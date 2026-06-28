Uderzenie gorąca na Lotnisko Chopina w Warszawie. Pas wyłączony z użytkowania, trwa nocna walka z czasem
Na jednym z pasów startowych na Lotnisku Chopina w Warszawie pojawiły się pęknięcia. Drogę startową trzeba było natychmiast wyłączyć z użytku, a teraz służby techniczne mają całą noc, żeby naprawić nawierzchnię, zanim w poniedziałek rano ruszy poniedziałkowy szczyt operacji lotniczych.
Spękania wykryte podczas rutynowej kontroli
Problemy na największym polskim lotnisku pojawiły się w niedzielne przedpołudnie. Piotr Rudzki z biura prasowego Polskich Portów Lotniczych przekazał, że podczas rutynowej inspekcji dróg startowych na jednej z nich wykryto drobne spękania. Władze portu zareagowały natychmiast, wyłączając uszkodzony fragment infrastruktury z ruchu.
„Na drogach startowych, w przeciwieństwie do normalnych ulic, nie może być żadnych nierówności, dziur lub spękań” – wyjaśnił Rudzki. Rzecznik dodał, że droga musi być równa i gładka, a kontrole stanu nawierzchni na lotnisku przeprowadzane są kilka razy w ciągu dnia – właśnie dzięki tak częstej weryfikacji problem wykryto, zanim doszło do choćby minimalnego zagrożenia.
Drugi pas przejął cały ruch, opóźnienia mają być niewielkie
Cały ruch lotniczy przeniesiono na drugą, w pełni sprawną drogę startową. Rzecznik PPL zapewniał, że w związku z nową organizacją startów i lądowań mogą wystąpić opóźnienia, ale nie powinny być duże – lotnisko wciąż ma do dyspozycji drugą drogę startową, która przejmuje cały ruch.
Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce – w 2025 roku obsłużył 24 miliony pasażerów, a latem korzysta z niego ruch do 142 miejsc docelowych. Nawet krótkie ograniczenie przepustowości w takiej skali generuje realne ryzyko kumulacji opóźnień, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Wyścig z czasem – masa uszczelniająca musi zastygnąć w upale
Naprawę zaplanowano na noc z niedzieli na poniedziałek – i to nie jest przypadkowy wybór godziny. Piotr Rudzki w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnił, że ekipy czekają, aż temperatury spadną, bo masa do uszczelnienia pęknięć musi zastygnąć, a wysoka temperatura powietrza utrudnia ten proces.
To samo ciepło, które uszkodziło nawierzchnię, teraz komplikuje jej naprawę. W niedzielę, jeszcze przed wykryciem spękań, służby lotniskowe polewały jeden z pasów wodą, próbując obniżyć temperaturę nawierzchni i zapobiec dalszym uszkodzeniom. Jeśli nocne prace przebiegną zgodnie z planem, w poniedziałek rano operacje lotnicze powinny już wrócić do normalnego trybu na obu drogach startowych.
Jak sprawdzić, czy Twój lot jest opóźniony?
Jeśli masz zaplanowany lot z Lotniska Chopina w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano, warto sprawdzić aktualny status połączenia bezpośrednio u przewoźnika – to najszybsza droga do informacji o ewentualnym opóźnieniu konkretnego rejsu, zwłaszcza że naprawa zaplanowana jest właśnie na te godziny. Dodatkowy margines czasu na dojazd i odprawę ma sens, jeśli Twój lot wypada blisko poniedziałkowego ranka, kiedy lotnisko liczy na przywrócenie pełnej przepustowości.
W razie znaczącego opóźnienia spowodowanego sytuacją techniczną na lotnisku, pasażerom przysługują określone prawa wynikające z przepisów o ochronie praw pasażerów lotniczych – zakres wsparcia zależy od długości opóźnienia i konkretnych okoliczności. W przypadku upału zakres odszkodowania może być znacznie ograniczony lub wręcz niemożliwy. To, co zawsze należy się pasażerom w przypadku odwołania lotu to zwrot peniędzy za bilet. Szczegółowe warunki najlepiej sprawdzić bezpośrednio u linii lotniczej, z którą podróżujesz, bo zasady różnią się w zależności od trasy i przewoźnika.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.