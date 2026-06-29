Urzędnicy będą wiedzieli o Tobie wszystko, nawet ile zarabiasz. Prawnicy ostrzegają przed nowym przepisem

29 czerwca 2026 13:51 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą, która dałaby Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych stały, automatyczny dostęp online do danych zgromadzonych przez Krajową Administrację Skarbową – bez konieczności składania wniosku w konkretnej sprawie, jak to wygląda dzisiaj. Prawnicy ostrzegają, że mechanizm kontroli nad tym, jakie dane faktycznie popłyną między instytucjami, ma być ustalany wewnętrznie, poza wzrokiem obywateli i parlamentu.

Urzędnik przeprowadza kontrolę w domu. | Grafika poglądowa (generowana przy pomocy AI).
Grafika poglądowa (generowana przy pomocy AI).

Koniec z wnioskami – dane popłyną automatycznie

Obecnie ZUS może otrzymać od szefa KAS określone dane o podatnikach – przychody, koszty, dochody, deklaracje podatkowe, należny podatek – ale tylko po złożeniu indywidualnego, uzasadnionego wniosku w konkretnej sprawie. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, do którego dotarł portal Prawo.pl, ma to zmienić – nowy artykuł 52ab ustawy o KAS przewiduje, że dane będą udostępniane ZUS-owi w drodze teletransmisji, czyli automatycznie, bez każdorazowego składania wniosków.

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„Do tej pory ZUS musiał zapukać do drzwi i powiedzieć, po co konkretnie przychodzi. Po zmianie dostanie klucz do całego budynku” – tak nowy mechanizm opisał w rozmowie z wyborcza.biz Robert Nogacki, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Zakres wyznaczony ustawowo, ale szczegóły poza kontrolą parlamentu

Projekt nie jest aż tak otwarty, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka – dostęp ma być ograniczony do danych niezbędnych do realizacji konkretnych zadań ZUS, wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, między innymi związanych z dochodzeniem zaległych należności. Resort finansów w uzasadnieniu projektu wskazuje na przykład na wiedzę o wysokości nadpłat czy zwrotów podatku, która pomaga ZUS-owi w zajęciu wierzytelności wobec dłużników.

To właśnie szczegóły techniczne tego mechanizmu budzą największe zastrzeżenia prawników. Nogacki zwrócił uwagę, że konkretny zakres przekazywanych informacji ma wynikać z porozumienia zawartego między ZUS a szefem KAS – czyli z wewnętrznych ustaleń obu instytucji, nad którymi, jak to ujął, „ani obywatel, ani parlament nie sprawuje żadnej kontroli”. Krytycznie o projekcie wypowiedział się też doradca podatkowy Przemysław Hinc, który podkreślił, że nie można bez wyraźnej, jasnej podstawy prawnej przekazywać wszystkich informacji o obywatelach z jednej instytucji do drugiej.

Możliwa kolizja z konstytucją

Nogacki wskazał na potencjalny konflikt nowego przepisu z artykułem 51 Konstytucji RP, który w ustępie drugim zakłada, że władze publiczne mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać informacje o obywatelach wyłącznie w zakresie niezbędnym w demokratycznym państwie prawnym. Pytanie, które stawiają prawnicy, dotyczy właśnie tego, czy automatyczny, masowy dostęp do danych skarbowych – nawet ograniczony tematycznie – spełnia ten konstytucyjny standard niezbędności, czy też wykracza poza niego.

Sam ZUS widzi w zmianie wyłącznie korzyści. W przekazanym wyborcza.biz stanowisku biuro prasowe Zakładu argumentowało, że automatyzacja odciąży klientów od samodzielnego dostarczania zaświadczeń i dokumentów, a ZUS będzie mógł szybciej realizować swoje zadania, bez czekania na odpowiedź od klienta czy innej instytucji.

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Projekt wpisuje się w szerszą zmianę – ingerencja w 20 innych ustaw

To nie jest odosobniona zmiana – cały projekt nowelizacji ustawy o KAS ingeruje w przepisy aż 20 innych ustaw, co portal PIT.pl opisuje jako sygnał, że era pełnej anonimowości finansowej w Polsce stopniowo się kończy. Podobny mechanizm automatycznego dostępu do danych z Krajowego Systemu e-Faktur od kwietnia 2026 roku mają już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwowa Inspekcja Roślin i Nasiennictwa – bez konieczności składania wniosków, podobnie jak planowane rozwiązanie dla ZUS.

Na razie projekt znajduje się na etapie konsultacji wewnętrznych w Ministerstwie Finansów – resort poinformował, że trwają prace analityczne i koncepcyjne, a proces przyspieszy po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. To oznacza, że ostateczny kształt przepisu, w tym zakres danych i konkretne mechanizmy nadzoru, może się jeszcze zmienić, zanim trafi do Sejmu.

Projekt jeszcze nie obowiązuje. Co warto wiedzieć już teraz?

Na obecnym etapie projekt nie jest jeszcze obowiązującym prawem – to wciąż faza konsultacji wewnętrznych, a nie gotowa ustawa, więc żadne realne zmiany w przepływie Twoich danych jeszcze nie nastąpiły. Niezależnie od tego, jak zakończy się ten proces legislacyjny, każdy podatnik już teraz może na bieżąco sprawdzać, jakie dane o nim posiada Krajowa Administracja Skarbowa – służy do tego zakładka „Twoje dane” w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl, dostępna po zalogowaniu.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i masz zaległości podatkowe lub składkowe, warto śledzic dalsze losy tego projektu szczególnie uważnie – to właśnie dochodzenie należności od dłużników ZUS wskazuje jako główny powód, dla którego potrzebuje szybszego dostępu do danych o nadpłatach i zwrotach podatku. Aktualny status prac legislacyjnych można sprawdzać na stronach Rządowego Centrum Legislacji, gdzie publikowane są kolejne wersje projektów ustaw, zanim trafią do Sejmu.

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