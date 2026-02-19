Urodziłeś się przed 1952 rokiem? ZUS ma dla Ciebie ważne wieści. Możesz zyskać nawet kilkaset złotych.

19 lutego 2026 19:17 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
To okazja, której nie warto przegapić. Tysiące polskich emerytów z tzw. „starego portfela” oraz osoby urodzone przed 1952 rokiem mają szansę na znaczną podwyżkę świadczenia. Wszystko dzięki mechanizmowi przeliczenia emerytury, który w 2026 roku może okazać się wyjątkowo korzystny. Sprawdź, czy jesteś na liście i o ile wzrośnie Twój przelew z ZUS.

Zobacz również:

Fot. Warszawa w Pigułce

Na czym polega „bonus” dla rocznika 1951 i starszych?

Osoby urodzone do 31 grudnia 1951 roku podlegają specyficznym zasadom wyliczania świadczeń, które różnią się od systemu kapitałowego obowiązującego młodsze pokolenia. W 2026 roku kluczowym elementem staje się tzw. kwota bazowa oraz możliwość doliczenia brakujących okresów składkowych, które seniorzy mogli wypracować już po przejściu na emeryturę.

Wielu emerytów z tej grupy wiekowej wciąż pozostaje aktywnych zawodowo lub dorabia do świadczenia. Każdy przepracowany miesiąc i odprowadzona składka dają prawo do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie. Przy obecnych wskaźnikach waloryzacji i nowej kwocie bazowej, różnica w portfelu może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Zobacz również:

Kto i kiedy może zyskać? Tabela możliwości

Poniżej przedstawiamy zestawienie sytuacji, w których seniorzy z rocznika 1951 i starsi mogą ubiegać się o wyższe pieniądze w 2026 roku:

Grupa uprawniona Podstawa do podwyżki Co trzeba zrobić?
Pracujący emeryci (rocznik 1951 i starsi) Doliczenie nowych składek i okresów pracy Wniosek ERPO (raz na kwartał lub rok)
Osoby z nowymi dokumentami Odnalezienie zaświadczeń o pracy z lat 70/80. Dostarczenie dokumentów Rp-7 do ZUS
Emeryci „zawieszeni” Przeliczenie według nowej kwoty bazowej Odwieszenie wypłaty w marcu 2026

Dlaczego warto złożyć wniosek właśnie w 2026 roku?

Rok 2026 przynosi kontynuację wysokiej waloryzacji kwotowej i procentowej, co w połączeniu z aktualizacją średniego dalszego trwania życia (tablice GUS) stwarza unikalne okno możliwości. Dla osób ze „starego systemu” przeliczenie stażu pracy przy użyciu nowej kwoty bazowej (która rośnie co roku w marcu) jest najskuteczniejszą metodą na trwałe podniesienie podstawy emerytury, od której naliczane są kolejne „trzynastki” i „czternastki”.

Co to oznacza dla Twojego portfela?

Dla seniora każda zmiana w decyzji ZUS to realny wpływ na domowy budżet. Oto co warto wziąć pod uwagę:

  • Stały wzrost, nie jednorazowa premia: W przeciwieństwie do 13. emerytury, ponowne przeliczenie podnosi Twoje bazowe świadczenie dożywotnio. Każda waloryzacja w przyszłości będzie liczona od tej wyższej kwoty.
  • Pułapka dokumentacji: Seniorzy urodzeni przed 1952 rokiem często mają problem z tzw. kapitałem początkowym lub brakującymi latami z zakładów pracy, które już nie istnieją. W 2026 roku archiwa cyfrowe są coraz pełniejsze – warto sprawdzić, czy nie odnaleziono dokumentów z Twojej dawnej firmy.
  • Wpływ na 14. emeryturę: Pamiętaj, że jeśli Twoje przeliczone świadczenie przekroczy próg uprawniający do pełnej „czternastki”, jej wysokość może zostać pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Zazwyczaj jednak wyższa co miesiąc emerytura jest bardziej opłacalna niż jednorazowy dodatek.
  • Bezpłatna pomoc doradcy: Nie musisz płacić firmom zewnętrznym za wyliczenie korzyści. W każdym oddziale ZUS w 2026 roku działają doradcy emerytalni, którzy na symulatorze pokażą Ci, czy przeliczenie w Twoim przypadku ma sens.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS oraz analizy serwisu Forsal dotyczącej uprawnień rocznika 1951 i starszych w 2026 r.

 

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl