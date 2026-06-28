Upał wyłącza smartfony. Dziesiątki tysięcy Polaków nie może w ogóle używać telefonu
Telefon rozgrzany do tego stopnia, że sam się wyłącza albo odmawia wykonania prostego połączenia – to coraz częstszy widok podczas obecnej fali upałów w Polsce. Smartfony, mimo że projektowane z myślą o codziennym użyciu na zewnątrz, mają wyraźne limity termiczne, po przekroczeniu których system sam blokuje część funkcji, żeby chronić podzespoły przed uszkodzeniem.
Nasza redakcja przekonała się o tym na własnej skórze
Podczas dzisiejszego nagrania transmisji live redakcja Warszawy w Pigułce sama doświadczyła tego problemu. Telefon używany do nagrywania w pewnym momencie zaczął działać coraz wolniej, a ostatecznie całkowicie odmówił dalszej pracy – musieliśmy przerwać nagranie, bo urządzenie w tych temperaturach po prostu nie chciało już funkcjonować. To nie była awaria sprzętu w klasycznym sensie, a typowa reakcja obronna telefonu na zbyt wysoką temperaturę otoczenia w połączeniu z intensywną pracą aparatu i procesora podczas nagrywania.
Dlaczego telefon się wyłącza, a nie tylko zwalnia
Smartfony mają wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed przegrzaniem – gdy temperatura wewnętrzna podzespołów przekroczy bezpieczny próg, system automatycznie ogranicza wydajność procesora, wyłącza niektóre funkcje albo, w ekstremalnych przypadkach, całkowicie się wyłącza. To zjawisko nazywane jest throttlingiem termicznym i jest celowym działaniem producenta, nie usterką – telefon w ten sposób chroni baterię i podzespoły elektroniczne przed nieodwracalnym uszkodzeniem.
Aparat fotograficzny i intensywne nagrywanie wideo, zwłaszcza w wysokiej rozdzielczości, generują dodatkowe ciepło wewnątrz urządzenia, które nakłada się na ciepło z otoczenia. Telefon leżący w pełnym słońcu, na desce rozdzielczej samochodu czy nawet w kieszeni podczas aktywności na zewnątrz, bardzo szybko osiąga temperaturę znacznie przekraczającą tę, w jakiej producent gwarantuje stabilną pracę urządzenia.
Bateria, ekran i procesor – co najbardziej obrywa od upału?
Wysoka temperatura najbardziej szkodzi baterii litowo-jonowej, która w skrajnym cieple szybciej się rozładowuje, a przy długotrwałym narażeniu może trwale stracić część swojej pojemności. Ekran w pełnym słońcu również pracuje w warunkach dalekich od optymalnych, co dodatkowo obciąża układ zarządzania energią.
Etui na telefon, choć chroni przed upadkiem, jednocześnie utrudnia odprowadzanie ciepła z obudowy – to dodatkowy czynnik, który w czasie upałów może przyspieszyć moment, w którym urządzenie zacznie się przegrzewać i ograniczać swoją wydajność.
Jak chronić telefon przed upałem?
Zdjęcie etui na czas największego upału realnie pomaga telefonowi szybciej oddawać ciepło, zwłaszcza jeśli pokrowiec jest gruby albo wykonany z materiału słabo przewodzącego ciepło. Telefonu nigdy nie warto zostawiać w nasłonecznionym miejscu w samochodzie czy na zewnętrznym parapecie – temperatura w takich warunkach rośnie znacznie szybciej, niż mogłoby się wydawać, i to właśnie tam najczęściej dochodzi do poważnego przegrzania.
Jeśli telefon zacznie się przegrzewać podczas korzystania na zewnątrz, najlepiej na chwilę przerwać intensywne aplikacje – nagrywanie wideo, gry, transmisje live – i przenieść urządzenie w cień, najlepiej bez wyłączania go całkowicie, żeby umożliwić mu spokojne ochłodzenie. Warto też na bieżąco aktualizować system i aplikacje, bo nieaktualne oprogramowanie czasem generuje dodatkowe, niepotrzebne obciążenie procesora, które w skrajnie wysokich temperaturach może przyspieszyć moment przegrzania. Nigdy nie warto chłodzić telefonu w sposób gwałtowny, na przykład wkładając go do zamrażalnika – taki szok termiczny może spowodować kondensacje wilgoci wewnątrz urządzenia i trwałe uszkodzenie podzespołów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.