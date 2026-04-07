Urzędnik może wpuścić sąsiada na Twoją działkę. Nie musisz się na to zgodzić

7 kwietnia 2026 21:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu właścicieli nieruchomości może być zaskoczonych. W określonych sytuacjach sąsiad może legalnie wejść na ich teren, a nawet prowadzić tam prace budowlane. Przepisy nie są nowe, ale od niedawna obowiązują w zmienionej, znacznie prostszej formie.

Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini).

Sąsiad może wejść na Twoją działkę – kiedy to możliwe

Takie sytuacje pojawiają się najczęściej przy pracach budowlanych. Chodzi m.in. o:

  • remont elewacji,
  • ocieplenie budynku,
  • wymianę rynien,
  • ustawienie rusztowania.

Jeśli wykonanie prac nie jest możliwe wyłącznie z własnej działki, prawo dopuszcza wejście na teren sąsiada. Warunek jest jeden – musi to być faktycznie konieczne.

Najpierw rozmowa, potem urząd

Procedura nie zaczyna się od urzędu. Pierwszym krokiem zawsze powinna być próba porozumienia między sąsiadami.

Dopiero gdy właściciel działki odmówi lub nie odpowie, inwestor może złożyć wniosek do urzędu. Ważne jest udokumentowanie tej próby, najlepiej w formie pisemnej.

Nowe przepisy przyspieszają decyzję

Od 27 lutego 2026 roku obowiązuje jeden, ujednolicony formularz wniosku w całej Polsce. To duża zmiana, bo wcześniej każdy urząd mógł mieć inne wymagania.

Teraz:

  • wniosek ma jeden standard,
  • trzeba dokładnie opisać zakres prac,
  • należy wskazać, jak będzie wykorzystywana działka sąsiada,
  • trzeba udowodnić, że inaczej nie da się wykonać robót.

Jeśli dokument jest poprawny, urząd ma 14 dni na wydanie decyzji.

Decyzja urzędu zmienia wszystko

Gdy urząd uzna, że wejście na działkę jest konieczne, wydaje decyzję administracyjną. Po jej uprawomocnieniu właściciel nieruchomości musi umożliwić dostęp.

Odmowa może skutkować:

  • postępowaniem egzekucyjnym,
  • karami finansowymi,
  • kolejnymi grzywnami aż do skutku.

Decyzja określa dokładnie, na jakich zasadach i jak długo można korzystać z terenu.

Uwaga: urząd nie rozstrzyga pieniędzy

Wielu właścicieli zakłada, że za udostępnienie działki należy się automatyczne odszkodowanie. To nie do końca prawda.

Ewentualna zapłata:

  • nie jest obowiązkowa,
  • musi być ustalona między stronami,
  • nie jest częścią decyzji urzędowej.

Jeśli dojdzie do szkód, sprawę można rozstrzygać tylko w sądzie cywilnym.

Inwestor musi naprawić szkody

Osoba prowadząca prace odpowiada za stan działki. Po zakończeniu robót musi przywrócić teren do poprzedniego stanu.

Jeśli:

  • zniszczone zostaną rośliny,
  • uszkodzone ogrodzenie,
  • lub zakres prac przekroczy ustalenia,

właściciel ma prawo dochodzić odszkodowania.

Jeśli jesteś właścicielką działki, nie możesz automatycznie zablokować sąsiada. Jeśli prace są konieczne, urząd może wydać decyzję na jego korzyść.

Z kolei jeśli planujesz remont, masz narzędzie, które pozwala przełamać brak zgody sąsiada – ale tylko po spełnieniu wszystkich formalności.

Najważniejsze to:

  • dokumentować rozmowy,
  • jasno określać zakres prac,
  • pilnować terminów i warunków.

Nowe przepisy nie wprowadzają rewolucji, ale znacząco upraszczają procedurę. Dzięki temu decyzje mogą zapadać szybciej, a spory sąsiedzkie będą rozstrzygane sprawniej. Jedno jest pewne – w niektórych sytuacjach właściciel działki nie ma już pełnej kontroli nad tym, kto i kiedy na nią wejdzie.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

