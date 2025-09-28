UE wydaje pilne zalecenie wszystkim Polakom. 72 godziny może zdecydować o życiu
Komisja Europejska uruchomiła historyczną akcję, która zmieni życie 450 milionów ludzi. Po raz pierwszy Unia oficjalnie wzywa każdego obywatela do gromadzenia zapasów na 72 godziny. To już nie zalecenia, to strategia przetrwania w nowej rzeczywistości pełnej zagrożeń.
Koniec z iluzją bezpieczeństwa. UE przenosi odpowiedzialność na obywateli
26 marca 2025 roku Komisja Europejska wraz z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas ogłosiła strategię „Unia Gotowości” – plan obejmujący 30 kluczowych działań w siedmiu obszarach. To fundamentalna zmiana filozofii bezpieczeństwa europejskiego, przechodząca od biernego oczekiwania na pomoc państwa do aktywnego przygotowania każdego obywatela.
Komisarz ds. gotowości i zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib była brutalno szczera: „Dzisiejsze zagrożenia są bardziej złożone niż kiedykolwiek i wszystkie są ze sobą powiązane”. Europa oficjalnie przyznaje, że tradycyjne systemy ochrony mogą zawieść.
Kluczowe zalecenie brzmi jasno: każde gospodarstwo domowe w UE ma gromadzić zapasy żywności, wody i leków na minimum 72 godziny. Dlaczego akurat ten okres? Bo to właśnie pierwsze trzy dni kryzysu są najbardziej krytyczne – służby ratunkowe potrzebują czasu na mobilizację, a normalne systemy zaopatrzenia mogą być całkowicie sparaliżowane.
Według badań Eurobarometru aż połowa obywateli UE po trzech dniach kryzysu zostałaby bez dostępu do podstawowych zasobów. Te alarmujące dane zmusiły Brukselę do działania.
Co zmusza Europę do tak dramatycznych kroków?
Lista kryzysów ostatnich lat czyta się jak scenariusz filmu katastroficznego. Pandemia COVID-19 sparaliżowała łańcuchy dostaw w całej Europie – nawet najbogatsze kraje borykały się z brakami masek, leków i podstawowych produktów. Wojna w Ukrainie pokazała, że konflikt zbrojny na wielką skalę jest realnym scenariuszem na naszym kontynencie.
Do tego dochodzą nasilające się ataki hybrydowe ze strony Rosji. Działania sabotażowe na infrastrukturę krytyczną, cyberataki na systemy energetyczne, kampanie dezinformacyjne – to nowa kategoria zagrożeń, która paraliżuje państwa bez wystrzeliwania jednego pocisku.
Ekstremalne zjawiska pogodowe testują odporność europejskiej infrastruktury. Niszczycielskie powodzie w Niemczech i Belgii, katastrofalne pożary w Grecji i Hiszpanii, fale upałów paraliżujące całe regiony – wszystko to pokazuje, jak siły natury mogą w ciągu godzin odciąć miliony ludzi od podstawowych usług.
Niemcy jako pierwsze zaktualizowały swoją Ramową Dyrektywę dla Obrony Całościowej. Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser wprost wskazała potencjalną agresję rosyjską jako główny motyw przygotowań.
Co to oznacza dla ciebie? Konkretna lista do wykonania
36 litrów wody dla rodziny. To minimum dla czteroosobowego gospodarstwa domowego na 72 godziny (3 litry na osobę dziennie). Woda butelkowana powinna być przeznaczona zarówno do picia, jak i celów higienicznych.
Żywność bez gotowania. Konserwy mięsne i rybne, suszone rośliny strączkowe, kasze i makarony, orzechy, suszone owoce, suchary, batony energetyczne. Wszystko musi mieć długi termin przydatności i nie wymagać chłodzenia.
Apteczka plus leki stałe. Oprócz standardowych materiałów opatrunkowych potrzebujesz leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i – kluczowe – zapasu leków przyjmowanych na stałe przez członków rodziny.
Sprzęt awaryjny na wyciągnięcie ręki. Latarka z bateriami, radio na baterie (gdy internet i telefony nie działają), powerbank do telefonu, gotówka w drobnych nominałach, zapałki lub zapalniczka, podstawowe narzędzia.
Komisarz Lahbib w filmiku pokazała zawartość swojej „torebki kryzysowej”: dokumenty w wodoodpornym opakowaniu, scyzoryk, ładowarkę, a nawet karty do gry „na rozluźnienie”. To pokazuje, że przygotowanie nie musi być dramatyczne – może być praktyczne i spokojne.
Polska wyprzedza Europę. Nasze doświadczenia stają się wzorem
Podczas gdy UE mówi o 72 godzinach, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od lat zaleca Polakom przygotowanie na 7-14 dni samowystarczalności. Nasze kampanie „Bądź Gotowy” i system Alert RCB są prezentowane w Brukseli jako modelowe rozwiązania.
Polska w 2025 roku sprawuje prezydencję w Radzie UE i wykorzystuje ten czas do promowania wzmocnionej współpracy UE-NATO w dziedzinie zarzą
