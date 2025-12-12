Unia wprowadza cła na małe paczki z Chin. Zmiana dotknie miliony kupujących. Sprawdź, kiedy zapłacisz więcej.
Unia wprowadzi cła na małe paczki spoza UE. Zmiana dotknie miliony kupujących. Sprawdź, kiedy zapłacisz więcej
Unia Europejska szykuje nowe cła na małe paczki wysyłane spoza UE. Zmiana ma wejść w życie w 2026 roku i dotknie milionów osób robiących zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. W praktyce oznacza to, że tanie przesyłki, które dziś trafiają do skrzynek bez dodatkowych opłat, wkrótce przestaną być zwolnione z kosztów.
Nowe przepisy mają objąć małe paczki o niskiej wartości, które do tej pory wjeżdżały do Unii bez ceł. To właśnie ten mechanizm sprawił, że zakupy na zagranicznych platformach stały się masowe i bardzo tanie. Teraz Unia chce to zmienić i wprowadzić obowiązkową opłatę od każdej takiej przesyłki, niezależnie od jej ceny.
Skala zjawiska jest ogromna. Do Unii każdego roku trafiają miliardy małych paczek, a zdecydowana większość z nich pochodzi z krajów spoza wspólnoty. Nowe cła mają ograniczyć ten napływ i wyrównać warunki konkurencji między sprzedawcami z UE a platformami działającymi poza jej granicami. To zmiana, która uderzy przede wszystkim w klientów przyzwyczajonych do bardzo tanich zakupów online.
Dla kupujących oznacza to jedno. Twoje zakupy mogą zdrożeć, nawet jeśli zamawiasz drobne produkty za kilka lub kilkanaście złotych. Opłata celna może zostać doliczona do każdej paczki osobno, co sprawi, że tanie akcesoria, ubrania czy gadżety przestaną być tak opłacalne jak dziś. Wiele zależy od tego, jak sprzedawcy przerzucą nowe koszty na klientów.
Zmiana ma także drugi cel. Unia chce wzmocnić kontrolę nad towarami trafiającymi na rynek i ograniczyć napływ produktów niespełniających europejskich norm. W ocenie urzędników obecny system sprzyjał omijaniu kontroli i wprowadzaniu towarów o wątpliwej jakości. Nowe cła mają to utrudnić i zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów.
Dla firm logistycznych i platform sprzedażowych oznacza to konieczność dostosowania systemów i procedur. Obsługa przesyłek stanie się bardziej skomplikowana, a czas dostawy może się wydłużyć. To kolejna zmiana, która pokazuje, że handel internetowy wchodzi w nową fazę regulacji.
Co to oznacza dla Ciebie. Jeśli regularnie zamawiasz towary spoza Unii, przygotuj się na wyższe koszty i nowe opłaty. Warto śledzić datę wejścia przepisów w życie i zastanowić się, czy w przyszłości bardziej opłacalne nie będą zakupy u sprzedawców z UE. To także sygnał, że era ultratanich paczek z zagranicy powoli dobiega końca.
Nowe cła na małe paczki to jedna z największych zmian w unijnym handlu internetowym ostatnich lat. Dotknie zwykłych konsumentów, sprzedawców i firmy logistyczne. W 2026 roku wiele osób może po raz pierwszy zobaczyć dodatkową opłatę tam, gdzie wcześniej jej nie było.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.