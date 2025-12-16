Unia reaguje szybciej. Nowe zasady ochrony rolników przy umowie z Mercosurem
Parlament Europejski przyjął wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej UE z państwami Mercosuru, która ma umożliwić szybszą reakcję na spadki cen produktów rolnych. Nowe przepisy mają zabezpieczyć unijnych rolników przed skutkami zwiększonego importu m.in. wołowiny i jaj z Ameryki Południowej.
Umowa UE–Mercosur. Parlament Europejski przyjął klauzulę ochronną
Parlament Europejski w Strasburgu przegłosował wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosuru. Nowe przepisy mają umożliwić szybszą reakcję Wspólnoty w sytuacji, gdy import produktów rolnych z Ameryki Południowej zacznie negatywnie wpływać na ceny i opłacalność produkcji w UE.
Co się zmienia?
Najważniejsza zmiana dotyczy warunków uruchamiania klauzuli ochronnej. Zgodnie z poprawkami przyjętymi przez europosłów, mechanizm zabezpieczający będzie mógł zostać uruchomiony już przy spadku cen produktów wrażliwych o 5 proc., a nie – jak pierwotnie proponowała Komisja Europejska – o 10 proc.
Dodatkowo skrócono czas reakcji Komisji Europejskiej. Zamiast 21 dni, instytucja będzie musiała podjąć działania w ciągu 14 dni od stwierdzenia zakłóceń na rynku. Zmiany mają zwiększyć skuteczność ochrony unijnych producentów rolnych.
Fakty i tło sprawy
Klauzula ochronna dotyczy umowy handlowej między UE a Mercosurem, czyli blokiem państw Ameryki Południowej, do którego należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i Boliwia. Umowa od lat budzi kontrowersje, zwłaszcza wśród rolników, którzy obawiają się napływu tańszych produktów rolnych spoza UE.
Mechanizm ochronny ma działać jako tzw. hamulec bezpieczeństwa. Jeśli import takich produktów jak wołowina czy jaja zacznie powodować istotne spadki cen na rynku unijnym, możliwe będzie czasowe zamknięcie rynku jednego państwa lub całej Unii na towary z Mercosuru.
Jedna z przyjętych poprawek nakłada także obowiązek przestrzegania unijnych standardów przez producentów eksportujących do UE. Chodzi m.in. o normy sanitarne, środowiskowe i dotyczące dobrostanu zwierząt.
Co to oznacza dla rolników?
Dla rolników w Unii Europejskiej decyzja Parlamentu Europejskiego oznacza większą przewidywalność i szybszą ochronę w razie destabilizacji rynku. Obniżenie progu cenowego oraz skrócenie czasu reakcji KE zwiększają szanse na zatrzymanie nadmiernego importu, zanim doprowadzi on do trwałych strat finansowych.
Rolnicy zyskują również argument w sporze o równe warunki konkurencji. Wymóg stosowania unijnych standardów przez producentów z krajów Mercosuru ma ograniczyć przewagę kosztową wynikającą z mniej restrykcyjnych regulacji poza UE.
Co dalej z rozporządzeniem?
Przyjęcie klauzuli ochronnej przez Parlament Europejski nie kończy procesu legislacyjnego. Ostateczny tekst rozporządzenia ma zostać uzgodniony w negocjacjach pomiędzy PE a państwami członkowskimi. Według zapowiedzi może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu.
Dopiero po zakończeniu tych rozmów możliwe będzie przejście do dalszych etapów związanych z głosowaniem nad całą umową handlową UE–Mercosur. Wiele państw członkowskich uzależnia swoje stanowisko właśnie od kształtu mechanizmów ochronnych dla rolnictwa.
