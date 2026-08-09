Urząd Skarbowy żąda nawet 250 tys. zł po kilkunastu latach. Tysiące Polaków w podatkowej pułapce
Sprzedali mieszkania kilkanaście lat temu i byli przekonani, że wszystko zostało prawidłowo rozliczone. Teraz część podatników mierzy się z żądaniami fiskusa sięgającymi dziesiątek, a w skrajnych przypadkach nawet 250 tys. zł. Problem dotyczy dawnej ulgi meldunkowej i jednego dokumentu, którego brak może mieć ogromne konsekwencje finansowe.
Sprawa jest szczególnie kontrowersyjna, ponieważ dotyczy transakcji dokonywanych wiele lat temu. Część właścicieli była zameldowana w sprzedawanych nieruchomościach przez wymagany okres i uważała, że spełnia warunki zwolnienia z podatku. Problem pojawił się przez dodatkową formalność.
Co więcej, w 2025 roku zapadł ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nie zakończył on jednak problemów podatników.
Jedno oświadczenie i ogromne pieniądze. Tak zaczęła się podatkowa pułapka
Problem dotyczy przede wszystkim osób, które nabyły mieszkanie lub dom w latach 2007-2008, a następnie sprzedały nieruchomość przed upływem 5 lat. W tamtym okresie funkcjonowała tzw. ulga meldunkowa.
Pozwalała ona uniknąć 19-procentowego podatku PIT od sprzedaży nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu lub domu przez co najmniej 12 miesięcy.
Na tym jednak warunki się nie kończyły.
Przepisy przewidywały również konieczność złożenia odrębnego oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej. I właśnie ten dokument stał się źródłem trwającego od lat sporu pomiędzy podatnikami a fiskusem.
Byli zameldowani, ale zabrakło dokumentu
Dla wielu osób warunek wydawał się prosty: trzeba było być zameldowanym w sprzedawanym lokalu przez wymagany czas.
Podatnicy wskazywali jednak, że nie wiedzieli o konieczności składania dodatkowego oświadczenia. Według opisu sprawy obowiązek ten wynikał z regulacji, które dla przeciętnego obywatela nie były łatwe do zinterpretowania.
Konsekwencje są ogromne.
Jeżeli fiskus uznaje, że podatnik nie spełnił formalnych warunków zwolnienia, może chodzić o 19-procentowy PIT oraz odsetki naliczane przez lata. W efekcie zobowiązania w indywidualnych przypadkach osiągają bardzo wysokie wartości.
38 tys., 100 tys., 190 tys. zł. Są też kwoty przekraczające 250 tys. zł
Za prawnym sporem kryją się konkretne historie rodzin.
Opisywano przypadki, w których podatnicy otrzymywali decyzje dotyczące 38 tys. zł, 100 tys. zł czy 190 tys. zł podatku wraz z odsetkami. Pojawiały się również sprawy, w których łączne zobowiązania przekraczały 250 tys. zł. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego taka decyzja może oznaczać finansową katastrofę.
W jednym z opisanych przypadków małżeństwo emerytów przez kilka lat spłacało należności egzekwowane przez fiskusa. Aby uniknąć utraty mieszkania, zdecydowało się nawet na zaciągnięcie pożyczki. Ostateczne obciążenie obejmowało podatek, odsetki oraz koszty postępowania egzekucyjnego.
Trybunał Konstytucyjny wydał ważny wyrok
Wydawało się, że przełom nastąpił w lipcu 2025 roku.
Trybunał Konstytucyjny uznał wtedy, że przepisy uzależniające możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej od złożenia dodatkowego oświadczenia naruszały Konstytucję. Dla podatników mogła to być niezwykle ważna wiadomość.
Problem w tym, że samo orzeczenie nie zakończyło sprawy.
Kluczową przeszkodą pozostaje brak publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw. Ma to znaczenie dla możliwości wznowienia zakończonych postępowań podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
Ministerstwo Finansów nie planuje specjalnego rozwiązania
Po orzeczeniu TK część podatników mogła oczekiwać rozwiązania ustawowego, które pozwoliłoby definitywnie zamknąć wieloletni spór.
Tak się jednak nie stało.
Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad szczególnym rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla osób, które straciły prawo do ulgi meldunkowej z powodu niezłożenia wymaganego oświadczenia. Resort wskazuje również, że nieopublikowane orzeczenie TK nie może stanowić podstawy do wznowienia zakończonych postępowań.
Pojawia się jeszcze jeden poważny problem: przedawnienie.
Według stanowiska resortu nawet publikacja wyroku nie musi automatycznie oznaczać możliwości zmiany każdej wcześniejszej decyzji. W części przypadków przeszkodą może być właśnie przedawnienie zobowiązania podatkowego.
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje
Inaczej na sprawę patrzy Rzecznik Praw Obywatelskich.
RPO zwraca uwagę, że obywatele nie powinni ponosić konsekwencji błędów ustawodawcy oraz wieloletniego sporu dotyczącego skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Rzecznika państwo powinno stworzyć mechanizm pozwalający naprawić konsekwencje regulacji uznanych za niezgodne z Konstytucją.
W tle znajduje się fundamentalna kwestia: zaufanie obywatela do państwa.
Podatnik, który kilkanaście lat temu sprzedał mieszkanie i był przekonany, że prawidłowo skorzystał z obowiązującego wówczas zwolnienia, mógł przez kolejne lata traktować sprawę jako definitywnie zakończoną.
Tymczasem dla części osób konsekwencje tamtych regulacji ciągną się do dziś.
Nie każda osoba, która sprzedała mieszkanie, musi się obawiać
To bardzo ważne, ponieważ nagłówki dotyczące kwot sięgających 250 tys. zł mogą wywołać niepotrzebny niepokój wśród właścicieli nieruchomości.
Problem ulgi meldunkowej nie dotyczy wszystkich osób, które przed laty sprzedały mieszkanie.
Najważniejszą grupą są osoby, które nabyły mieszkanie lub dom w latach 2007-2008, a następnie sprzedały nieruchomość przed upływem 5 lat i chciały skorzystać z obowiązującej wtedy ulgi meldunkowej.
Sprzedaż nieruchomości kupionych w późniejszych latach podlega już innym regulacjom. Również sprzedaż po upływie odpowiedniego okresu należy analizować według zasad właściwych dla konkretnej transakcji.
Masz stare dokumenty dotyczące mieszkania? Nie wyrzucaj ich
Sprawa pokazuje również, jak ważne mogą być dokumenty dotyczące transakcji przeprowadzonych wiele lat wcześniej.
Osoba, której dotyczy spór o ulgę meldunkową, powinna dokładnie przeanalizować dokumentację dotyczącą sprzedaży oraz późniejszego postępowania podatkowego.
Znaczenie może mieć między innymi to, czy decyzja jest ostateczna, czy zobowiązanie uległo przedawnieniu, czy sprawę rozpatrywał sąd administracyjny oraz czy postępowanie nadal trwa.
Nie ma tutaj jednego rozwiązania właściwego dla wszystkich. Sytuacja konkretnej osoby może zależeć od dat, treści wydanych decyzji oraz przebiegu wcześniejszych postępowań.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli kupiłeś mieszkanie lub dom w latach 2007-2008 i sprzedałeś nieruchomość przed upływem 5 lat, sprawdź dokumenty dotyczące ulgi meldunkowej. Szczególnie istotne jest ustalenie, czy poza spełnieniem wymogu meldunku zostało również złożone wymagane wówczas oświadczenie.
Jeżeli otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego dotyczącą takiej transakcji, nie należy automatycznie zakładać, że sytuacja innych podatników będzie identyczna z Twoją. Znaczenie mają terminy, wcześniejsze decyzje, ewentualne postępowania sądowe oraz kwestia przedawnienia.
W przypadku kwot sięgających dziesiątek lub setek tysięcy złotych zasadne jest przeanalizowanie dokumentów z doradcą podatkowym albo prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym.
Najważniejsze jest jednak to, że nie mamy do czynienia z nowym podatkiem od sprzedaży mieszkań ani masową akcją skierowaną przeciwko wszystkim właścicielom nieruchomości. To wieloletni spór dotyczący konkretnej ulgi i przepisów odnoszących się przede wszystkim do nieruchomości nabytych w latach 2007-2008.
Podstawa prawna
Sprawa wiąże się przede wszystkim z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej. Istotne znaczenie ma również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2025 roku, sygn. SK 64/20.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.