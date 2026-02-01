Ursynów: Część szkół zawiesza zajęcia z powodu silnych mrozów
Ekstremalnie niskie temperatury, które dotarły do Warszawy, wpływają na funkcjonowanie kolejnych placówek oświatowych. Na Ursynowie zapadły decyzje o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych w części szkół ponadpodstawowych. Dotyczy to poniedziałku i wtorku, 2 i 3 lutego.
Licea rezygnują z zajęć stacjonarnych
Na Ursynowie wstrzymano prowadzenie zajęć stacjonarnych w trzech liceach działających na terenie dzielnicy. Decyzje zapadły po analizie prognoz pogody i ocenie ryzyka związanego z dojazdami uczniów do szkół w godzinach porannych.
Placówki wskazują na zapowiadane bardzo niskie temperatury, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia młodzieży, szczególnie tej dojeżdżającej z innych dzielnic Warszawy oraz miejscowości podmiejskich.
Nie chodzi o budynki, ale o drogę do szkoły
Szkolne obiekty są ogrzewane i przygotowane do pracy, jednak kluczowym czynnikiem okazało się bezpieczeństwo uczniów poza murami szkoły. Najniższe temperatury prognozowane są na wczesne godziny poranne, czyli w czasie, gdy młodzież zwykle dociera na lekcje.
Właśnie ten aspekt przeważył przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na dwa dni.
Szkoły podstawowe funkcjonują normalnie
„Rodzice otrzymują informacje za pośrednictwem systemu komunikacji używanego w danej szkole (zazwyczaj Librusa). Żadna podstawówka na Ursynowie, ale też w całej Warszawie nie zgłosiła konieczności zamknięcia szkoły. Na Ursynowie są to 3 licea i rodzice zostali powiadomieni dziś ok. 16-17” – napisał na Facebooku Robert Kempa – Burmistrz Ursynowa.
Inaczej wygląda sytuacja w szkołach podstawowych na Ursynowie. Zajęcia w tych placówkach odbywają się zgodnie z planem. Dzieci uczęszczają zazwyczaj do szkół rejonowych położonych blisko miejsca zamieszkania, co znacząco ogranicza ryzyko związane z długim przebywaniem na mrozie.
Dodatkowo wiele szkół podstawowych działa w zespołach z przedszkolami, które funkcjonowały również w czasie ferii. Budynki są więc stale ogrzewane i przygotowane do przyjęcia uczniów.
Rodzice otrzymują informacje bezpośrednio ze szkół
Informacje o zawieszeniu zajęć przekazywane są rodzicom i uczniom za pośrednictwem systemów komunikacji używanych w poszczególnych placówkach. Szkoły informują o decyzjach indywidualnie, dlatego nie wszystkie jednostki objęte są tym samym trybem pracy.
Co to oznacza dla czytelnika
Rodzice uczniów liceów na Ursynowie powinni sprawdzić komunikaty swoich szkół i upewnić się, czy zajęcia stacjonarne zostały zawieszone oraz czy przewidziano naukę zdalną. W przypadku szkół podstawowych lekcje odbywają się normalnie, dlatego dzieci powinny pojawić się w szkołach zgodnie z planem. Warto na bieżąco monitorować informacje, ponieważ decyzje mogą się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji pogodowej.
Silne mrozy zmusiły część ursynowskich liceów do czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych. Szkoły podstawowe działają bez zmian. Decyzje podejmowane są lokalnie i mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.