„Unikaj otwartej przestrzeni, możliwe przerwy w dostawie prądu” Pilny alert RCB dla Warszawy i Mazowsza, ostrzeżenia II stopnia IMGW. Najpierw upały, potem nawałnice

20 czerwca 2026 13:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Sobota zaczęła się od fali gorąca, a skończyć może się burzami z porywami wiatru do 115 km/h i przerwami w dostawie prądu. Warszawa i powiat warszawski są objęte ostrzeżeniem przed upałem II stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało dziś rano alert SMS dla całego kraju.

Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.
Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.

Upał II stopnia nad Warszawą – i nie tylko tutaj

Według modelu INCA Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę o 16:00 w Warszawie termometry pokażą około 32 stopni. W innych regionach Polski jest jeszcze goręcej – Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra notują nawet 36 stopni, Szczecin 35, Wrocław 35. IMGW wydał dla powiatu warszawskiego ostrzeżenie przed upałem II stopnia z prawdopodobieństwem 80 proc., obowiązujące od soboty od godziny 12:00 do niedzieli do godziny 20:00. Ostrzeżenia przed upałem I i II stopnia obejmują niemal cały kraj, z wyjątkiem województwa podlaskiego.

RCB: „unikaj otwartych przestrzeni” – burze nadciągają jeszcze dziś

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w sobotę rano alert SMS z ostrzeżeniem dla Warszawy i okolic: „Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.” IMGW dodatkowo wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla 10 województw, głównie na zachodzie i południu kraju – lokalnie prognozowane są opady do 55 mm i porywy wiatru do 115 km/h, miejscami możliwy jest grad.

W Warszawie i na Mazowszu sytuacja rozwinie się głównie w niedzielę – prognozowane są burze, miejscami z gradem, przy temperaturze około 30 stopni i porywach wiatru do 75 km/h. Większość ostrzeżeń przed burzami wygasa w nocy z soboty na niedzielę, w części powiatów pozostają w mocy do niedzielnego przedpołudnia.

Co dalej – chłodniejszy tydzień, potem powrót słońca

Prognoza synoptyczna IMGW na nadchodzący tydzień pokazuje wyraźne ochłodzenie po weekendzie. Po burzowej niedzieli i poniedziałku temperatury w rejonie Warszawy spadną z około 32 stopni do 27-28 stopni we wtorek i środę, a niebo się przejaśni. W czwartek i piątek prognozowana jest pogoda słoneczna, z temperaturą ponownie rosnącą do 29-31 stopni.

Co to oznacza dla Ciebie? Jak bezpiecznie przejść przez upał i nadchodzącą burzę

  • W godzinach największego upału, zwykle 11:00-17:00, ograniczaj wysiłek na zewnątrz i pij regularnie wodę, nawet gdy nie czujesz pieczenia.
  • Sprawdź, czy starsi sąsiedzi lub osoby samotne w Twojym bloku mają zapewniony dostęp do wody i chłodnego pomieszczenia – to oni najczęściej najbardziej cierpią podczas upałów.
  • Przed nadejściem burzy zabezpiecz przedmioty na balkonie i tarasie – silny wiatr o sile do 115 km/h może je porwać.
  • Naładuj telefon i powerbank z wyprzedzeniem – alert RCB wprost ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu.
  • W trakcie burzy unikaj otwartych przestrzeni, plaż, pól i okolic linii energetycznych, zgodnie z zaleceniem RCB – nie chroń się też pod pojedynczymi drzewami.
  • Jeśli planujesz wyjście lub podróż w niedzielę, sprawdź aktualne ostrzeżenia IMGW dla swojego powiatu przed wyjściem z domu – sytuacja może się zmieniać w ciągu dnia.
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