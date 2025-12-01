UE reaguje stanowczo! Sankcje za to, co dzieje się na granicy
UE szykuje sankcje wobec Białorusi. Balony przemytnicze sparaliżowały ruch lotniczy na Litwie
Unia Europejska przygotowuje nowy pakiet sankcji wobec Białorusi po serii incydentów z balonami przemytniczymi, które naruszają litewską przestrzeń powietrzną i zakłócają pracę lotnisk. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała zdecydowaną reakcję Brukseli, podkreślając, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna i wymaga natychmiastowych działań.
W ostatnich dniach litewskie lotniska, zwłaszcza port w Wilnie, były kilkukrotnie zmuszane do wstrzymywania pracy. Tylko w jednym tygodniu obiekt zamykano aż trzy razy, a najdłuższa przerwa trwała niemal 11 godzin. Wpłynęło to na plany ponad 7,4 tys. pasażerów oraz doprowadziło do odwołania lub opóźnienia 50 lotów. Litewskie służby wskazują, że odpowiedzialne za chaos są balony używane przez grupy przemytnicze, które przekraczają granicę z Białorusią i niekontrolowanie unoszą się nad terytorium państwa.
Von der Leyen, komentując sytuację na platformie X, podkreśliła, że naruszenia stały się na tyle częste, iż stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego. Przewodnicząca KE zapowiedziała, że Litwa może liczyć na pełną solidarność Unii Europejskiej, a nowe środki w ramach systemu sankcji są już przygotowywane.
Bruksela wezwała także przedstawiciela Białorusi na rozmowę, podczas której ma on wyjaśnić powtarzające się wtargnięcia balonów do litewskiej przestrzeni powietrznej. Sprawa nabiera powagi, ponieważ zakłócenia ruchu lotniczego oddziałują nie tylko na Litwę, lecz także na sytuację pasażerów w całej Europie. Incydenty doprowadzają do lawiny opóźnień i problemów logistycznych na kontynencie.
Zarówno litewskie władze, jak i Komisja Europejska podkreślają, że nie można lekceważyć zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. UE zamierza więc nie tylko wprowadzić sankcje, ale także wesprzeć Litwę w działaniach mających powstrzymać kolejne próby przemytniczych operacji. W tle pozostaje pytanie, czy działania Mińska są celową presją polityczną, czy wynikiem braku kontroli nad grupami przemytniczymi.
Jedno jest pewne — europejskie instytucje traktują sprawę jako poważne naruszenie bezpieczeństwa, a odpowiedź Brukseli ma być szybka i stanowcza.
