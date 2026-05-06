USA i Chiny rosną, a Europa się zwija. 3 powody, przez które Twoje rachunki i praca są zagrożone.
Najnowsze dane PMI malują fatalny obraz europejskiej gospodarki. Podczas gdy globalne wskaźniki sugerują ożywienie, strefa euro pogrąża się w zapaści, przegrywając rywalizację z rosnącymi potęgami gospodarczymi świata.
Zgodnie z publikacją Business Insider, zbiorczy wskaźnik PMI dla strefy euro, obrazujący kondycję przemysłu i usług, zaliczył kolejny spadek – z poziomu 45,1 pkt w marcu do zaledwie 44,4 pkt w kwietniu. Każdy wynik poniżej 50 pkt to sygnał regresu, co oznacza, że europejska gospodarka nie tylko stoi w miejscu, ale realnie się kurczy.
USA i Chiny przyspieszają, Europa na wstecznym
Kontrast między Unią Europejską a resztą świata staje się coraz bardziej drastyczny. Podczas gdy europejskie wskaźniki szorują po dnie, globalny wskaźnik PMI wzrósł do 51,2 pkt. Dane te potwierdzają, że gospodarki USA i Chin nabierają tempa, skuteczniej radząc sobie z wyzwaniami, przed którymi Europa pozostaje bezbronna. Słabość unijnego przemysłu, oceniana na 41,7 pkt, jest dowodem na pogłębiającą się degradację sektora produkcyjnego.
Polska na tle europejskiego marazmu
W tym pesymistycznym otoczeniu sytuacja w Polsce prezentuje się nieco lepiej, choć nadal brakuje powodów do optymizmu. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w kwietniu do 48,0 pkt (z 47,4 pkt w marcu). Mimo że wynik ten przewyższył oczekiwania analityków, wciąż znajduje się poniżej granicy rozwoju, co potwierdza, że polska gospodarka również odczuwa skutki europejskiego kryzysu.
Bariery, które duszą Europę
Artykuł wskazuje na trzy główne przyczyny fatalnej kondycji gospodarczej Wspólnoty:
- Wysokie koszty energii: Czynnik, który trwale obniża konkurencyjność europejskich towarów na rynkach światowych.
- Słaby popyt wewnętrzny: Europejscy konsumenci ograniczają wydatki, co uderza w sektor usług i handlu.
- Polityka EBC: Restrykcyjne działania Europejskiego Banku Centralnego i wysokie stopy procentowe dodatkowo hamują inwestycje.
Zapaść w strefie euro i brak perspektyw na szybkie odbicie sprawiają, że dystans dzielący Unię Europejską od dynamicznie rozwijających się gospodarek USA i Azji staje się coraz trudniejszy do nadrobienia.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu Business Insider dotyczącego wskaźników PMI w Europie i na świecie (06.05.2026).
