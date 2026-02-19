Urodziłeś się przed 1952 rokiem? ZUS ma dla Ciebie ważne wieści. Możesz zyskać nawet kilkaset złotych.
Na czym polega „bonus” dla rocznika 1951 i starszych?
Osoby urodzone do 31 grudnia 1951 roku podlegają specyficznym zasadom wyliczania świadczeń, które różnią się od systemu kapitałowego obowiązującego młodsze pokolenia. W 2026 roku kluczowym elementem staje się tzw. kwota bazowa oraz możliwość doliczenia brakujących okresów składkowych, które seniorzy mogli wypracować już po przejściu na emeryturę.
Wielu emerytów z tej grupy wiekowej wciąż pozostaje aktywnych zawodowo lub dorabia do świadczenia. Każdy przepracowany miesiąc i odprowadzona składka dają prawo do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie. Przy obecnych wskaźnikach waloryzacji i nowej kwocie bazowej, różnica w portfelu może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie.
Kto i kiedy może zyskać? Tabela możliwości
Poniżej przedstawiamy zestawienie sytuacji, w których seniorzy z rocznika 1951 i starsi mogą ubiegać się o wyższe pieniądze w 2026 roku:
|Grupa uprawniona
|Podstawa do podwyżki
|Co trzeba zrobić?
|Pracujący emeryci (rocznik 1951 i starsi)
|Doliczenie nowych składek i okresów pracy
|Wniosek ERPO (raz na kwartał lub rok)
|Osoby z nowymi dokumentami
|Odnalezienie zaświadczeń o pracy z lat 70/80.
|Dostarczenie dokumentów Rp-7 do ZUS
|Emeryci „zawieszeni”
|Przeliczenie według nowej kwoty bazowej
|Odwieszenie wypłaty w marcu 2026
Dlaczego warto złożyć wniosek właśnie w 2026 roku?
Rok 2026 przynosi kontynuację wysokiej waloryzacji kwotowej i procentowej, co w połączeniu z aktualizacją średniego dalszego trwania życia (tablice GUS) stwarza unikalne okno możliwości. Dla osób ze „starego systemu” przeliczenie stażu pracy przy użyciu nowej kwoty bazowej (która rośnie co roku w marcu) jest najskuteczniejszą metodą na trwałe podniesienie podstawy emerytury, od której naliczane są kolejne „trzynastki” i „czternastki”.
Co to oznacza dla Twojego portfela?
Dla seniora każda zmiana w decyzji ZUS to realny wpływ na domowy budżet. Oto co warto wziąć pod uwagę:
- Stały wzrost, nie jednorazowa premia: W przeciwieństwie do 13. emerytury, ponowne przeliczenie podnosi Twoje bazowe świadczenie dożywotnio. Każda waloryzacja w przyszłości będzie liczona od tej wyższej kwoty.
- Pułapka dokumentacji: Seniorzy urodzeni przed 1952 rokiem często mają problem z tzw. kapitałem początkowym lub brakującymi latami z zakładów pracy, które już nie istnieją. W 2026 roku archiwa cyfrowe są coraz pełniejsze – warto sprawdzić, czy nie odnaleziono dokumentów z Twojej dawnej firmy.
- Wpływ na 14. emeryturę: Pamiętaj, że jeśli Twoje przeliczone świadczenie przekroczy próg uprawniający do pełnej „czternastki”, jej wysokość może zostać pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Zazwyczaj jednak wyższa co miesiąc emerytura jest bardziej opłacalna niż jednorazowy dodatek.
- Bezpłatna pomoc doradcy: Nie musisz płacić firmom zewnętrznym za wyliczenie korzyści. W każdym oddziale ZUS w 2026 roku działają doradcy emerytalni, którzy na symulatorze pokażą Ci, czy przeliczenie w Twoim przypadku ma sens.
Źródło: Opracowanie na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS oraz analizy serwisu Forsal dotyczącej uprawnień rocznika 1951 i starszych w 2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.