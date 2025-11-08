Unia nakazuje. Wielka wymiana uderzy w polskie domy. Każdy będzie się musiał dostosować
To już pewne – Unia Europejska rozpoczęła największą transformację energetyczną w historii. Nowe przepisy sprawią, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat z polskich domów znikną wszystkie urządzenia zasilane gazem i paliwami kopalnymi. Zmiany dotkną miliony rodzin, a koszt modernizacji może sięgnąć nawet 150 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo.
Koniec ery gazu: przepisy wchodzą w życie
Pierwszy etap zmian nastąpi już w 2025 roku. Od stycznia rząd nie będzie mógł dofinansowywać zakupu pieców gazowych – nawet w programie „Czyste Powietrze”. Wsparcie trafi wyłącznie do właścicieli domów inwestujących w systemy hybrydowe lub oparte na odnawialnych źródłach energii.
Kolejny krok to 2030 rok, gdy wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej będą musiały być zeroemisyjne. Oznacza to całkowity zakaz montażu kotłów gazowych, pieców olejowych i innych urządzeń korzystających z paliw kopalnych. Wymagane będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne lub elektryczne źródła ogrzewania.
Do 2040 roku obowiązek obejmie wszystkich. Nawet nowoczesne piece gazowe, które dziś uznaje się za ekologiczne, będą musiały zostać wymienione. Użytkowanie takich urządzeń stanie się po prostu nielegalne.
Rachunki wzrosną już za dwa lata
Zmiany w systemie ETS2, czyli opłatach za emisję gazów cieplarnianych, uderzą w portfele Polaków znacznie szybciej. Już w 2027 roku gaz ziemny zostanie objęty dodatkowymi kosztami, co przełoży się na wzrost rachunków nawet o 40 procent. Dla przeciętnej rodziny oznacza to kilka tysięcy złotych rocznie więcej za ogrzewanie.
Polacy w potrzasku: znowu trzeba wymieniać
W ostatnich latach tysiące rodzin wymieniły stare kopciuchy na nowoczesne piece gazowe, często z pomocą rządowych dotacji. Teraz okazuje się, że inwestycje te wkrótce stracą sens. – Pięć lat temu rząd zachęcał do gazu, dziś mamy się go pozbyć – to absurd – piszą rozgoryczeni internauci.
Bruksela pozostaje jednak nieugięta. Komisja Europejska zapowiada, że żadne państwo członkowskie nie zostanie zwolnione z obowiązku wdrożenia przepisów, niezależnie od kosztów.
Jak się przygotować?
Eksperci radzą, by nie czekać do ostatniej chwili. Już teraz warto rozważyć modernizację instalacji i skorzystać z dostępnych dotacji. Najbardziej opłacalne rozwiązania to:
-
montaż pompy ciepła połączonej z fotowoltaiką,
-
docieplenie budynku i wymiana okien,
-
instalacja systemu hybrydowego, który umożliwi płynne przejście z gazu na OZE.
Choć koszt inwestycji może wydawać się wysoki, w perspektywie kilku lat stanie się nieunikniony.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nowe regulacje to koniec gazu w polskich domach. W ciągu najbliższych 15 lat każdy właściciel nieruchomości będzie musiał wymienić system grzewczy, a rachunki za energię znacznie wzrosną. Dla jednych będzie to krok ku nowoczesności i niższym emisjom, dla innych – ogromne obciążenie finansowe.
Jedno jest pewne: epoka pieców gazowych w Polsce dobiega końca, a ostatni płomień zgaśnie szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.