognozowane są silne opady, które mogą przynieść od 40 do 50 mm deszczu, a lokalnie nawet do 60 mm.

Synoptycy nie wykluczają także burz, które mogą dodatkowo pogorszyć sytuację. Alerty obowiązują od niedzieli od godziny 15 do poniedziałku do godziny 15.

Kolejne regiony z ostrzeżeniami

Słabsze, ale wciąż poważne ostrzeżenia wydano dla części województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu złotowskiego w Wielkopolsce. Tam również spodziewane są intensywne opady, choć nieco mniejsze – do około 30–40 mm, miejscami do 50 mm.

Nie tylko deszcz. Uderzą też przymrozki

To jednak nie koniec problemów. IMGW ostrzega także przed spadkiem temperatury w południowo-wschodniej Polsce.

Alerty pierwszego stopnia obowiązują w części Małopolski oraz na Podkarpaciu. W nocy temperatura może spaść do minus 2 stopni, a przy gruncie nawet do minus 5 stopni. Ostrzeżenia będą aktualne od późnych godzin wieczornych do niedzielnego poranka.

Kiedy pogoda się załamie

Najsilniejsze opady mają pojawić się w niedzielny wieczór oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek. To wtedy możliwe są lokalne podtopienia i utrudnienia na drogach.

W ciągu dnia w niedzielę dominować będzie duże zachmurzenie. Na zachodzie kraju deszcz pojawi się wcześniej i będzie momentami intensywny.

Co to oznacza dla ciebie

Jeśli planujesz wyjazd lub podróż, warto to dobrze przemyśleć. Intensywne opady mogą pogorszyć widoczność i wydłużyć czas przejazdu. W miastach możliwe są zalane ulice i utrudnienia w komunikacji.

Z kolei mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni zabezpieczyć rośliny i przygotować się na spadki temperatury w nocy.

Krótko mówiąc – spokojna, wiosenna pogoda się kończy. Nadchodzi moment, kiedy warto mieć pod ręką parasol i zerkać na prognozy częściej niż zwykle.

