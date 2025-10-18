Unia Europejska wzywa obywateli do gromadzenia zapasów. Każde gospodarstwo ma być gotowe na 72 godziny kryzysu
Unia Europejska rozpoczęła największą akcję bezpieczeństwa cywilnego w swojej historii. Komisja Europejska apeluje do wszystkich obywateli, aby przygotowali w domach zapasy żywności, wody i leków na co najmniej 72 godziny. To nie zalecenie, lecz część nowej strategii o nazwie „Unia Gotowości”.
Jak podkreślają urzędnicy w Brukseli, pierwsze trzy dni kryzysu są najważniejsze – to czas, gdy służby dopiero organizują pomoc, a zwykłe systemy zaopatrzenia mogą przestać działać.
Dlaczego właśnie 72 godziny?
Eksperci tłumaczą, że większość obywateli UE po trzech dniach od przerwania dostaw zostałaby bez dostępu do wody i żywności. To wyniki badań Eurobarometru, które Komisja określa jako „alarmujące”.
Pierwsze 72 godziny po wystąpieniu kryzysu to moment największego chaosu. Sklepy mogą być zamknięte, transport wstrzymany, a szpitale przeciążone. Dlatego Bruksela wzywa, by każdy Europejczyk miał podstawowe zapasy w domu – na wypadek katastrofy naturalnej, cyberataku, awarii sieci energetycznej czy konfliktu zbrojnego.
Co powinno znaleźć się w zapasach?
Nowe wytyczne Komisji Europejskiej wskazują konkretne ilości i produkty. Najważniejsza jest woda pitna – minimum 3 litry na osobę dziennie. Dla czteroosobowej rodziny to aż 36 litrów.
Wśród produktów spożywczych wymienia się konserwy, ryż, makarony, kasze, suche nasiona, orzechy i suszone owoce. Ważne są także środki higieniczne, baterie, latarki i podstawowe leki – szczególnie te stosowane codziennie.
W jednym z materiałów promujących kampanię unijną komisarz Hadja Lahbib pokazuje, co nosi w swojej „torbie kryzysowej”: latarkę, dokumenty w wodoodpornym etui, gotówkę, scyzoryk, ładowarkę i karty do gry – „na rozluźnienie nerwów”.
Dlaczego teraz?
Strategia „Unia Gotowości” powstała po serii wydarzeń, które pokazały słabość europejskich systemów bezpieczeństwa. Pandemia COVID-19 zablokowała łańcuchy dostaw. Wojna w Ukrainie uświadomiła, jak szybko może zostać przerwany dostęp do energii i żywności. Do tego dochodzą coraz częstsze susze, powodzie i ekstremalne burze.
Bruksela ostrzega też przed nową kategorią zagrożeń – atakami hybrydowymi i cyberatakami, które mogą sparaliżować kluczowe sieci w kilka minut. Władze podkreślają, że społeczeństwa muszą być gotowe na przerwy w dostawach prądu, wody i internetu.
Miasta najbardziej narażone
Badania unijnych analityków wskazują, że to mieszkańcy dużych miast są najbardziej podatni na skutki kryzysów. W metropoliach większość osób nie gromadzi zapasów i żyje z dnia na dzień, polegając na dostawach z sieci handlowych.
Na wsi sytuacja wygląda lepiej – mieszkańcy często mają własne zapasy żywności, wody i opału. W miastach natomiast przeciętna rodzina ma jedzenia zaledwie na dwa dni. To właśnie w tych rejonach Unia planuje rozpocząć kampanie informacyjne i szkolenia z reagowania kryzysowego.
Nowe zasady edukacji w szkołach
W ramach strategii przewidziano także obowiązkowe zajęcia z gotowości kryzysowej dla uczniów. Dzieci i młodzież mają uczyć się, jak reagować na alarmy, udzielać pierwszej pomocy i planować ewakuację.
„Chodzi o to, by każdy wiedział, co robić, kiedy zawyją syreny” – podkreślają przedstawiciele Komisji Europejskiej. To ma być inwestycja w bezpieczeństwo przyszłych pokoleń.
Europa zmienia infrastrukturę
Nowa polityka zakłada również tworzenie tzw. infrastruktury podwójnego zastosowania. Oznacza to, że drogi, mosty i linie kolejowe będą projektowane tak, aby mogły służyć także ewakuacji ludności czy transportowi pomocy humanitarnej.
W czasie pokoju mają pełnić normalne funkcje, a w kryzysie – przekształcać się w elementy systemu obrony cywilnej. To zupełnie nowe podejście do planowania przestrzennego w całej Unii.
Jak przygotować się już teraz
Nie trzeba czekać na oficjalne zalecenia. Wystarczy kilka prostych kroków, by być gotowym:
-
Zgromadź zapasy wody i jedzenia na trzy dni.
-
Upewnij się, że masz w domu apteczkę i potrzebne leki.
-
Miej pod ręką latarkę, baterie, radio na baterie i gotówkę.
-
Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajdują się schrony lub punkty ewakuacji.
-
Zapisz numery alarmowe i adresy bliskich w formie papierowej.
Bruksela apeluje, by obywatele nie traktowali tego jako paniki, lecz jako rozsądną formę odpowiedzialności.
Co to oznacza dla czytelnika
Nowa strategia UE to wyraźny sygnał, że Europa przygotowuje się na trudniejsze czasy. Dla mieszkańców Polski oznacza to konieczność większej samodzielności i świadomości zagrożeń.
Warto już dziś przeanalizować, czy Twoja rodzina byłaby w stanie przetrwać 72 godziny bez prądu, wody i dostępu do sklepów. Bo jeśli Bruksela apeluje do wszystkich Europejczyków, to znaczy, że zagrożenie nie jest teoretyczne – tylko coraz bardziej realne.
