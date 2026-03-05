Ujawniono nowe zarobki w Biedronce. Tyle dostają kasjerzy i kierownicy, a firma zmienia zasady premii
Największa sieć handlowa w Polsce pokazała nowe stawki wynagrodzeń na 2026 rok. Zaktualizowany taryfikator płac obejmuje zarówno pracowników sklepów, jak i kadrę zarządzającą. Podwyżki pensji to jednak nie wszystko. Największe emocje wywołuje decyzja firmy dotycząca systemu premiowego.
Biedronka, która zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników w całym kraju, przedstawiła nowe zasady wynagradzania obowiązujące od początku 2026 roku. Zmiany obejmują między innymi kasjerów, magazynierów oraz kierowników sklepów.
Wynagrodzenie w sieci zależy przede wszystkim od stanowiska oraz stażu pracy.
Ile zarabia kasjer w Biedronce
Osoba rozpoczynająca pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca może obecnie liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 5300 do 5650 zł brutto miesięcznie.
Wraz z kolejnymi latami pracy pensja rośnie. Pracownicy ze stażem przekraczającym trzy lata mogą zarabiać od 5450 do 5900 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia może się różnić w zależności od lokalizacji sklepu, ponieważ w większych miastach stawki bywają wyższe.
Wyższe wynagrodzenia dla innych stanowisk
Nieco wyższe wynagrodzenia przewidziano dla pracowników zaplecza. Magazynierzy zaczynają pracę z pensją od około 5500 zł brutto miesięcznie.
Najwyższe stawki dotyczą kadry zarządzającej sklepami. Zastępca kierownika może liczyć na wynagrodzenie zaczynające się od około 5950 zł brutto.
Jeszcze więcej zarabiają kierownicy sklepów. W ich przypadku pensja podstawowa startuje od około 7450 zł brutto miesięcznie.
Firma zmienia system premii
Jednak największą zmianą w 2026 roku nie są same pensje podstawowe, lecz nowy system premiowy.
Według informacji przekazanych przez przedstawicieli sieci, maksymalna wysokość premii została podwojona. Oznacza to, że pracownicy mogą otrzymać znacznie wyższe dodatki do podstawowej pensji.
Premie zależą między innymi od frekwencji w pracy oraz wyników osiąganych przez dany sklep.
Dodatkowe benefity dla pracowników
Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownicy mogą korzystać także z pakietu benefitów. Wśród nich znajdują się między innymi prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do kart sportowych oraz specjalne e-kody na zakupy przyznawane kilka razy w roku.
Firma podkreśla, że w sumie pracownicy mogą korzystać z ponad dwudziestu różnych świadczeń dodatkowych.
Co to oznacza dla pracowników handlu
Podwyżki w Biedronce są kolejnym sygnałem, że sieci handlowe intensywnie konkurują o pracowników. Niskie bezrobocie oraz rosnące koszty życia sprawiają, że firmy coraz częściej podnoszą wynagrodzenia i rozszerzają pakiety benefitów.
Dla wielu osób zatrudnionych w handlu detalicznym nowe stawki mogą oznaczać wyższe miesięczne dochody, zwłaszcza jeśli do podstawowej pensji doliczone zostaną premie.
Biedronka ogłosiła nowe stawki wynagrodzeń na 2026 rok. Początkujący kasjer może liczyć na ponad 5300 zł brutto miesięcznie, a kierownik sklepu na co najmniej 7450 zł brutto. Największą zmianą jest jednak decyzja o zwiększeniu możliwych premii, które mogą znacząco podnieść miesięczne dochody pracowników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.