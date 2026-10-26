Urzędnicy sprawdzają przelewy w rodzinie. Jeden błąd może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych
Rodzice przekazują pieniądze na remont, brat pomaga przy zakupie samochodu, a dorosłe dziecko wpłaca otrzymaną gotówkę na swoje konto. Dla rodziny to zwykłe wsparcie, ale podatkowo te sytuacje mogą wyglądać zupełnie inaczej. Liczy się to, czy pieniądze trzeba oddać, od kogo pochodzą, jak zostały przekazane i czy do urzędu trafiło wymagane zgłoszenie. Błąd może oznaczać utratę zwolnienia, a w określonych okolicznościach nawet stawkę 20%. W 2026 r. pojawiła się jednak ważna możliwość ratowania terminu na SD-Z2, dlatego starsze ostrzeżenia o bezpowrotnej utracie zwolnienia wymagają aktualizacji.
36 120 zł od jednej osoby. Liczy się więcej niż ostatni przelew
Darowizna od rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, rodzeństwa lub małżonka może być całkowicie zwolniona z podatku nawet przy bardzo wysokiej kwocie. Do kręgu uprawnionych należą również pasierb, ojczym i macocha. Trzeba jednak odróżnić pełne zwolnienie dla najbliższych od kwoty, poniżej której nie trzeba składać zgłoszenia. W przypadku tej grupy istotny próg wynosi obecnie 36 120 zł od jednej osoby. Po jego przekroczeniu uzyskanie pełnego zwolnienia przy darowiźnie pieniężnej wymaga co do zasady zarówno zgłoszenia, jak i właściwego udokumentowania przekazania pieniędzy.
Progu nie sprawdza się wyłącznie dla pojedynczego przelewu. Do ostatniego nabycia dolicza się majątek otrzymany od tej samej osoby w roku tego nabycia oraz w pięciu poprzednich latach kalendarzowych. Przy darowiźnie otrzymanej w 2026 r. znaczenie mogą więc mieć nabycia od tego darczyńcy z lat 2021–2026. Jeśli matka przekazała dziecku 20 tys. zł w 2023 r. i kolejne 20 tys. zł w 2026 r., łączna wartość wynosi 40 tys. zł. Nową darowiznę trzeba wtedy zgłosić, aby objąć ją pełnym zwolnieniem, mimo że sam przelew jest niższy niż 36 120 zł.
Na darowiznę jest sześć miesięcy. Zgłoszenia dokonuje osoba, która dostała pieniądze
Przy typowej darowiźnie pieniężnej przekazanej przelewem, bez aktu notarialnego, termin na SD-Z2 wynosi sześć miesięcy od otrzymania pieniędzy. Formularz składa obdarowany, a nie rodzic czy inna osoba wysyłająca środki. Sam przelew, choć jest widoczny w banku, nie zastępuje zgłoszenia do urzędu skarbowego. Również wykorzystanie pieniędzy na wskazany cel, na przykład remont lub wkład własny, nie usuwa tego obowiązku. Jeżeli darowizna jest przekazywana w częściach, nie należy zakładać, że termin dla wszystkich wpłat zacznie biec dopiero od ostatniej raty.
Warto zachować potwierdzenie złożenia formularza i dokument przelewu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że potwierdzenia otrzymania pieniędzy nie trzeba obowiązkowo dołączać do samego SD-Z2, ale urząd może później o nie poprosić. To ważna różnica: brak załącznika przy wysyłce nie jest tym samym co brak wymaganego dowodu przekazania środków. Dokumenty powinny pozwalać ustalić darczyńcę, odbiorcę, kwotę i datę. W ten sposób można odpowiedzieć na wezwanie bez odtwarzania rodzinnych ustaleń sprzed kilku lat.
Gotówka od rodziców i własna wpłata na konto mogą nie wystarczyć
Jedna z najbardziej kosztownych pomyłek polega na przyjęciu większej darowizny do ręki, a następnie samodzielnym wpłaceniu jej we wpłatomacie. Na koncie pojawiają się pieniądze, więc obdarowany uznaje, że warunek bankowego przekazania został spełniony. Tymczasem NSA w uchwale siedmiu sędziów z 20 marca 2023 r., III FPS 3/22, wskazał na potrzebę udokumentowania przekazania środków przez darczyńcę na rzecz obdarowanego w ustawowo określony sposób. Własna wpłata pieniędzy wcześniej odebranych w gotówce nie zastępuje takiego przekazania. Samo terminowe SD-Z2 nie naprawia niespełnienia odrębnego warunku dokumentacyjnego.
Przy większym wsparciu od rodzica najprostszy do wykazania jest bezpośredni przelew na rachunek dziecka, zgodny z rzeczywistą umową. Ustawa dopuszcza również wskazane w niej rachunki bankowe lub w SKOK oraz przekaz pocztowy. Dokument powinien pokazywać, kto rzeczywiście przekazał darowiznę i komu. Ten problem dotyczy darowizn przekraczających próg wymagający spełnienia dodatkowych warunków, a nie każdej drobnej kwoty wręczonej bliskiemu. Przy wpłacie gotówkowej trzeba więc odróżnić własne wcześniejsze oszczędności od pieniędzy dopiero co otrzymanych od innej osoby.
„Na remont” albo „pożyczka” w tytule. Decyduje rzeczywista transakcja
Tytuł przelewu jest dowodem, ale nie rozstrzyga samodzielnie, jaki podatek należy zastosować. Z Ordynacji podatkowej wynika, że organ ustala treść czynności z uwzględnieniem zgodnego zamiaru stron i jej celu. Określenie „na remont” opisuje przeznaczenie pieniędzy, lecz nie wyjaśnia, czy zostały podarowane, czy trzeba je zwrócić. Tak samo omyłkowe wpisanie „pożyczka” nie zmienia automatycznie prawdziwej darowizny w umowę pożyczki. Trzeba jednak potrafić wykazać rzeczywisty charakter przekazania środków.
Pokazuje to interpretacja Dyrektora KIS z 14 czerwca 2024 r., nr 0111-KDIB2-2.4015.67.2024.1.PB. Rodzice przekazali synowi 80 tys. zł, ale przelew został błędnie opisany jako zwrot pożyczki. Podatnik miał umowę darowizny, potwierdzenia przepływu pieniędzy i oświadczenie rodziców wyjaśniające pomyłkę. Dyrektor KIS zaakceptował możliwość zwolnienia przy spełnieniu wymaganych warunków, w tym terminowym zgłoszeniu. To rozstrzygnięcie konkretnego przypadku, ale dobrze pokazuje, dlaczego sam brak słowa „darowizna” nie powinien być przedstawiany jako automatyczna utrata zwolnienia.
Pożyczka od rodziny ma inny formularz i znacznie krótszy termin
Jeżeli pieniądze rzeczywiście mają zostać zwrócone, trzeba sprawdzić przepisy o pożyczkach i podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy pożyczce pieniężnej od osoby z najbliższej rodziny przekraczającej 36 120 zł w odpowiednim okresie pełne zwolnienie wymaga co do zasady złożenia PCC-3 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz udokumentowania otrzymania pieniędzy w wymaganej formie. Nie składa się wtedy SD-Z2. Ministerstwo Finansów wskazuje też, że terminu warunkującego to zwolnienie nie można przywrócić nawet z powodu choroby. Pod tym względem pożyczka i darowizna różnią się dziś bardzo wyraźnie.
Przy utracie zwolnienia pożyczka może podlegać zwykłej stawce PCC wynoszącej 0,5%. Dla pożyczki 100 tys. zł oznacza to 500 zł podatku według tej stawki. Ustawa przewiduje również sankcyjne 20%, między innymi gdy podatnik powołuje się na nieopodatkowaną pożyczkę podczas wskazanych czynności organu. Dlatego wpisanie słowa „pożyczka” bez zastanowienia może prowadzić do niepotrzebnych wyjaśnień, ale samo słowo nie uruchamia wyższej stawki. Najpierw trzeba ustalić, co strony naprawdę uzgodniły i jakie obowiązki z tego wynikały.
|Sytuacja
|Typowy obowiązek
|Najważniejszy termin
|Darowizna od rodzica mieszcząca się w łącznym limicie 36 120 zł
|Brak obowiązku SD-Z2 z tego tytułu
|Trzeba pilnować sumy nabyć od tej samej osoby
|Darowizna pieniężna od rodzica ponad limit
|SD-Z2 i wymagany dowód przekazania pieniędzy dla pełnego zwolnienia
|Co do zasady 6 miesięcy od otrzymania
|Pożyczka pieniężna od rodzica ponad odpowiedni limit
|PCC-3 i wymagane udokumentowanie przekazania dla pełnego zwolnienia
|Co do zasady 14 dni od zawarcia umowy
|Wpłata własnych, wcześniej zgromadzonych oszczędności
|Sama wpłata nie jest darowizną ani pożyczką
|Znaczenie mają ewentualne wcześniejsze obowiązki związane z pochodzeniem pieniędzy
|Rzeczywisty zwrot swojej części wspólnego wydatku
|Nie jest automatycznie darowizną
|Warto zachować dokumenty potwierdzające rozliczenie
20% podatku nie jest automatyczną karą za spóźnienie
W przypadku darowizn stawka sankcyjna ma określone warunki. Ustawa wiąże ją z powstaniem obowiązku podatkowego wskutek powołania się przez podatnika na nieopodatkowaną darowiznę podczas czynności sprawdzających, postępowania podatkowego albo odpowiedniej kontroli. Samo przekroczenie sześciu miesięcy nie oznacza zatem, że urząd zawsze zastosuje 20%. Przy utracie pełnego zwolnienia darowizna od rodzica może zostać rozliczona według zwykłej skali dla I grupy podatkowej. Są to różne sytuacje i nie należy ich łączyć w jedną automatyczną sankcję.
Poniższe wyliczenia pokazują różnicę przy darowiźnie od ojca. To symulacja dla pierwszego nabycia od tego darczyńcy w uwzględnianym okresie, bez innych ulg, długów i ciężarów. W wariancie utraty zwolnienia zastosowano kwotę wolną 36 120 zł oraz zwykłą skalę I grupy, bez przesłanek do stawki sankcyjnej. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.
|Wartość darowizny od ojca
|Podatek przy pełnym zwolnieniu
|Podatek po utracie pełnego zwolnienia – zwykła skala
|50 000 zł
|0 zł
|457 zł
|100 000 zł
|0 zł
|3762 zł
|200 000 zł
|0 zł
|10 762 zł
O tym, że sankcyjne rozliczenia rzeczywiście trafiają do sądów, świadczy wyrok WSA w Gdańsku z 8 września 2026 r., I SA/Gd 398/26. Sąd oddalił skargę dotyczącą 31 020 zł podatku od darowizny 160 tys. zł otrzymanej w 2020 r. od partnera w związku bez formalnego małżeństwa. Darowizna została wskazana podczas wyjaśniania źródeł finansowania nieruchomości, a zastosowano stawkę 20% i kwotę wolną właściwą dla tamtego nabycia. W publicznej bazie orzeczeń wyrok oznaczono jako nieprawomocny. Nie jest to więc przykład podatku naliczonego wyłącznie za niefortunny opis przelewu.
Od 7 stycznia 2026 r. można ratować termin na SD-Z2
W 2026 r. zmieniły się zasady, o których często nie wspominają starsze poradniki. Od 7 stycznia można wnioskować o przywrócenie terminu zgłoszenia, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że spóźnienie nastąpiło bez jego winy. Ministerstwo Finansów jako przykład wskazuje chorobę, ale urząd musi ocenić rzeczywiste okoliczności uniemożliwiające działanie. Wniosek składa się w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia, jednocześnie dopełniając zgłoszenia SD-Z2. Sama informacja, że ktoś zapomniał o formularzu, nie jest gwarancją odzyskania zwolnienia.
Możliwość obejmuje nabycia od 7 stycznia 2026 r. oraz wcześniejsze, dla których sześciomiesięczny termin nie upłynął do tego dnia. Nie otwiera więc automatycznie wszystkich spraw sprzed lat. Co równie ważne, przywrócenie terminu zgłoszenia nie zastępuje pozostałych warunków zwolnienia, w tym wymaganego sposobu udokumentowania darowizny pieniężnej. Nie należy też przenosić tego rozwiązania na czternastodniowy termin zwolnienia rodzinnej pożyczki. Darowizna i pożyczka pozostają odrębnymi podatkowo czynnościami.
Własna gotówka we wpłatomacie to nie nowa darowizna
Wpłata własnych oszczędności na własny rachunek nie staje się darowizną tylko dlatego, że jest wysoka albo została wykonana we wpłatomacie. Może jednak pojawić się pytanie o pochodzenie pieniędzy. PKO Bank Polski wyjaśnia w informacji o procedurze KYC, że bank ma obowiązek znać źródła środków i sprawdzać, czy transakcje odpowiadają dotychczasowej aktywności klienta. Dotyczy to również zwykłych klientów indywidualnych. Takie pytanie banku wynika z obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i nie jest samo w sobie decyzją o podatku od darowizny.
Pomocne mogą być dokumenty sprzedaży majątku, wcześniejszych wypłat, wynagrodzeń lub innego rzeczywistego źródła środków. Jeżeli pieniądze pochodzą z darowizny, wpłata na własny rachunek nie usuwa obowiązków, które powstały przy jej otrzymaniu. Tak samo nazwanie cudzej darowizny „oszczędnościami” nie zmienia jej pochodzenia. Bank może poprosić o dokumenty, a urząd skarbowy może badać prawidłowość rozliczenia w odpowiednim trybie. Są to jednak odrębne działania, których nie należy przedstawiać jako automatycznego opodatkowania każdej większej wpłaty.
Co zrobić, kiedy urząd poprosi o wyjaśnienie przelewu?
Najpierw warto ustalić rzeczywisty charakter transakcji i zebrać dokumenty zgodne z tym, co faktycznie się wydarzyło. Przy darowiźnie będą to przede wszystkim informacje o darczyńcy, przekazaniu pieniędzy i wymaganym zgłoszeniu, przy pożyczce także ustalenia dotyczące zwrotu. Przy rozliczeniu wspólnego wydatku pomocny będzie rachunek i potwierdzenie, kto wcześniej go opłacił. Błędny tytuł przelewu można wyjaśniać innymi dowodami, bez tworzenia fikcyjnej wersji zdarzeń. Odpowiedź powinna odnosić się do zakresu i terminu wskazanego w wezwaniu.
Przed większym przelewem rodzinnym najlepiej ustalić, czy pieniądze są podarowane, czy pożyczone, a następnie wybrać właściwy sposób przekazania i formularz. Przy darowiźnie warto sprawdzić wcześniejsze nabycia od tej samej osoby i zapisać termin na zgłoszenie. Jeżeli termin już minął, trzeba ocenić aktualne przepisy o jego przywróceniu lub rozliczeniu podatku na zwykłych zasadach. Przy wezwaniu dotyczącym większej kwoty i możliwej stawki sankcyjnej przydatna może być pomoc doradcy podatkowego. Prawidłowy opis przelewu ułatwia życie, ale o zwolnieniu decyduje spełnienie wszystkich wymaganych warunków.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.