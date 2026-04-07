UE szykuje się na najgorsze. Pilne spotkania w sprawie ropy i gazu
UE przygotowuje się na kryzys energetyczny. „Przygotowujemy się na najgorsze”
Unia Europejska wchodzi w tryb kryzysowy w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W Brukseli zaplanowano pilne spotkania dotyczące rynku ropy i gazu, a przedstawiciele Komisji Europejskiej otwarcie mówią o konieczności przygotowania się na długotrwałe problemy z dostępnością surowców i wysokimi cenami energii.
Co się zmienia?
Jeszcze w tym tygodniu odbędą się kluczowe posiedzenia unijnych grup koordynacyjnych ds. ropy naftowej i gazu ziemnego. Jak poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen, spotkania zaplanowano na środę i czwartek.
— To są fora, na których omawiane będą wszelkie niedobory, potencjalne niedobory, a także działania, które będziemy podejmować — powiedziała rzeczniczka KE podczas konferencji prasowej w Brukseli.
Celem rozmów jest ocena wpływu wojny na Bliskim Wschodzie na europejski rynek energii oraz przygotowanie możliwych scenariuszy działań.
Fakty i tło sprawy
Sytuacja energetyczna w Europie staje się coraz bardziej napięta. Konflikt na Bliskim Wschodzie, w tym blokada kluczowych szlaków transportu ropy, już wpływa na ceny surowców i dostępność paliw. Komisarz ds. energii Dan Jorgensen w rozmowie z „Financial Times” nie pozostawił wątpliwości co do skali zagrożenia.
— Zakładamy, że będzie to dłuższa sytuacja. Wszystkie kraje muszą mieć pewność, że mają to, czego potrzebują — powiedział.
Podkreślił również, że Unia Europejska nie zakłada szybkiego zakończenia konfliktu, a jego skutki mogą być odczuwalne przez długi czas.
— Ceny energii będą bardzo wysokie przez długi czas — zaznaczył komisarz.
Najbardziej wymowna była jednak jego końcowa ocena sytuacji:
— Przygotowujemy się na najgorsze.
Bruksela szuka rozwiązań
Komisja Europejska pracuje już nad propozycjami działań, które mają ograniczyć skutki potencjalnych niedoborów ropy i gazu. Szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, ale wiadomo, że planowane są rozwiązania systemowe na poziomie całej Unii.
Jednocześnie KE analizuje propozycję pięciu państw członkowskich – Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Austrii – które postulują wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych.
Pomysł ten ma pomóc w ograniczeniu skutków wysokich cen energii dla gospodarki i odbiorców końcowych.
Rzeczniczka KE podkreśliła, że temat jest traktowany priorytetowo:
— To poważny problem i jasne jest, że trzeba zająć się wysokimi cenami energii. Dlatego musimy skoordynować wszelkie działania.
Co to oznacza dla Europy i Polski
Zapowiedzi Komisji Europejskiej pokazują, że Unia przygotowuje się nie na krótkotrwały kryzys, lecz na długofalowe wyzwanie energetyczne.
Dla państw członkowskich oznacza to konieczność zabezpieczenia dostaw surowców, a także przygotowania gospodarek na utrzymujące się wysokie ceny energii.
W praktyce może to przełożyć się na dalszą presję cenową, zmiany w polityce energetycznej oraz nowe regulacje dotyczące rynku paliw i energii. Najbliższe decyzje Brukseli będą kluczowe dla tego, jak Europa poradzi sobie z jednym z najpoważniejszych wyzwań energetycznych ostatnich lat.
