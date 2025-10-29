Upadłość Cinkciarz.pl stała się faktem! Klienci mają tylko kilka dni, by uratować swoje pieniądze.
Klienci Cinkciarz.pl muszą działać szybko. Prawnik ostrzega: kto przegapi termin, straci pieniądze. Po ogłoszeniu upadłości jednego z największych polskich kantorów internetowych tysiące klientów stanęły przed kluczowym obowiązkiem.
Aby odzyskać swoje pieniądze, muszą w wyznaczonym przez sąd terminie zgłosić wierzytelności. Kto tego nie zrobi, może bezpowrotnie utracić prawo do zwrotu środków.
Co oznacza zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie wierzytelności to formalny krok, który umożliwia udział w postępowaniu upadłościowym i odzyskanie należnych pieniędzy. Każdy, kto miał środki ulokowane w serwisie Cinkciarz.pl, powinien jak najszybciej zebrać potwierdzenia przelewów, korespondencję z firmą i inne dokumenty potwierdzające roszczenia.
Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. System wymaga jednak dokładnych danych, dlatego eksperci radzą, by nie czekać do ostatniej chwili. Spóźnienie złożenia zgłoszenia może oznaczać całkowitą utratę prawa do udziału w podziale majątku spółki.
Jakie są terminy
Sąd wyznaczył określony czas na złożenie wniosków. Zazwyczaj jest to trzydzieści dni od dnia publikacji postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Oznacza to, że każdy dzień zwłoki działa na niekorzyść wierzyciela. Nawet jeśli posiadasz pełną dokumentację, ale nie złożysz jej w terminie, twoje roszczenie nie zostanie uwzględnione.
Co to oznacza dla klientów
Dla klientów Cinkciarz.pl to ostatnia szansa, by zawalczyć o swoje pieniądze. W praktyce odzyskanie środków może potrwać miesiące, ale brak zgłoszenia wierzytelności przekreśla jakiekolwiek możliwości. Prawnicy podkreślają, że to nie formalność, lecz obowiązek, od którego zależy przyszłość tysięcy poszkodowanych.
Upadłość Cinkciarz.pl stała się symbolem ostrzeżenia dla użytkowników internetowych kantorów. Pokazała, jak ważna jest ostrożność i jak niewiele trzeba, by stracić oszczędności życia. Dziś liczy się jedno działanie. Tylko ci, którzy zgłoszą roszczenie w terminie, mają realną szansę na odzyskanie pieniędzy.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.