Unia zmienia zasady zakupów online. W sklepach pojawi się nowa funkcja

Nowy obowiązek dla sklepów internetowych. Unia wprowadza „przycisk zwrotu”
Unia Europejska wprowadza zmiany, które znacząco wpłyną na funkcjonowanie sklepów internetowych. Nowa dyrektywa zobowiąże sprzedawców do ułatwienia konsumentom odstępowania od umów zawieranych online. Kluczowym elementem reformy będzie obowiązkowy, łatwo dostępny przycisk prowadzący do formularza zwrotu.
Co się zmienia?
Zmiany wynikają z Dyrektywy (UE) 2023/2673, którą państwa członkowskie – w tym Polska – muszą wdrożyć do krajowego prawa do 19 grudnia 2025 roku. Same przepisy nie zaczną jednak obowiązywać od razu. Sklepy internetowe dostaną siedem miesięcy na dostosowanie się do nowych zasad. Nowe obowiązki zaczną obowiązywać od 19 czerwca 2026 roku.
Najważniejszą nowością będzie konieczność umieszczenia w sklepie internetowym specjalnego przycisku, który umożliwi klientowi szybkie przejście do formularza odstąpienia od umowy.
Nowy przycisk w każdym sklepie
Zgodnie z dyrektywą, przycisk musi być:
łatwo widoczny,
intuicyjny w obsłudze,
dostępny bez konieczności przeszukiwania regulaminów czy ukrytych zakładek.
Celem jest zrównanie prostoty procesu zwrotu z procesem zakupu. Unijni prawodawcy chcą w ten sposób wyeliminować praktyki polegające na utrudnianiu klientom rezygnacji z umowy poprzez skomplikowane procedury lub ukrywanie formularzy.
Kogo obejmą nowe przepisy?
Nowe zasady będą dotyczyć wszystkich umów zawieranych na odległość. Oznacza to, że obowiązek obejmie nie tylko sprzedaż towarów fizycznych, ale także:
produkty cyfrowe,
usługi online,
subskrypcje i abonamenty.
Nie będzie więc znaczenia, czy klient kupuje sprzęt elektroniczny, dostęp do platformy streamingowej czy cyfrową usługę – procedura odstąpienia od umowy ma być równie prosta w każdym przypadku.
Kto będzie pilnował przepisów w Polsce?
W Polsce nadzór nad przestrzeganiem nowych regulacji sprawować będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To UOKiK będzie mógł kontrolować sklepy internetowe i reagować na sygnały od konsumentów.
Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziane są kary finansowe, których wysokość ma być uzależniona od obrotów danego przedsiębiorcy. Dla dużych platform e-commerce mogą to być bardzo dotkliwe sankcje.
Co to oznacza dla klientów?
Z perspektywy konsumentów zmiany oznaczają większą przejrzystość i realne wzmocnienie praw. Zwrot towaru lub rezygnacja z usługi ma być szybka i prosta, bez zbędnych formalności i „pułapek” projektowanych w interfejsach sklepów.
Unia Europejska liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę sporów i zwiększą zaufanie do zakupów online.
Podsumowanie
Nowy „przycisk zwrotu” stanie się obowiązkowym elementem każdego sklepu internetowego w UE. Choć przepisy zaczną obowiązywać dopiero w połowie 2026 roku, przedsiębiorcy powinni już teraz przygotowywać się na zmiany. Dla klientów oznacza to łatwiejsze odstępowanie od umów, a dla sklepów – konieczność dostosowania interfejsów i procedur pod groźbą wysokich kar.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.