Ukraińskie drony nad Bliskim Wschodem! Kijów ratuje amerykańskie bazy przed atakiem.

9 marca 2026 12:21 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
W obliczu eskalacji konfliktu z Iranem, Ukraina zdecydowała się na bezprecedensowy krok. Jak podaje PAP, Kijów wysyła na Bliski Wschód elitarnych operatorów dronów oraz nowoczesne systemy bezzałogowe. Ich misją jest wsparcie obrony amerykańskich instalacji wojskowych przed atakami ze strony proirańskich bojówek.

Fot. Shutterstock

Doświadczenie z frontu przeniesione na pustynię

Ukraińscy specjaliści są obecnie uznawani za jednych z najlepszych na świecie w dziedzinie walki z wykorzystaniem systemów bezzałogowych oraz technologii antydronowych. To właśnie to unikalne doświadczenie bojowe zdobyte w walkach z Rosją ma pomóc Amerykanom w odpieraniu ataków dronów kamikadze (typu Shahed i pokrewnych), które masowo zalewają przestrzeń powietrzną w rejonie Iraku, Syrii i Jordanii.

Ukraiński kontyngent techniczny. Tabela zaangażowania

Poniższe zestawienie przedstawia główne komponenty ukraińskiego wsparcia dla sił USA na Bliskim Wschodzie:

Rodzaj wsparcia Szczegóły techniczne Zadanie operacyjne
Operatorzy dronów FPV Weterani jednostek specjalnych Precyzyjne niszczenie celów ruchomych
Systemy EW (WRE) Mobilne stacje zakłócające Neutralizacja wrogich sygnałów naprowadzania
Drony zwiadowcze Ukraińskie konstrukcje (np. Shark, Leleka) Wczesne wykrywanie zagrożeń wokół baz
Analitycy sygnałowi Specjaliści od identyfikacji zagrożeń Analiza wzorców ataków dronowych

Polityczny wymiar misji: Spłata długu wdzięczności

Eksperci podkreślają, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma charakter głęboko symboliczny i strategiczny. Ukraina chce pokazać, że nie jest tylko biorcą pomocy, ale potrafi aktywnie wspierać bezpieczeństwo swoich partnerów z NATO i USA tam, gdzie mają oni braki kompetencyjne. Jest to również sygnał dla Iranu, który od lat dostarcza broń Rosji wykorzystywaną przeciwko ukraińskim miastom.

Reakcja USA: Nowy model partnerstwa

Pentagon z zadowoleniem przyjął ukraińskie wsparcie, podkreślając, że „lekcje wyciągnięte z Ukrainy są kluczowe dla współczesnego pola walki”. Integracja ukraińskich dronów z amerykańskimi systemami obrony przeciwlotniczej (takimi jak Patriot czy C-RAM) ma stworzyć wielowarstwową tarczę, niemal niemożliwą do przebicia przez prymitywne drony bojowe wykorzystywane przez regionalne milicje.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej depeszy PAP oraz komunikatów sztabowych z dnia 09.03.2026 r.

 

