Urząd skarbowy ostrzega podatników. Nowa fala fałszywych maili w Polsce
Krajowa Administracja Skarbowa wydała pilne ostrzeżenie dla podatników. W sieci pojawiła się nowa fala fałszywych wiadomości, które podszywają się pod urzędowe maile i mogą prowadzić do utraty danych oraz pieniędzy. Eksperci apelują o ostrożność i dokładne sprawdzanie każdej otrzymanej wiadomości.
Fałszywe maile podszywają się pod KAS
Oszustwa polegają na rozsyłaniu wiadomości, które wyglądają jak oficjalna korespondencja z urzędu. W rzeczywistości nie mają one nic wspólnego z KAS ani Ministerstwem Finansów.
Do wiadomości dołączany jest plik HTML. Jego otwarcie może uruchomić złośliwe oprogramowanie lub przekierować użytkownika na niebezpieczną stronę.
Co grozi po otwarciu załącznika?
Konsekwencje mogą być poważne. Oszuści mogą przejąć dane logowania, dane osobowe, a nawet dostęp do konta bankowego.
W efekcie użytkownik może stracić pieniądze lub paść ofiarą kradzieży tożsamości.
Jak rozpoznać fałszywą wiadomość?
KAS przypomina, że prawdziwe wiadomości są wysyłane tylko z jednego adresu:
e-urzadskarbowy@podatki.gov.pl
Każdy inny adres powinien wzbudzić podejrzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
– nietypowe adresy nadawcy
– załączniki w wiadomościach
– prośby o podanie danych
– linki prowadzące poza oficjalne strony
Warszawa i duże miasta na celowniku
Eksperci wskazują, że najwięcej takich prób oszustw trafia do mieszkańców dużych miast, gdzie liczba użytkowników bankowości internetowej jest najwyższa.
Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy mniejszych miejscowości są bezpieczni – kampania ma zasięg ogólnopolski.
Jak się chronić przed oszustwem?
KAS zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Podstawowe zasady bezpieczeństwa to:
– nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł
– nie klikaj podejrzanych linków
– zawsze sprawdzaj adres nadawcy
– nie podawaj danych osobowych przez e-mail
– w razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z urzędem
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź zanim klikniesz
– dokładnie czytaj każdą wiadomość od „urzędu”
– ignoruj podejrzane e-maile
– zabezpiecz swoje konto bankowe
– korzystaj tylko z oficjalnych stron administracji
– zgłaszaj próby oszustwa odpowiednim instytucjom
