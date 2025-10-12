Ukraińcy biją na alarm! Rosja zdobyła przewagę w wojnie dronów.
Operatorzy z ukraińskiej grupy „Typhoon” przyznają, że Rosja wyciągnęła wnioski szybciej niż Ukraina. Choć ukraińskie zespoły pracowały nad podobną technologią wcześniej, nie udało się jej wdrożyć w masową produkcję. Teraz przewaga technologiczna przechyla się na stronę Rosji.
Kluczowy technologiczny krok agresora to wprowadzenie dronów FPV sterowanych za pomocą światłowodu. Taki sposób sterowania eliminuje ryzyko zakłóceń radiowych i sprawia, że system działa nawet w trudnych warunkach elektromagnetycznych. To ogromne utrudnienie dla obrony elektronicznej Ukrainy.
Technologia światłowodowa sprawia, że sygnał sterujący jest przesyłany kablowo bezpośrednio do drona, co czyni taki zestaw niemal niewrażliwym na zakłócenia radiowe. Doniesienia sugerują, że rosyjskie drony sterowane światłowodowo osiągają zasięg nawet 40–50 kilometrów, co pozwala im operować głęboko za linią frontu.
Ukraińcy starają się szybko nadrabiać brak technologii. Trwają prace nad adaptacją i produkcją podobnych systemów, ale proces ten wymaga czasu. Polska obserwuje te działania choć technologie światłowodowe są znane w NATO i polskich środowiskach obronnych, wciąż nie weszły do szerokiej produkcji i nie zostały zintegrowane z polskim systemem obronnym.
Co to oznacza dla Ciebie
To, co dzieje się teraz na froncie dronowym, może przesądzić o przewadze w kolejnych konfliktach. Jeśli wojska rosyjskie będą miały przewagę w technologii odpornej na elektroniczną walkę, zdolność Ukrainy do obrony i kontrataków może być ograniczona. Polska, jako sąsiad i partner strategiczny, nie może ignorować tego trendu. Zainteresowanie, inwestycje i transfer technologii mogą zadecydować, czy Polska będzie tylko obserwatorem, czy aktywnym graczem w obronie przed nowoczesnym zagrożeniem.
