Uderzenie w zabytkowy kościół we Lwowie. Fala zniszczeń po ataku, uszkodzone okna i dach

24 marca 2026 22:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Skutki ostatniego ataku na Lwów dotknęły także historyczne obiekty. W wyniku silnej fali uderzeniowej poważnie ucierpiał kościół św. Marii Magdaleny – jeden z ważniejszych zabytków architektury w mieście.

Autorstwa Stako at pl.wikipedia – Transferred from pl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3374096

Zniszczenia po eksplozji

Do uszkodzeń doszło 24 marca. Fala uderzeniowa, która przeszła od strony ulicy Sapiehy i rozeszła się w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika, wyrządziła znaczne szkody.

W samym kościele wybitych zostało około 10 okien. Uszkodzenia objęły także dach oraz fasadę budynku, w którym mieści się zarówno świątynia, jak i muzeum „Więzienie na Łąckiego”.

Zabytkowy obiekt ucierpiał

Kościół św. Marii Magdaleny to jeden z ważnych obiektów historycznych Lwowa. Informację o zniszczeniach przekazał współdyrektor sali organowej Taras Demko.

To kolejny przykład, jak fala uderzeniowa – nawet bez bezpośredniego trafienia – może zniszczyć cenne dziedzictwo.

Trwa zabezpieczanie budynku

Obecnie w świątyni prowadzone są pilne prace. Ich celem jest zabezpieczenie wnętrza przed spadkiem temperatury i dalszymi uszkodzeniami, szczególnie w nocy.

Mimo zniszczeń zaplanowane wydarzenia nie zostały odwołane. Wieczorny koncert chopinowski ma się odbyć zgodnie z planem.

To pokazuje determinację mieszkańców i instytucji, które mimo trudnej sytuacji starają się zachować ciągłość życia kulturalnego.

