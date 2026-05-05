Unieważnione matury z języka polskiego. Jest komunikat CKE
Kilkunastu maturzystów w całym kraju ma unieważniony egzamin z języka polskiego. Jak informuje Wirtualna Polska, powodem było wniesienie telefonów komórkowych na salę i korzystanie z nich w trakcie testu. W praktyce oznacza to poważne konsekwencje – brak możliwości poprawki w sierpniu i konieczność ponownego podejścia do obowiązkowego egzaminu dopiero za rok, mimo że uczniowie mogą kontynuować udział w pozostałych maturach.
Telefony na sali egzaminacyjnej
Egzamin maturalny z języka polskiego rozpoczął się 5 maja o godzinie 9:00. Do matury przystąpiło około 344,8 tys. osób.
Już w trakcie egzaminu w internecie zaczęły pojawiać się zdjęcia arkuszy. Jak się okazało, były one efektem wniesienia telefonów na salę egzaminacyjną.
CKE potwierdziła, że kilkanaście osób zostało przyłapanych na posiadaniu urządzeń, co skutkowało unieważnieniem egzaminu.
Surowe konsekwencje dla uczniów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniesienie telefonu na egzamin automatycznie oznacza jego unieważnienie.
W przypadku przedmiotu obowiązkowego ma to poważne konsekwencje:
– brak możliwości poprawki w sierpniu
– konieczność ponownego podejścia do egzaminu dopiero za rok
– brak świadectwa dojrzałości w 2026 roku
Co dalej z maturzystami?
Uczniowie, którym unieważniono egzamin z języka polskiego, mogą przystępować do pozostałych matur, takich jak matematyka czy język obcy.
Nie otrzymają jednak świadectwa maturalnego, dopóki nie zdadzą ponownie egzaminu z polskiego w kolejnej sesji.
Warszawa i duże miasta pod szczególną kontrolą
W dużych ośrodkach egzaminacyjnych, takich jak Warszawa, procedury bezpieczeństwa są szczególnie restrykcyjne.
Szkoły coraz częściej przypominają uczniom o zakazie wnoszenia urządzeń elektronicznych, ponieważ każde naruszenie kończy się identycznie – unieważnieniem egzaminu.
Wyniki matur już w lipcu
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur 8 lipca 2026 roku.
Tego samego dnia uczniowie otrzymają świadectwa oraz poznają swoje indywidualne wyniki.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź najważniejsze zasady
– nie wnoś telefonu ani żadnych urządzeń na egzamin
– sprawdź wcześniej wymagania CKE
– stosuj się do poleceń komisji egzaminacyjnej
– pamiętaj, że nawet samo posiadanie telefonu oznacza unieważnienie
– przygotuj się do kolejnych egzaminów zgodnie z harmonogramem
