Ukrywał się od miesięcy i był ścigany listami gończymi. „Łowcy głów” dopadli go w Polsce

17 maja 2026 18:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 36-letniego mężczyznę poszukiwanego za oszustwa internetowe. Mieszkaniec powiatu chełmskiego od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i był ścigany dwoma listami gończymi.

Policjanci z zatrzymanym Fot. Policja
Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przebywa na terenie Wrocławia. Do akcji wkroczyli tzw. „łowcy głów”, którzy przy wsparciu policjantów z dolnośląskiej komendy zatrzymali poszukiwanego.

Był ścigany od 2024 roku

Jak informuje policja, 36-latek był poszukiwany trzema podstawami prawnymi, w tym dwoma listami gończymi. Mężczyzna miał odpowiadać za oszustwa internetowe.

Śledczy od miesięcy prowadzili działania mające ustalić jego miejsce pobytu. Ostatecznie trop doprowadził funkcjonariuszy do Wrocławia.

Zatrzymanie zakończyło wielomiesięczne poszukiwania

Do zatrzymania doszło w czwartek. Policjanci namierzyli i zatrzymali mieszkańca powiatu chełmskiego na terenie Wrocławia.

Po wykonaniu czynności 36-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe półtora roku.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze przypominają, że osoby posiadające informacje o poszukiwanych przestępcach mogą kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie.

Policja podkreśla, że nawet osoby długo ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości mogą zostać namierzone i zatrzymane.

