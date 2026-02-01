Ursynów: Część szkół zawiesza zajęcia z powodu silnych mrozów

1 lutego 2026 19:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ekstremalnie niskie temperatury, które dotarły do Warszawy, wpływają na funkcjonowanie kolejnych placówek oświatowych. Na Ursynowie zapadły decyzje o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych w części szkół ponadpodstawowych. Dotyczy to poniedziałku i wtorku, 2 i 3 lutego.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Licea rezygnują z zajęć stacjonarnych

Na Ursynowie wstrzymano prowadzenie zajęć stacjonarnych w trzech liceach działających na terenie dzielnicy. Decyzje zapadły po analizie prognoz pogody i ocenie ryzyka związanego z dojazdami uczniów do szkół w godzinach porannych.

Placówki wskazują na zapowiadane bardzo niskie temperatury, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia młodzieży, szczególnie tej dojeżdżającej z innych dzielnic Warszawy oraz miejscowości podmiejskich.

Nie chodzi o budynki, ale o drogę do szkoły

Szkolne obiekty są ogrzewane i przygotowane do pracy, jednak kluczowym czynnikiem okazało się bezpieczeństwo uczniów poza murami szkoły. Najniższe temperatury prognozowane są na wczesne godziny poranne, czyli w czasie, gdy młodzież zwykle dociera na lekcje.

Zobacz również:

Właśnie ten aspekt przeważył przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na dwa dni.

Szkoły podstawowe funkcjonują normalnie

Rodzice otrzymują informacje za pośrednictwem systemu komunikacji używanego w danej szkole (zazwyczaj Librusa). Żadna podstawówka na Ursynowie, ale też w całej Warszawie nie zgłosiła konieczności zamknięcia szkoły. Na Ursynowie są to 3 licea i rodzice zostali powiadomieni dziś ok. 16-17” – napisał na Facebooku Robert Kempa – Burmistrz Ursynowa.

Inaczej wygląda sytuacja w szkołach podstawowych na Ursynowie. Zajęcia w tych placówkach odbywają się zgodnie z planem. Dzieci uczęszczają zazwyczaj do szkół rejonowych położonych blisko miejsca zamieszkania, co znacząco ogranicza ryzyko związane z długim przebywaniem na mrozie.

Dodatkowo wiele szkół podstawowych działa w zespołach z przedszkolami, które funkcjonowały również w czasie ferii. Budynki są więc stale ogrzewane i przygotowane do przyjęcia uczniów.

Rodzice otrzymują informacje bezpośrednio ze szkół

Informacje o zawieszeniu zajęć przekazywane są rodzicom i uczniom za pośrednictwem systemów komunikacji używanych w poszczególnych placówkach. Szkoły informują o decyzjach indywidualnie, dlatego nie wszystkie jednostki objęte są tym samym trybem pracy.

Co to oznacza dla czytelnika

Rodzice uczniów liceów na Ursynowie powinni sprawdzić komunikaty swoich szkół i upewnić się, czy zajęcia stacjonarne zostały zawieszone oraz czy przewidziano naukę zdalną. W przypadku szkół podstawowych lekcje odbywają się normalnie, dlatego dzieci powinny pojawić się w szkołach zgodnie z planem. Warto na bieżąco monitorować informacje, ponieważ decyzje mogą się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji pogodowej.

Silne mrozy zmusiły część ursynowskich liceów do czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych. Szkoły podstawowe działają bez zmian. Decyzje podejmowane są lokalnie i mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl