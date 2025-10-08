Urząd Skarbowy zabiera część emerytury. Seniorzy tracą pieniądze przez siedmiodniowy termin
Tysiące emerytów dowiaduje się o zajęciu swojego świadczenia dopiero wtedy, gdy pensja wpływa na konto okrojona o kilkaset złotych. Wszystko przez abonament RTV, którego wielu nie płaci, bo nie wie, że powinni. Albo nie wiedzą, że mogą być zwolnieni.
Siedem dni na zapłatę, potem zajmują emeryturę
Procedura jest bezwzględna. Poczta Polska wysyła listowne wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV. Od momentu doręczenia dokumentu emeryt ma zaledwie siedem dni na uregulowanie należności.
Siedem dni – brzmi niewiele? Dla wielu seniorów to niemal niemożliwe wyzwanie. Pani Maria z Pragi-Południe opowiada swoją historię. – List przyszedł w piątek, a byłam akurat u córki poza miastem na weekend. Wróciłam w poniedziałek, przeczytałam we wtorek. Termin minął w środę. Nawet gdybym chciała zapłacić od razu, to przecież weekend, banki nie pracują – mówi.
Jeśli siedmiodniowy termin minie bez uregulowania należności, sprawa automatycznie trafia do urzędu skarbowego. Ten nie pyta, nie negocjuje, nie wysyła kolejnych wezwań. Bezpośrednio potrąca zaległości z emerytury.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś emerytem i masz zarejestrowany telewizor lub radio, powinieneś płacić abonament – 27,30 złotych miesięcznie za telewizor i 8,70 złotych za radio. Termin płatności upływa 25. dnia każdego miesiąca.
Jednak egzekwowane są nie tylko bieżące opłaty. Urząd skarbowy może sięgnąć po zaległości z ostatnich pięciu lat, powiększone o odsetki i koszty egzekucyjne. W skrajnych przypadkach kwota do zapłaty może przekroczyć 1500 złotych – suma nieosiągalna dla wielu emerytów.
Pan Józef z Mokotowa dostał wezwanie do zapłaty 1200 złotych za trzy lata zaległości. – Myślałem, że jak nie płacę, to najwyżej przyjdzie ktoś i każe zapłacić. Nikt nie przyszedł, aż nagle dostałem list, że muszę zapłacić od razu. Skąd ja mam wziąć takie pieniądze? Emerytura 2800 złotych, rachunki, leki – opowiada.
Urząd skarbowy ma arsenał środków egzekucyjnych. Może potrącić zaległości bezpośrednio z emerytury, sięgnąć po oszczędności na koncie bankowym lub przejąć nadpłatę podatku. Nie ma możliwości negocjacji, rozłożenia na raty czy dostosowania harmonogramu spłat.
Wielu seniorów nie wie, że są zwolnieni
Ironią systemu jest fakt, że wielu seniorów ma prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych, ale o tym nie wie lub nie potrafi dopełnić formalności.
Automatyczne zwolnienie przysługuje wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Nie trzeba składać żadnych dokumentów – Poczta Polska sprawdza to w rejestrze PESEL.
Z opłat zwolnieni są również emeryci powyżej 60. roku życia, których miesięczne świadczenie nie przekracza połowy średniego wynagrodzenia w kraju. W 2025 roku ten limit wynosi 4090,86 złotych brutto. Jeśli twoja emerytura jest niższa, nie musisz płacić abonamentu.
Pani Anna ma 68 lat i emeryturę 3200 złotych. Płaciła abonament przez trzy lata, zanim sąsiadka powiedziała jej, że powinna być zwolniona. – Nikt mi nie powiedział! W urzędzie ZUS nie, na poczcie też nie. Dopiero jak zapytałam, to potwierdzili. Tyle pieniędzy zmarnowanych – żali się.
Jak skorzystać ze zwolnienia?
Samo spełnianie kryteriów nie wystarcza. Musisz złożyć odpowiednie dokumenty na poczcie. To nie jest możliwe online – trzeba przyjść osobiście.
Potrzebujesz: dowodu osobistego, decyzji ZUS o wysokości emerytury oraz oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia (wzór dostępny na poczcie lub na stronie Poczty Polskiej).
Zwolnienie działa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś dokumenty. Jeśli zrobisz to 28 stycznia, zwolnienie zacznie obowiązywać od 1 lutego.
Dla wielu emerytów, szczególnie tych z ograniczoną mobilnością lub mieszkających daleko od placówki pocztowej, stanowi to poważną barierę. Długie kolejki, skomplikowane formularze, konieczność dostarczenia kilku dokumentów – to wszystko zniechęca.
Pan Kazimierz ma 82 lata i problemy z chodzeniem. – Poczta jest dwa kilometry od domu. Autobus rzadko jeździ. Jak mam tam dojść z laską? A córka pracuje, nie może mnie zawieźć w dzień powszedni – wyjaśnia swoją sytuację.
Pułapka dla wdów i wdowców
Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że osoby mające ustalone prawo do emerytury, ale pobierające rentę rodzinną, nie mogą zostać zwolnione z opłat abonamentowych.
To kontrowersyjna interpretacja. Osoba technicznie ma prawo do emerytury, faktycznie pobiera rentę rodzinną – często niską. Ale według urzędów musi płacić abonament lub udowodnić wysokość swojej (niepobieranej) emerytury.
Dodatkowo, osoby pobierające tzw. dodatek wdowi (rentę wdowią) mogą stracić prawo do zwolnienia. Jeśli po dodaniu 15 procent świadczenia zmarłego małżonka przekroczysz próg 4090,86 złotych, automatycznie tracisz zwolnienie.
Pani Zofia pobierała emeryturę 3800 złotych i była zwolniona z abonamentu. Po wprowadzeniu dodatku wdowiego otrzymała dodatkowe 450 złotych. Łącznie 4250 złotych – przekroczyła próg o niecałe 200 złotych. Straciła zwolnienie i musi płacić abonament 27,30 złotych miesięcznie.
Stres zagraża zdrowiu seniorów
Otrzymanie pisma z urzędu skarbowego, groźba zajęcia emerytury czy konta bankowego wywołuje ogromny stres. Dla wielu starszych osób to dramatyczne przeżycie.
Pani Janina trafiła do szpitala po otrzymaniu wezwania do zapłaty 800 złotych. – Dostałam zawału serca. Lekarz powiedział, że to przez stres. Jak zobaczyłam ten list, że muszę zapłacić takie pieniądze albo zabiorą mi emeryturę, to serce nie wytrzymało – opowiada z łóżka szpitalnego.
Lekarze i gerontolodzy podkreślają, że stres finansowy jest jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka dla osób starszych. Może prowadzić do zaostrzenia chorób przewlekłych, depresji, a nawet przyspieszać procesy starzenia.
Co powinieneś teraz zrobić?
Sprawdź, czy twój telewizor lub radio jest zarejestrowane w Poczcie Polskiej. Jeśli tak, upewnij się, że regularnie płacisz abonament do 25. dnia każdego miesiąca.
Jeśli masz 60 lat lub więcej i twoją emeryturę jest niższa niż 4090,86 złotych brutto, natychmiast idź na pocztę i złóż dokumenty o zwolnienie. Zabierz dowód osobisty i decyzję ZUS o wysokości emerytury.
Jeśli masz 75 lat lub więcej, też sprawdź na poczcie, czy jesteś automatycznie zwolniony. Czasami system nie działa prawidłowo i warto to potwierdzić.
Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty i nie masz pieniędzy, nie ignoruj go. Zadzwoń na infolinię Poczty Polskiej (43 842 06 06) i wyjaśnij sytuację. Możesz poprosić o pomoc w ustaleniu, czy przysługuje ci zwolnienie.
Jeśli już doszło do zajęcia emerytury, a uważasz, że należy ci się zwolnienie, złóż skargę do urzędu skarbowego. Załącz dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia – może uda się odzyskać potrącone pieniądze.
System wymaga reformy
Organizacje senioralne wielokrotnie apelowały o zmianę przepisów. Postulują wydłużenie terminu na uregulowanie zaległości z siedmiu do co najmniej trzydziestu dni, możliwość rozłożenia należności na raty oraz automatyczne sprawdzanie przez system, czy dana osoba kwalifikuje się do zwolnienia.
Niestety, dotychczas apele pozostają bez odpowiedzi. Rząd pracuje nad całkowitą zmianą systemu finansowania mediów publicznych, ale konkretów brak. W planach jest zastąpienie abonamentu RTV tzw. opłatą audiowizualną pobieraną w ramach rozliczenia PIT, ale nie wiadomo, kiedy to wejdzie w życie.
Do tego czasu tysiące emerytów będą żyły w niepewności, czy któregoś dnia nie obudzą się z okrojoną emeryturą przez system, który według wielu jest niesprawiedliwy i nieludzki.
Kto jeszcze jest zwolniony?
Poza seniorami, z abonamentu zwolnione są osoby:
- z orzeczeniem o I grupie inwalidzkiej lub znacznym stopniu niepełnosprawności
- niewidome, niesłyszące, z autyzmem
- inwalidzi wojenni i wojskowi
- weterani poszkodowani
- bezrobotni
- pobierający zasiłek przedemerytalny
- pobierający świadczenia z pomocy społecznej
Każda z tych grup musi przedstawić na poczcie odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia.
