Urodziłeś się przed 1952 rokiem? ZUS ma dla Ciebie ważne wieści. Możesz zyskać nawet kilkaset złotych.

Na czym polega „bonus” dla rocznika 1951 i starszych?

Osoby urodzone do 31 grudnia 1951 roku podlegają specyficznym zasadom wyliczania świadczeń, które różnią się od systemu kapitałowego obowiązującego młodsze pokolenia. W 2026 roku kluczowym elementem staje się tzw. kwota bazowa oraz możliwość doliczenia brakujących okresów składkowych, które seniorzy mogli wypracować już po przejściu na emeryturę.

Wielu emerytów z tej grupy wiekowej wciąż pozostaje aktywnych zawodowo lub dorabia do świadczenia. Każdy przepracowany miesiąc i odprowadzona składka dają prawo do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie. Przy obecnych wskaźnikach waloryzacji i nowej kwocie bazowej, różnica w portfelu może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie.