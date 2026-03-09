Ukraińskie drony nad Bliskim Wschodem! Kijów ratuje amerykańskie bazy przed atakiem.
Doświadczenie z frontu przeniesione na pustynię
Ukraińscy specjaliści są obecnie uznawani za jednych z najlepszych na świecie w dziedzinie walki z wykorzystaniem systemów bezzałogowych oraz technologii antydronowych. To właśnie to unikalne doświadczenie bojowe zdobyte w walkach z Rosją ma pomóc Amerykanom w odpieraniu ataków dronów kamikadze (typu Shahed i pokrewnych), które masowo zalewają przestrzeń powietrzną w rejonie Iraku, Syrii i Jordanii.
Ukraiński kontyngent techniczny. Tabela zaangażowania
Poniższe zestawienie przedstawia główne komponenty ukraińskiego wsparcia dla sił USA na Bliskim Wschodzie:
|Rodzaj wsparcia
|Szczegóły techniczne
|Zadanie operacyjne
|Operatorzy dronów FPV
|Weterani jednostek specjalnych
|Precyzyjne niszczenie celów ruchomych
|Systemy EW (WRE)
|Mobilne stacje zakłócające
|Neutralizacja wrogich sygnałów naprowadzania
|Drony zwiadowcze
|Ukraińskie konstrukcje (np. Shark, Leleka)
|Wczesne wykrywanie zagrożeń wokół baz
|Analitycy sygnałowi
|Specjaliści od identyfikacji zagrożeń
|Analiza wzorców ataków dronowych
Polityczny wymiar misji: Spłata długu wdzięczności
Eksperci podkreślają, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma charakter głęboko symboliczny i strategiczny. Ukraina chce pokazać, że nie jest tylko biorcą pomocy, ale potrafi aktywnie wspierać bezpieczeństwo swoich partnerów z NATO i USA tam, gdzie mają oni braki kompetencyjne. Jest to również sygnał dla Iranu, który od lat dostarcza broń Rosji wykorzystywaną przeciwko ukraińskim miastom.
Reakcja USA: Nowy model partnerstwa
Pentagon z zadowoleniem przyjął ukraińskie wsparcie, podkreślając, że „lekcje wyciągnięte z Ukrainy są kluczowe dla współczesnego pola walki”. Integracja ukraińskich dronów z amerykańskimi systemami obrony przeciwlotniczej (takimi jak Patriot czy C-RAM) ma stworzyć wielowarstwową tarczę, niemal niemożliwą do przebicia przez prymitywne drony bojowe wykorzystywane przez regionalne milicje.
Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej depeszy PAP oraz komunikatów sztabowych z dnia 09.03.2026 r.
