UE mówi jasno: koniec wymówek. Nowe zasady dla social mediów
Unia Europejska przyspiesza działania w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Komisja Europejska zaprezentowała gotowy system weryfikacji wieku użytkowników, który ma ograniczyć dostęp do szkodliwych treści bez naruszania prywatności. Nowe rozwiązanie ma wkrótce trafić do państw członkowskich, a według Ursuli von der Leyen platformy internetowe nie mają już powodów, by odkładać jego wdrożenie.
UE wprowadzi system weryfikacji wieku. Nowe narzędzie dla platform internetowych
Nowa aplikacja do potwierdzania wieku
System zaprezentowany przez Komisję Europejską opiera się na specjalnej aplikacji. Użytkownik będzie mógł potwierdzić swój wiek bez ujawniania danych osobowych.
Rozwiązanie wykorzystuje tzw. mechanizm „zero knowledge”, czyli dowód bez ujawniania szczegółowych informacji. W praktyce oznacza to, że platforma internetowa otrzyma tylko potwierdzenie wieku, bez dostępu do innych danych.
Do weryfikacji mają być wykorzystywane m.in. elektroniczne systemy identyfikacji, które już funkcjonują w wielu krajach UE.
Presja na platformy internetowe
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że technologia jest gotowa i nie ma już powodów do opóźnień.
„Nie ma już wymówek, aby nie chronić dzieci w sieci” – zaznaczyła podczas prezentacji systemu.
Nowe rozwiązanie jest skierowane przede wszystkim do największych platform społecznościowych, takich jak TikTok, Facebook, Instagram czy Snapchat.
Dlaczego UE wprowadza zmiany?
Według europejskich instytucji dzieci są coraz częściej narażone na niebezpieczne treści w internecie. Chodzi m.in. o cyberprzemoc oraz mechanizmy uzależniające stosowane w aplikacjach.
Nowe narzędzie ma pomóc w egzekwowaniu przepisów wynikających z aktu o usługach cyfrowych (DSA). Platformy będą musiały skuteczniej kontrolować dostęp do treści.
To element szerszej strategii zwiększania bezpieczeństwa użytkowników w sieci.
System będzie wspólny dla całej UE
Jednym z celów projektu jest uniknięcie różnych rozwiązań w poszczególnych krajach. System ma mieć charakter jednolity i działać w całej Unii Europejskiej.
Pierwsze państwa już zapowiedziały wdrożenie. Wśród nich są m.in. Francja, Hiszpania i Włochy, które planują integrację systemu z krajowymi portfelami tożsamości cyfrowej.
Dodatkowo projekt będzie open source, co oznacza możliwość niezależnej kontroli jego działania.
Sprawdziliśmy, co to oznacza w praktyce
Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem cyfrowym wskazują, że nowy system może znacząco zmienić sposób korzystania z mediów społecznościowych.
Podczas rozmów w branży IT w Warszawie pojawia się jeden wniosek – platformy będą musiały dostosować swoje systemy weryfikacji użytkowników.
Dla części użytkowników oznacza to dodatkowy krok przy logowaniu lub dostępie do wybranych treści.
Co to oznacza dla Ciebie? Nowe zasady w internecie
Jeśli korzystasz z mediów społecznościowych, możesz spodziewać się zmian. Weryfikacja wieku może stać się standardem, zwłaszcza przy dostępie do określonych treści.
Dla dorosłych użytkowników oznacza to dodatkową procedurę, ale bez konieczności udostępniania pełnych danych osobowych. System ma chronić prywatność, jednocześnie spełniając wymogi bezpieczeństwa.
W przypadku dzieci i młodzieży zmiany mogą oznaczać ograniczony dostęp do niektórych funkcji i treści w aplikacjach.
Najważniejsze jest jednak to, że UE wyraźnie zaostrza podejście do ochrony użytkowników w sieci. Platformy będą musiały dostosować się do nowych standardów, a ich wdrożenie może nastąpić w najbliższym czasie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.