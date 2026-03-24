Uderzenie w zabytkowy kościół we Lwowie. Fala zniszczeń po ataku, uszkodzone okna i dach
Skutki ostatniego ataku na Lwów dotknęły także historyczne obiekty. W wyniku silnej fali uderzeniowej poważnie ucierpiał kościół św. Marii Magdaleny – jeden z ważniejszych zabytków architektury w mieście.
Zniszczenia po eksplozji
Do uszkodzeń doszło 24 marca. Fala uderzeniowa, która przeszła od strony ulicy Sapiehy i rozeszła się w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika, wyrządziła znaczne szkody.
W samym kościele wybitych zostało około 10 okien. Uszkodzenia objęły także dach oraz fasadę budynku, w którym mieści się zarówno świątynia, jak i muzeum „Więzienie na Łąckiego”.
Zabytkowy obiekt ucierpiał
Kościół św. Marii Magdaleny to jeden z ważnych obiektów historycznych Lwowa. Informację o zniszczeniach przekazał współdyrektor sali organowej Taras Demko.
To kolejny przykład, jak fala uderzeniowa – nawet bez bezpośredniego trafienia – może zniszczyć cenne dziedzictwo.
Trwa zabezpieczanie budynku
Obecnie w świątyni prowadzone są pilne prace. Ich celem jest zabezpieczenie wnętrza przed spadkiem temperatury i dalszymi uszkodzeniami, szczególnie w nocy.
Mimo zniszczeń zaplanowane wydarzenia nie zostały odwołane. Wieczorny koncert chopinowski ma się odbyć zgodnie z planem.
To pokazuje determinację mieszkańców i instytucji, które mimo trudnej sytuacji starają się zachować ciągłość życia kulturalnego.
