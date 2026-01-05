Umowa z Mercosur praktycznie przesądzona. Decydujące dni w UE
Umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur jest bliska finalizacji. Zapowiedź poparcia ze strony Włoch sprawia, że przeciwnicy porozumienia mogą nie zebrać wystarczającej liczby głosów, a w tym tygodniu mają się odbyć ostatnie negocjacje przed kluczową decyzją.
Umowa UE–Mercosur coraz bliżej. Ostatnie negocjacje przed kluczowym głosowaniem
Zawarcie umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur jest praktycznie przesądzone. Jak informuje agencja Bloomberg, Włochy planują poprzeć porozumienie, co oznacza, że przeciwnicy umowy nie będą dysponować wystarczającą liczbą głosów, aby ją zablokować. Decydujące dni przypadają na ten tydzień, a ostatnie rozmowy polityczne odbędą się w środę w Brukseli.
Kluczowe decyzje już w tym tygodniu
W piątek, 9 stycznia, prezydencja cypryjska planuje zarówno przyjęcie rozporządzenia dotyczącego klauzul ochronnych dla europejskich rolników, jak i formalne rozpoczęcie procedury akceptacji właściwej umowy UE–Mercosur. To oznacza, że proces ratyfikacji może wejść w decydującą fazę jeszcze przed końcem tygodnia.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że podpisanie umowy z krajami Mercosur planowane jest na 12 stycznia w Paragwaju. Rzeczniczka KE Paula Pihno podkreśliła, że w ostatnich tygodniach poczyniono wyraźne postępy i Bruksela jest „na dobrej drodze” do finalizacji porozumienia.
Zmiana stanowiska Włoch przełomowa
Według informacji Bloomberga, to właśnie deklaracja Włoch o poparciu umowy przesądza o jej losie. Rzym i Paryż wcześniej zabiegały o opóźnienie wejścia w życie porozumienia, domagając się dodatkowych zabezpieczeń dla rolników. Jeśli jednak Włochy zagłosują „za”, przeciwnicy nie zbiorą kwalifikowanej większości potrzebnej do zablokowania decyzji.
Umowa może więc zostać przyjęta nawet bez poparcia Francji, ponieważ w Radzie UE wystarczy większość kwalifikowana państw członkowskich.
Francja przygotowuje się na nową rzeczywistość
Francja, mimo sceptycyzmu wobec umowy, już podejmuje działania krajowe. Paryż planuje wprowadzenie zakazu importu niektórych produktów z krajów Mercosur, które zawierają substancje niedozwolone w Unii Europejskiej, m.in. pozostałości pestycydów w owocach takich jak mango czy awokado. Francuskie władze chcą uzyskać na to zgodę Komisji Europejskiej i postulują, by podobne rozwiązania objęły całą UE.
Francuska minister rolnictwa Annie Genevard podkreśla, że zasada wzajemności powinna być kluczowa w handlu z krajami spoza Wspólnoty.
Ostatnia próba negocjacji ze strony Polski
Z informacji uzyskanych przez RMF FM wynika, że Polska nie pracuje obecnie nad jednostronnymi zakazami importu. W środę minister rolnictwa Stefan Krajewski spotka się w Brukseli z francuską minister. Rozmowy mają być ostatnią próbą wynegocjowania dodatkowych klauzul ochronnych lub mechanizmów finansowego wsparcia dla rolników, którzy mogą ucierpieć na wejściu w życie umowy.
Jak podkreślają rozmówcy, wprowadzenie takich rozwiązań wymaga twardych dowodów i zgody instytucji unijnych.
Co oznacza umowa UE–Mercosur
Porozumienie handlowe UE–Mercosur obejmuje kraje Ameryki Południowej, w tym Brazylię, Argentynę, Urugwaj i Paragwaj. W efekcie powstałby jeden z największych rynków wolnego handlu na świecie, liczący około 780 milionów konsumentów.
Umowa zakłada m.in. zniesienie ceł na towary przemysłowe, w tym samochody, oraz szerszy dostęp Unii Europejskiej do rynków Ameryki Południowej. Jednocześnie to właśnie otwarcie europejskiego rynku rolnego budzi największe obawy wśród rolników i jest powodem protestów w wielu krajach UE.
Decydujące godziny dla porozumienia
Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości umowy z Mercosur. Jeśli zapowiedzi poparcia ze strony Włoch się potwierdzą, a negocjacje nie przyniosą przełomu w sprawie dodatkowych zabezpieczeń, porozumienie handlowe może zostać przyjęte jeszcze w tym tygodniu, mimo sprzeciwu części państw i protestów rolników.
