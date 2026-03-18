Urząd Skarbowy ostrzega! W tych godzinach e‑PIT nie będzie działał
Już tylko kilka tygodni pozostało na rozliczenie się z fiskusem, a kluczowy system e-administracji właśnie ogłasza przerwę. Choć sezon rozliczeń trwa w najlepsze, nadchodzące okno serwisowe może pokrzyżować plany. Dowiedz się, dlaczego 18 marca to data krytyczna dla Twojego portfela i jak optymalizacja systemu wpłynie na tempo zwrotu Twojej nadpłaty
Cyfrowa modernizacja: Planowa niedostępność systemu Twój e-PIT
Jak wynika z oficjalnego komunikatu Urzędu Skarbowego, w środę 18 marca 2026 r., w godzinach 21:00–23:00, nastąpi całkowite zawieszenie dostępności usługi Twój e-PIT. Eksperci podkreślają, że nie jest to wynik awarii, lecz zaplanowanej strategii podnoszenia standardów IT. Prace serwisowe obejmą:
Aktualizację funkcjonalności, mającą na celu usprawnienie interfejsu użytkownika.
Wzmocnienie protokołów bezpieczeństwa, co jest kluczowe przy przetwarzaniu wrażliwych danych finansowych milionów Polaków.
Warto zaznaczyć, że w trakcie trwania prac logowanie do systemu oraz wysyłka deklaracji będą technicznie niemożliwe.
Termin 30 kwietnia i mechanizmy zwrotu
Choć sezon rozliczeniowy za rok 2025 rozpoczął się 15 lutego, ostateczny termin złożenia zeznania mija nieubłaganie 30 kwietnia 2026 r. Z perspektywy ekonomicznej, kluczowym motywatorem dla podatników pozostaje czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku. Analiza procedur wskazuje na jasne korzyści płynące z drogi elektronicznej:
Szybkość: Zwrot po rozliczeniu online następuje zazwyczaj w ciągu 45 dni (znacznie szybciej niż w przypadku formy papierowej).
Automatyzacja: Proces nadpłaty nie wymaga składania dodatkowych wniosków.
Priorytetyzacja zadłużenia: Należy jednak pamiętać, że fiskus w pierwszej kolejności przeksięguje nadpłatę na poczet ewentualnych zaległości podatnika. Dopiero pozostała kwota trafi na konto obywatela.
Ryzyko niedopłaty i konsekwencje spóźnień
Złożenie deklaracji to nie tylko formalność, ale i obowiązek rozliczenia ewentualnej niedopłaty. Zgodnie z wytycznymi, brakujące kwoty muszą zostać uregulowane przed upływem terminu 30 kwietnia. Podatnicy mają do wyboru trzy ścieżki płatności:
Tradycyjny przelew bankowy,
Wpłatę bezpośrednią w urzędzie,
Płatność online (z wyłączeniem okien serwisowych).
Uwaga: Przekroczenie ustawowych terminów wiąże się z automatycznym naliczaniem odsetek karnych, co czyni strategię „zostawiania wszystkiego na ostatnią chwilę” wysoce nieefektywną ekonomicznie.
