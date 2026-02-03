Ulga w PIT. Można odliczyć nawet 1520 zł. Kto może skorzystać?
Podatnicy rozliczający PIT mogą skorzystać z ulgi na internet, która pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania do 760 zł rocznie, a przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem nawet 1520 zł. Ulga przysługuje niezależnie od wysokości dochodów, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.
Co się zmienia?
Ulga na internet nadal obowiązuje w rozliczeniu PIT i może być uwzględniona zarówno w tradycyjnym zeznaniu podatkowym, jak i w usłudze Twój e-PIT. Maksymalna kwota odliczenia nie uległa zmianie i wynosi 760 zł rocznie na osobę. Odliczenia można dokonać wyłącznie przez dwa kolejne lata.
Oznacza to, że jeden podatnik może w sumie zmniejszyć podstawę opodatkowania o 1520 zł w ciągu dwóch lat.
Fakty i tło sprawy
Ulga na internet obejmuje wydatki poniesione na dostęp do sieci internetowej. Podatnik może odliczyć faktycznie poniesione koszty, jednak nie więcej niż ustawowy limit. Jeśli rzeczywiste wydatki były niższe niż 760 zł, odliczeniu podlega wyłącznie poniesiona kwota.
Prawo do ulgi przysługuje osobom, które wcześniej z niej nie korzystały lub skorzystały tylko raz. Po wykorzystaniu ulgi przez dwa lata podatnik traci możliwość kolejnych odliczeń.
Wspólne rozliczenie z małżonkiem
W przypadku wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem możliwe jest podwojenie rocznego limitu ulgi. Oznacza to, że małżeństwo może odliczyć do 1520 zł w jednym roku podatkowym, a łącznie nawet 3040 zł w ciągu dwóch lat.
Jeżeli rachunki za internet dotyczą obojga małżonków, kwota wydatków podlega podziałowi po równo. Każdy z małżonków może odliczyć jedynie swoją część kosztów. Przepisy nie pozwalają na odliczenie całości wydatków przez jedną osobę.
Jak skorzystać z ulgi?
Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Mogą to być faktury lub rachunki wystawione na podatnika, z których jednoznacznie wynika opłata za dostęp do internetu.
W przypadku pakietów łączonych, obejmujących np. internet, telewizję i telefon, dokument musi wyraźnie wskazywać kwotę przypadającą wyłącznie na usługę internetową. Bez takiego rozbicia odliczenie może zostać zakwestionowane.
Ulga wykazywana jest w załączniku PIT/O do zeznania podatkowego. Przy rozliczeniu elektronicznym dokumentów nie trzeba dołączać, jednak urząd skarbowy może zażądać ich okazania w trakcie ewentualnej kontroli.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla podatników oznacza to realną możliwość obniżenia podatku dochodowego bez spełniania skomplikowanych warunków. Osoby, które jeszcze nie korzystały z ulgi na internet, mogą uwzględnić ją w rozliczeniu PIT i zmniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa. Warto jednak sprawdzić, czy nie został już wykorzystany limit dwóch lat oraz zadbać o komplet dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
