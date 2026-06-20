„Unikaj otwartej przestrzeni, możliwe przerwy w dostawie prądu” Pilny alert RCB dla Warszawy i Mazowsza, ostrzeżenia II stopnia IMGW. Najpierw upały, potem nawałnice
Sobota zaczęła się od fali gorąca, a skończyć może się burzami z porywami wiatru do 115 km/h i przerwami w dostawie prądu. Warszawa i powiat warszawski są objęte ostrzeżeniem przed upałem II stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało dziś rano alert SMS dla całego kraju.
Upał II stopnia nad Warszawą – i nie tylko tutaj
Według modelu INCA Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę o 16:00 w Warszawie termometry pokażą około 32 stopni. W innych regionach Polski jest jeszcze goręcej – Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra notują nawet 36 stopni, Szczecin 35, Wrocław 35. IMGW wydał dla powiatu warszawskiego ostrzeżenie przed upałem II stopnia z prawdopodobieństwem 80 proc., obowiązujące od soboty od godziny 12:00 do niedzieli do godziny 20:00. Ostrzeżenia przed upałem I i II stopnia obejmują niemal cały kraj, z wyjątkiem województwa podlaskiego.
RCB: „unikaj otwartych przestrzeni” – burze nadciągają jeszcze dziś
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w sobotę rano alert SMS z ostrzeżeniem dla Warszawy i okolic: „Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.” IMGW dodatkowo wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla 10 województw, głównie na zachodzie i południu kraju – lokalnie prognozowane są opady do 55 mm i porywy wiatru do 115 km/h, miejscami możliwy jest grad.
W Warszawie i na Mazowszu sytuacja rozwinie się głównie w niedzielę – prognozowane są burze, miejscami z gradem, przy temperaturze około 30 stopni i porywach wiatru do 75 km/h. Większość ostrzeżeń przed burzami wygasa w nocy z soboty na niedzielę, w części powiatów pozostają w mocy do niedzielnego przedpołudnia.
Co dalej – chłodniejszy tydzień, potem powrót słońca
Prognoza synoptyczna IMGW na nadchodzący tydzień pokazuje wyraźne ochłodzenie po weekendzie. Po burzowej niedzieli i poniedziałku temperatury w rejonie Warszawy spadną z około 32 stopni do 27-28 stopni we wtorek i środę, a niebo się przejaśni. W czwartek i piątek prognozowana jest pogoda słoneczna, z temperaturą ponownie rosnącą do 29-31 stopni.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak bezpiecznie przejść przez upał i nadchodzącą burzę
- W godzinach największego upału, zwykle 11:00-17:00, ograniczaj wysiłek na zewnątrz i pij regularnie wodę, nawet gdy nie czujesz pieczenia.
- Sprawdź, czy starsi sąsiedzi lub osoby samotne w Twojym bloku mają zapewniony dostęp do wody i chłodnego pomieszczenia – to oni najczęściej najbardziej cierpią podczas upałów.
- Przed nadejściem burzy zabezpiecz przedmioty na balkonie i tarasie – silny wiatr o sile do 115 km/h może je porwać.
- Naładuj telefon i powerbank z wyprzedzeniem – alert RCB wprost ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu.
- W trakcie burzy unikaj otwartych przestrzeni, plaż, pól i okolic linii energetycznych, zgodnie z zaleceniem RCB – nie chroń się też pod pojedynczymi drzewami.
- Jeśli planujesz wyjście lub podróż w niedzielę, sprawdź aktualne ostrzeżenia IMGW dla swojego powiatu przed wyjściem z domu – sytuacja może się zmieniać w ciągu dnia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.