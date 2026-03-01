„Uderzymy siłą, jakiej świat nie widział”. Trump ostrzega i grozi bezprecedensową odpowiedzią
Napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem gwałtownie rośnie. Biały Dom opublikował stanowisko prezydenta Donalda J. Trumpa, w którym padły wyjątkowo mocne słowa pod adresem Teheranu.
Groźba bez precedensu
Jak przekazano w komunikacie, Iran miał zapowiedzieć „bardzo silne uderzenie, silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej”. W odpowiedzi prezydent USA wystosował ostrzeżenie:
„Lepiej, żeby tego nie zrobili. Jeśli to zrobią, uderzymy w nich siłą, jakiej jeszcze nigdy nie widziano”.
Słowa te natychmiast wywołały międzynarodowe poruszenie. Komentatorzy zwracają uwagę, że retoryka amerykańskiego przywódcy jest jedną z najmocniejszych od początku obecnego kryzysu.
Groźna spirala eskalacji
Wypowiedź Trumpa pojawia się w momencie, gdy sytuacja na Bliskim Wschodzie jest skrajnie napięta. W regionie dochodzi do wymiany ciosów, zamykana jest przestrzeń powietrzna, a kolejne państwa podnoszą poziomy gotowości wojskowej.
Publiczne zapowiedzi „siły, jakiej świat nie widział” mogą oznaczać przygotowanie do szeroko zakrojonej operacji militarnej w przypadku dalszej eskalacji ze strony Iranu.
“Iran just stated that they are going to hit very hard today, harder than they have ever hit before. THEY BETTER NOT DO THAT, HOWEVER, BECAUSE IF THEY DO, WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT HAS NEVER BEEN SEEN BEFORE! Thank you for your attention to this matter!” – President… pic.twitter.com/w8uwRA1x5R
— The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026
Świat wstrzymuje oddech
Eksperci ostrzegają, że dalsza wymiana gróźb może doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji, której skutki wykraczałyby poza region Bliskiego Wschodu. Rynek surowców reaguje nerwowo, a rządy wielu państw wydają ostrzeżenia dla swoich obywateli przebywających w regionie.
Na razie nie wiadomo, czy zapowiadane przez Iran działania rzeczywiście nastąpią. Jednak jedno jest pewne – napięcie osiągnęło poziom, przy którym jeden nieprzemyślany ruch może uruchomić lawinę wydarzeń o globalnych konsekwencjach.
