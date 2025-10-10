Ulice Warszawy sparaliżowane! Wielki bieg zatrzyma ruch na kilka godzin
W niedzielę, 12 października, ulice warszawskiego Wawra zamienią się w trasę siódmej edycji „Biegu z Radością”. Setki uczestników wystartują w biegach na 5 i 10 kilometrów, a dzieci zmierzą się na krótszych dystansach. W związku z wydarzeniem część ulic zostanie zamknięta, a autobusy pojadą objazdami.
W niedzielę „Bieg z Radością” w Wawrze. Zmiany w ruchu i objazdy autobusów
Już w najbliższą niedzielę, 12 października, ulice warszawskiego Wawra staną się areną sportowej rywalizacji. Odbędzie się tam siódma edycja „Biegu z Radością” – wydarzenia, które każdego roku przyciąga zarówno zawodowców, jak i amatorów biegania. W związku z imprezą kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami.
Biegacze opanują Wawer
Start zawodów zaplanowano na godzinę 10.00. Uczestnicy biegów głównych – na 5 i 10 kilometrów – wyruszą z ulicy Zagajnikowej, w pobliżu skrzyżowania z Patriotów. Trasa poprowadzi ulicami Patriotów, Panny Wodnej, Skalnicową, Traktem Lubelskim, Mrówczą i ponownie Zagajnikową.
Zawodnicy biegu na 5 kilometrów zawrócą za ulicą Zasadową, natomiast uczestnicy dłuższego dystansu – na wysokości ulicy Fiołków. Od godziny 12.00 rozpoczną się biegi dla dzieci, które odbędą się na krótszym odcinku ulicy Patriotów.
Ulice zamknięte, utrudnienia do południa
Ulice na trasie biegu będą zamknięte dla ruchu od godziny 9.00 do około 13.00. Ruch zostanie przywrócony stopniowo, po przebiegnięciu ostatnich zawodników i uprzątnięciu trasy. Jako ostatnia otwarta zostanie ulica Patriotów – główna arteria dzielnicy.
Organizatorzy apelują do mieszkańców o cierpliwość i planowanie podróży z wyprzedzeniem. Dla bezpieczeństwa uczestników w newralgicznych punktach pojawią się służby porządkowe oraz policja.
Zmiany w kursowaniu autobusów
W czasie biegu zmienią się trasy kilku linii autobusowych: 142, 161, 213, 219, 521 i 702.
- Linie 142 i 702 – pojadą objazdem przez ulice Wał Miedzeszyński, Skalnicową i Trakt Lubelski.
- Linia 161 – autobusy w kierunku Oleckiej ominą przejazd kolejowy w Radości, kierując się wschodnią jezdnią ulicy Patriotów do węzła z Południową Obwodnicą Warszawy. W drodze powrotnej do Zbójnej Góry wrócą na swoją trasę przez Izbicką.
- Linia 213 – ominie odcinek na ulicach Mrówczej i Panny Wodnej. W Międzylesiu autobusy pojadą tunelem i wschodnią jezdnią ulicy Patriotów do Izbickiej.
- Linia 219 – autobusy nie pojawią się na odcinku Skalnicowej i Panny Wodnej. Pojadą objazdem przez Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski.
- Linia 521 – część kursów pojedzie wschodnią jezdnią ulicy Patriotów. Autobusy w kierunku Szczęśliwic wrócą na swoją trasę tunelem w Międzylesiu, a w stronę Falenicy zjadą na wschodnią jezdnię w tym samym miejscu.
Święto sportu w dzielnicy
„Bieg z Radością” to cykliczne wydarzenie organizowane przez lokalne stowarzyszenia sportowe i dzielnicę Wawer. Celem imprezy jest promocja aktywności fizycznej i integracja mieszkańców.
Na uczestników czekają pamiątkowe medale, nagrody i strefa rekreacyjna. Organizatorzy zachęcają do kibicowania i wspólnego świętowania – bo jak co roku, „Bieg z Radością” to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też pozytywna energia całej dzielnicy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.