Ulga termomodernizacyjna w PIT 2026. Czy wymianę okien w bloku można odliczyć od podatku?
Pani Małgorzata z Krakowa kupiła w 2022 roku mieszkanie w małym bloku. Lokal miał 144 metry kwadratowe, stan surowy, wymagał kompleksowego remontu. Pani Małgorzata wymieniła wszystkie okna, zainstalowała piec gazowy, ociepliła ściany, zamontowała fotowoltaikę. Wydała na to ponad 100 tysięcy złotych. Przy rozliczeniu PIT za 2023 rok chciała odliczyć koszty w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Skontaktowała się z fiskusem. Odpowiedź była krótka. Nie przysługuje.
Mieszkanie znajduje się w budynku wielorodzinnym. Pani Małgorzata była przekonana, że to błąd. Jej mieszkanie ma powierzchnię domu, spełnia wszystkie funkcje domu, znajduje się w budynku zamieszkiwanym przez zaledwie pięć rodzin. Skierowała sprawę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł. Fiskus ma rację. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wielkość mieszkania nie ma znaczenia.
Ulga termomodernizacyjna to jedno z najbardziej hojnych wsparć podatkowych w Polsce. Właściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na poprawę efektywności energetycznej budynku. Limit odliczenia wynosi 53 tysiące złotych na osobę. Dla małżonków, którzy są współwłaścicielami domu, limit podwaja się do 106 tysięcy złotych. To potężna oszczędność podatkowa. Przy stawce 32 procent to nawet 33 920 złotych zwrotu z urzędu skarbowego.
Ale ulga ma jedną fundamentalną zasadę. Dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych. Nie mieszkań w blokach, nie lokali w kamienicach, nie mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Tylko domy. I to domy już istniejące, oddane do użytkowania. Nie domy w budowie.
Co dokładnie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Katalog wydatków kwalifikowanych jest szeroki. Wymiana okien i drzwi. Właściciel domu, który wymienił okna, może odliczyć zarówno koszt zakupu stolarki, jak i usługę montażu. Warunkiem jest wymiana całych okien, a nie tylko szyb. Podatnik, który jedynie wymienił szyby w istniejących oknach na szyby zespolone, nie skorzysta z ulgi. Przepisy wyraźnie odnoszą się do wymiany całego okna, a nie pojedynczych elementów. Do odliczenia kwalifikują się okna, okna połaciowe, drzwi zewnętrzne, drzwi balkonowe i bramy garażowe wraz z systemami montażowymi.
Ocieplenie budynku. Zakup materiałów do ocieplenia ścian, dachów i stropów. Izolacja cieplna fundamentów. Materiały służące ochronie przed zawilgoceniem. Wymiana źródła ciepła. Montaż pompy ciepła, kotła elektrycznego, kotła na biomasę. Od 1 stycznia 2025 roku nie można już odliczać wydatków na kotły gazowe kondensacyjne i kotły olejowe kondensacyjne. Te urządzenia wypadły z katalogu wydatków kwalifikowanych.
Instalacje odnawialnych źródeł energii. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, mikroinstalacji wiatrowych. Od 2025 roku do katalogu dołączyły magazyny energii i magazyny ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania. Wymiana instalacji ogrzewczej. Zakup i montaż zaworów, pomp obiegowych, sterowników, układów doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.
Ważne. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione wyłącznie na podstawie faktur wystawionych przez czynnych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Jeśli VAT zawarty w cenie nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT, do kwoty wydatku wlicza się również podatek. Zasada ta dotyczy także wydatków poniesionych za granicą, pod warunkiem że faktura została wystawiona przez podmiot zarejestrowany w jednym z państw Unii Europejskiej.
Prace muszą zostać zakończone w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Przykład. Właściciel domu zaczął termomodernizację w marcu 2024 roku. Poniósł pierwszy wydatek w 2024 roku. Musi zakończyć całe przedsięwzięcie najpóźniej 31 grudnia 2027 roku. Jeśli nie zdąży, będzie musiał skorygować zeznanie podatkowe i zwrócić odliczoną ulgę.
Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dotyczy to budynków wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 procent powierzchni całkowitej budynku.
Właściciel lub współwłaściciel wydzielonego lokalu mieszkalnego w takim budynku również może skorzystać z preferencji. Przykład. Dom w zabudowie szeregowej podzielony na dwa lokale mieszkalne. Każdy z właścicieli tych lokali może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, bo budynek spełnia definicję domu jednorodzinnego w rozumieniu prawa budowlanego.
Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, według jednolitej 19-procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców.
Kto nie może skorzystać z ulgi? Właściciele mieszkań w blokach, kamienicach oraz osoby posiadające lokale w budynkach wielorodzinnych. To najważniejsze ograniczenie. Nawet jeśli mieszkanie jest bardzo duże, nawet jeśli budynek jest mały i zamieszkiwany tylko przez kilka rodzin, nawet jeśli wydatki na termomodernizację były ogromne, ulga nie przysługuje. Właściciele budynków niewykorzystywanych na cele mieszkalne. Najemcy nieruchomości. Osoby, które otrzymały pełne dofinansowanie z programów publicznych i nie poniosły żadnych wydatków z własnych środków.
Najważniejsze pytanie. Czy wymianę okien w bloku można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Odpowiedź jest krótka. Nie. Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Nie ma znaczenia, czy wymienił się okna, czy zainstalowano pompę ciepła, czy ocieplono ściany. Jeśli mieszkanie znajduje się w bloku, kamienicy lub innym budynku wielorodzinnym, ulga nie przysługuje.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z sierpnia 2025 roku wyraźnie stwierdził, że wielkość mieszkania, porównywalna z domem jednorodzinnym, nie może być przesłanką zastosowania ulgi. Treść przepisów ustawy o PIT jest precyzyjna. Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi domu jednorodzinnego, a nie mieszkania w budynku wielorodzinnym.
Podatniczka argumentowała, że jej mieszkanie funkcjonalnie spełnia wszystkie cechy budynku jednorodzinnego. Posiada dużą powierzchnię, jest samodzielne, znajduje się w budynku zamieszkiwanym przez zaledwie pięć rodzin, stanowi niezależną jednostkę funkcjonalno-użytkową. Jej zdaniem pierwszorzędne znaczenie powinno mieć faktyczne spełnienie celów ulgi termomodernizacyjnej, czyli realna poprawa efektywności energetycznej, a nie wyłącznie formalna klasyfikacja budynku. Sąd nie zgodził się. Podatniczka podkreślała, że brak wsparcia prowadzi do nierównego traktowania, bo tylko klasyfikacja budowlana sprawia, że nie może skorzystać z ulgi. Sąd nie znalazł podstaw do odejścia od literalnej wykładni przepisów o PIT, ani nie dopatrzył się naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Do pogwałcenia konstytucji doszłoby wtedy, gdyby inne osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji jak skarżąca mogły skorzystać z ulgi, a ona nie. Tak nie jest. Wszyscy właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych są traktowani tak samo. Żaden z nich nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
