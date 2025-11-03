Upada strategiczne miasto. Dramatyczna sytuacja na miejscu

3 listopada 2025 09:54 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja na froncie wschodnim staje się coraz bardziej dramatyczna. Ukraińskie źródła potwierdzają, że Pokrowsk, jedno z kluczowych miast w obwodzie donieckim, znalazło się na granicy upadku. Według relacji żołnierzy, rosyjskie grupy bojowe działają już niemal w całym mieście, a linia obrony jest mocno zagrożona.

Fot. Warszawa w Pigułce

Rosjanie wdzierają się do centrum miasta

Jak wynika z najnowszych informacji z frontu, Pokrowsk został już w znacznym stopniu zajęty przez siły rosyjskie. Choć oficjalne mapy wskazują, że walki toczą się na obrzeżach, żołnierze na miejscu mówią o rosyjskich oddziałach działających w niemal każdej dzielnicy.

Dowódca batalionu dronów uderzeniowych „Szerszeni Dowbusza”, Wiaczesław ps. Luty, w rozmowie z telewizją Espreso przyznał:
– Sytuacja w Pokrowsku jest niezwykle krytyczna. Nie mogę powiedzieć, że mamy nad nią pełną kontrolę. Rosyjskie grupy dywersyjne wdzierają się do miasta i wprowadzają chaos w naszych liniach oraz logistyce.

Podobne relacje przekazał żołnierz 68. brygady strzelców, pseudonim Gus, który przyznał, że przeciwnik jest obecny w większości dzielnic. – Nie możemy już mówić o stabilnej kontroli nad jakąkolwiek częścią miasta – dodał.

Strategiczny punkt na mapie wojny

Pokrowsk to ważny węzeł komunikacyjny w Donieckim Zagłębiu Węglowym. Przed wojną mieszkało tu około 61 tysięcy osób, a miasto pełniło funkcję centrum logistycznego dla ukraińskich sił zbrojnych, z dostępem do linii kolejowych i dróg łączących front z zapleczem.

Według ukraińskich wojskowych, celem Rosjan jest okrążenie obrońców i zamknięcie tzw. worka, co może doprowadzić do konieczności pilnej ewakuacji i poważnych strat po stronie Ukrainy.

Możliwe konsekwencje upadku Pokrowska

Eksperci ostrzegają, że utrata Pokrowska może pociągnąć za sobą kolejne straty terytorialne. W ręce Rosjan mogą wówczas wpaść okoliczne miejscowości: Moskowske, Lysiwka, Nowopawliwka oraz Myrnohrad, które jeszcze do niedawna pełniły rolę zaplecza obronnego.

Zachodni analitycy wojskowi podkreślają, że sytuacja w tym rejonie może zadecydować o dalszym przebiegu wojny w Donbasie. Pokrowsk stanowi bowiem ostatnią dużą barierę obronną przed dalszym rosyjskim natarciem w kierunku zachodnim.

Choć ukraińskie dowództwo zapowiada próbę ustabilizowania frontu, żołnierze na miejscu nie mają złudzeń – miasto jest na skraju upadku, a sytuacja z każdą godziną staje się coraz bardziej dramatyczna.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl